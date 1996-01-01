Последняя капля

С начала года алкогольный рынок напоминает внезапно проснувшийся вулкан. Таких потрясений операторы рынка не видели со времен "сухого закона". После Нового года почти два месяца простаивали без дела производители алкогольной продукции. Причина - несвоевременное поступление новых акцизных марок. Однако едва розница стала наполняться алкогольным ассортиментом, как по оптовикам и магазинам ударила "грузино-молдавская" эпопея, перерегистрация и перемаркировка.

Оптовики не ушли от Роспотребнадзора

Запрет реализации вин из Грузии и Молдовы привел к общим убыткам по всей стране, и ДВФО не стал исключением. Пострадали все регионы. Вначале оптовики надеялись, что управление Роспотребнадзора не будет закручивать гайки и продукцию, уже отправленную на реализацию в магазины, допустят к продаже, но этого не случилось. Рейды специалистов этой структуры привели к тому, что весь алкоголь из Молдовы и Грузии был описан и оформлен в магазинах на ответственное хранение. Как рассказал "ДК" президент Приморского союза производителей и продавцов алкогольной продукции Владимир ЗАГУМЕННЫЙ, вина из этих стран занимали 15% от всего оборота алкогольного рынка края. Это значительные денежные потоки, поэтому, чтобы уменьшить свои потери, компании Приморья стали проводить добровольную сертификацию на местном уровне, однако даже это не сподвигло Роспотребнадзор разрешить реализацию.

- Убытки камчатских компаний составили десятки миллионов рублей, - рассказывает начальник отдела потребительского рынка и оборота алкогольной продукции администрации Камчатской области Ольга СМЕЯН. - В общей сложности было забраковано более 300 партий этой продукции. Пытаясь уменьшить свои потери, оптовики оформляли возвраты в адрес крупных московских компаний экспортеров. Однако часть компаний отказалась принимать вина назад.

Ситуация с запретом на продажу грузинских и молдавских вин частично затронула и розничную торговлю. "Мы являемся плательщиками НДС, и налог с этой продукции уже перечислен. Магазины же НДС не платят, так как они сидят на ЕНВД. Поэтому технически оформить возврат не представляется возможным", - утверждали алкоторговцы из Приморья. В связи с этим часть компаний приняла волевое решение не оформлять возвраты. Похожая ситуация была в Хабаровском крае, на Сахалине и Камчатке. Если у отдельно взятого магазина не было в договоре оговорено оформление возврата, то его хозяева попадали впросак. Единственным утешением служило то, что на полках количество бутылок "запрещенного" вина было невелико - обычно розничная точка ограничивается закупкой нескольких ящиков одного наименования.

Изменения в законе

Убытки российских компаний от грузинско-молдавской эпопеи перешагнули за миллиард долларов. Но это были еще цветочки, ягодки ожидались в начале лета, поскольку с 1 июля начали действовать изменения в 102-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции".

Досье В соответствии с действующим законодательством торговлю алкогольной продукцией с 1 июля 2006 года могут осуществлять только организации. Из участников алкогольного рынка исключаются индивидуальные предприниматели. Кроме того, с 1 июля запрещен оборот алкогольной продукции отечественного производства, маркированной так называемыми старыми федеральными марками, которые наклеивались на горлышко бутылки. Также с 1 июля запрещен оборот импортной алкогольной продукции, маркированной старыми акцизными марками.

Напомним, что поправки в закон были приняты летом 2005 г. У операторов рынка был почти год, чтобы подготовиться к "алкогольной" революции. Но революция тем и отличается, что развитие событий предугадать невозможно...

Первыми задумались о последствиях нового алкогольного законодательства производители. Для них закон четко обозначил главную проблему - увеличение уставного капитала до 50 млн руб. Без этого ликероводочные заводы (ЛВЗ) с 1 января 2006 г. не имели права выпускать продукцию.

С этой задачей на Дальнем Востоке вроде бы справились. В Приморье увеличили свой уставной капитал два производителя - "Уссурийский Бальзам" и "Арго". На Сахалине ликероводочный завод и пищекомбинат "Южно-Сахалинский" также не испытали особых проблем по этому поводу. Правда, эти предприятия до сих пор не начали работать по причине отсутствия лицензии. Несмотря на увеличение уставного капитала, пока простаивает единственный производитель в Камчатской области - "Камчат-Алко". У него проблемы с сырьем. Только в Хабаровском крае не выполнили требование об увеличении уставного капитала два предприятия - Николаевский и Советско-Гаванский горпищекомбинаты. В результате ликероводочные изделия выпускают всего три завода - Хабаровский ЛВЗ, Корфовский ЛВЗ и Комсомольский горпищекомбинат.

