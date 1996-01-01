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В Китае большой потенциал роста для пивной индустрии
"Восточный Мюнхен" - так назывался самый крупный в мире после международного пивного фестиваля в Мюнхене (или "Октоберфеста") фестиваль пива, прошедший в конце июля в Даляне. С 1999 года это событие собирает пивоваров и любителей пенного напитка не только со всей Азии, но и из Европы. Участие в даляньском пивном фестивале - честь для любой компании. Российскую пивную индустрию представляла "Балтика". О самом фестивале, а также о продвижении продукции на международный рынок в интервью "ДК" рассказывает управляющий по продажам в страны АТР ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" Константин САБЕЛЬНИКОВ.
- Константин, поделитесь впечатлениями от фестиваля. Почему компания "Балтика" приняла участие в этом фестивале? Насколько полезным и выгодным с точки зрения бизнеса стало это участие?
- Масштабы и качество организации фестиваля впечатляют. Я не видел подобного даже на петербургском пивном фестивале, хотя в Питере фестиваль прошел на очень высоком уровне. Даляньский пивной фестиваль является одним из крупнейших в Азии, в этом году его посетило более 1,6 млн человек. Наша продукция - мирового качества. За 15 лет работы мы получили более 250 наград на престижных российских мировых конкурсах. Своим участием "Балтика" поддерживает имидж России на мировой арене. Непосредственная прибыль от продаж на фестивале составила более $12 тыс. за 4 тыс. литров, нашу продукцию попробовали 5 тыс. гостей праздника. За время фестиваля был проведен ряд переговоров с потенциальными партнерами. Как результат - скоро на центральной площади Даляня можно будет увидеть наш логотип, и один из ресторанов города будет назван "Балтика" и начнет продавать только наше пиво.
- Почему компания "Балтика" решила освоить китайский рынок?
- Что касается причин выхода "Балтики" на рынок КНР, то их несколько. Во-первых, китайский рынок является самым крупным в мире. Его объем превышает 300 млн гектолитров. Но, несмотря на такой объем, потребление на человека в год не превышает 22 литров, когда в России этот показатель близок к 60 литрам, а в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, он превышает 100 литров. Подобная статистика показывает огромный потенциал развития как для местных, так и для иностранных производителей. Во-вторых, причины экономической выгоды - прибыль и рост объема продаж компании. В-третьих, имиджевая составляющая. Компания с международным статусом, продукция которой представлена в 38 странах, не может игнорировать крупнейший мировой пивной рынок. В Китае большой потенциал роста для пивной индустрии.
- Первые шаги по продвижению пива "Балтика" на рынке КНР были тяжелыми? Насколько быстро удалось закрепить позиции на китайском рынке?
- Выход на китайский рынок - сложная и долгая процедура. Мы первые и пока единственные из российских производителей пива, кто официально вышел на рынок КНР. В качестве примера могу сказать: на получение согласований с китайской стороной и сертификацию "Балтике" понадобилось более года. Мы начали поставки в октябре 2004 года, и уже в начале 2005 у компании были неплохие результаты. "Балтике" удалось закрепиться на рынке с первой попытки - так получилось далеко не у всех мировых лидеров пивной индустрии.
- Какова динамика продаж пива "Балтика" на китайском рынке?
- В прошлом году продано 290 тыс. литров, за 7 месяцев текущего года - уже почти столько же. По итогам года планируем увеличить объемы продаж как минимум в полтора раза.
- Какой сорт пива "Балтика" пользуется в Китае наибольшим спросом?
- Лидер продаж в Китае - сорт "Балтика №7 Экспортное". Его доля в общем объеме продаж составляет 59%.
- Почему на китайский рынок экспортируется пиво "Балтика", изготовленное на заводе в Санкт-Петербурге? Ведь, если качество пива одинаково на всех заводах компании, экспортировать из Хабаровска было бы выгоднее?
- Это сделано с целью сокращения расходов на логистику. Доставка контейнера с пивом в Шанхай из Санкт-Петербурга стоит в 2,5 раза дешевле, чем из Хабаровска. Как ни парадоксально, но это факт.
- Каковы планы по дальнейшему продвижению пива "Балтика" на китайском рынке?
- В 2006 году пивоваренная компания "Балтика" планирует увеличить объем продаж и расширить дистрибуцию на территории Китая, то есть начать поставки в Шанхай, Гонконг и в ряд провинций Южного и Центрального Китая. На данный момент ведутся переговоры с потенциальными дистрибуторами.
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