Оптовики также были обязаны увеличить уставной капитал до 10 млн руб. В принципе, они сумели это сделать вовремя. На Камчатке сегодня функционируют 9 оптовых компаний, а одна работает в режиме склада ответственного хранения. В Сахалинской области - 18, против 20 ранее действовавших. В Приморье - более 20 компаний. Приблизительно такая цифра и по Хабаровскому краю.

"Черная" суббота

На этом революционные преобразования не закончились. С 1 июля розничную сеть и потребительский рынок ожидали и другие глобальные потрясения. Отныне алкогольный рынок страны запомнил этот день как "черную" субботу. Во всех крупных городах ДВФО в алкогольных отделах магазинов начиная с этой даты и долго еще после этого наблюдались полупустые полки.

Нельзя сказать, что во всем было виновато государство. Компании знали, что налоговой службой четко заявлено: "Оборот алкогольной продукции, маркированной по 31 декабря 2005 г., допускается только по 30 июня 2006 г. включительно". После указанной даты такая алкогольная продукция будет признана вне закона.

Однако не только государство подставило подножку операторам рынка, работающим с импортным алкоголем. Большинство местных компаний, за редким исключением, не решились на массовые распродажи. По идее алкогольные отделы крупных супермаркетов должны были пестрить объявлениями о грандиозном снижении цен сразу после Нового года, но этого не произошло. Как признался один из руководителей оптовой фирмы, они рассчитывали, что законодатель разрешит перемаркировку данной продукции. Когда оказалось, что этого не произойдет, время было упущено.

Правда, некоторые компании до последнего пытались избежать потерь. Так, сеть магазинов "Савва Водочников" (Приморский край) распродала свои импортные запасы в виде "Абсолюта" или "Хеннесси" по прайсовой цене.

Досье Совокупный объем производства ликероводочных заводов, входящих в холдинг "Синергия", по итогам 2004 года составлял 2,1 млн декалитров, а в 2005 году превысил 3,14 млн. Увеличение производства произошло как за счет мощностей ОАО "Ликероводочный завод "Хабаровский", так и за счет успешного обновления продуктовой линейки на рынках присутствия.

Однако решение о распродажах зависело от производителей и оптовиков, так как обычно владельцы магазинов берут алкогольную продукцию под реализацию. "Наш поставщик разрешил снизить цену только несколько недель назад. Мы убрали почти 50% от прайсовой цены и за неделю продали то, что годами стояло на полках. Если бы такой шаг был предпринят хотя бы в начале мая, то к 1 июля неликвидных остатков у нас бы не было", - призналась директор одного из магазинов Владивостока.

Досье На начало года на складах хабаровских оптовиков насчитывалось порядка 400 тысяч декалитров алкогольной продукции, а ежемесячно промышленность края производит 100 тысяч дал. К середине июня на базах оставалось 19 тысяч декалитров алкоголя, из которых около 6 тысяч - местного производства.

Медлительность оптовиков и производителей, прежде всего, отразилась не на рознице, а на них самих. Магазины непроданный алкоголь убрали с полок и отправили оптовикам обратно. Те формировали контейнеры в адрес крупных экспортеров или производителей. Проблема в том, что часть московских компаний уже заявила о том, что она не будет принимать продукцию обратно. Так что алкогольные фирмы региона в очередной раз ощутили на себе, как государство может в один момент подкосить их бизнес.

Час Икс

Результат алкогольной реформы известен - полки магазинов в середине лета опустели. Из продажи исчез в основном импортный алкоголь. Во многих магазинах нет итальянских, испанских, немецких и французских вин в ценовом сегменте от 200 до 400 руб. Крупные магазины Хабаровска, Владивостока, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского до сих пор демонстрируют полупустые полки в алкогольных отделах. Конечно, продавцы-консультанты стараются сделать выкладку товаров так, чтобы это было не слишком заметно, но посетителей этим не обманешь. Во всем регионе исчезли вина Болгарии, Румынии, ЮАР, Чили, Аргентины. Максимум того, чем мог похвастать среднестатистический магазин, - несколько бутылок импортного вина в ценовом сегменте 500-700 руб.

Вместо импортного вина потребителям предлагалось отведать продукцию отечественного производства со Ставрополья и Кубани. В среднем эти напитки стоят около 100 руб., хотя есть продукция и по 50 руб.

С крепкими напитками дела обстоят лучше. В Приморье, например, "беленькая" представлена в основном местными производителями ("Уссурийский Бальзам" и "Арго"). В других регионах господствует завозная продукция - в среднем не более 10 позиций. Исключение составляет Хабаровск, там местные производители успели поставить на полки крепкий алкоголь с новой федеральной маркой. Хотя до 1 июля ассортимент завозной водки был в 5 раз больше.

Аналогичная ситуация с коньяком. Этот напиток импортного производства найти можно, но стоит он почти 1500 руб. Исчез прославленный армянский коньяк и недорогой "московский".

Все в ожидании

Когда в ДВФО полки магазинов заполнятся алкогольной продукцией, никто точно не знает. Представители торговли называют разные сроки. Оптовики обещают привезти алкоголь, как только продукция появится у производителей и импортеров в центральных регионах. А там она уже есть, но нет в достаточном количестве новых акцизных марок. По информации Национальной алкогольной ассоциации, получить необходимое количество марок смогли только несколько крупных московских компаний-экспортеров.

Но на этом мучения участников алкогольного рынка не закончились. Прогнозы на осень неутешительные... Конечно, алкоголь на прилавках рано или поздно появится, однако возможно, что кто-то из игроков (производитель, оптовик) может поднять цену и таким образом компенсировать свои затраты. Скорее всего, в розничной сети до нового года будет наблюдаться невысокий ассортиментный ряд элитного и импортного алкоголя. Дело в том, что с начала этого года местные импортеры не завозили через дальневосточную границу зарубежную продукцию, так как на таможне до последнего времени не была установлена Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС).

Досье 2,1 млн жителей Приморского края потребляют на 30% меньше алкогольной продукции, чем 1,6 млн населения Хабаровского края. Отсюда и объемы поступающих в краевой бюджет налогов в виде акцизов. В 2006 г. в связи с ликвидацией акцизных складов бюджет Приморского края недополучил порядка 300 млн рублей компенсации из федерального бюджета на 2006 г.

О внедрении ЕГАИС стоит сказать особо. Оптовые склады установили ее с 1 июля этого года. "Обкатавшие" ее в начале года производители уже заявили о том, что первоначальное внедрение данного программного продукта принесло им многомиллионные убытки. И сегодня ни один регион ДВФО не может похвастаться тем, что ЕГАИС работает без сбоев. Основная причина - отсутствие кодов номенклатурных групп, при наличии которых то же импортное вино должно отправляться в розницу.

Розница в движении

Если два первых сегмента алкогольного рынка (производство и опт) уже прошли реформирование и их деятельность вряд ли претерпит кардинальные изменения в 2006 г., то конечные точки продаж оказались в подвешенном состоянии. Поправки в закон запрещают индивидуальным предпринимателям (ИП) заниматься реализацией алкогольной продукции. Поэтому с 1 января 2006 г. Лицензионная палата Приморского края перестала продлевать и выдавать ИП новые лицензии.

- Прекращение выдачи лицензий - это только первый шаг. С 1 июля 2006 г. вводится запрет на продажу крепкого алкоголя в магазинах, принадлежащих индивидуальным предпринимателям. С этого времени торговать алкогольной продукцией смогут только юридические лица, имеющие уставной капитал не менее 500 тыс. руб. для городов и 100 тыс. руб. для остальных муниципальных образований, - комментирует ситуацию председатель общественного совета предпринимателей Приморского края Марина ШЕМИЛИНА. - Для магазинов это означает то, что они должны пройти массовую перерегистрацию в юридические лица. Для примера, мы вместе с Лицензионной палатой Приморского края провели мониторинг магазинов, торгующих алкоголем. В среднем 80% зарегистрированы в качестве ИП, а в отдельных районах края эта цифра - 100%.

Администрация Приморского края учла мнение предпринимателей, поэтому уставной капитал для юридических лиц не превышает сегодня 10 тыс. руб. Однако есть сложности с получением лицензий, поэтому из 4 тыс. розничных торговых точек сегодня алкоголем торгует одна треть.

Активная защита своих интересов приморскими предпринимателями дала положительный результат. Однако в других регионах ДВФО к ИП лояльность не проявили, и размер уставного капитала остался весьма значительным: в Еврейском автономном округе - 200 тыс. руб., в Хабаровском крае - 30 тыс. руб., на Камчатке - 300 тыс. руб., на Сахалине - от 800 до 100 тыс. руб., в зависимости от статуса населенного пункта. К чему это привело, уже известно: во всех регионах произошло резкое снижение количества конечных торговых точек. Например, в Хабаровском крае из 1858 розничных предприятий, торгующих алкоголем, 838 принадлежали индивидуальным предпринимателям. Переоформились с начала года порядка 350. Процесс еще идет, но уже понятно, что около 400 предприятий могут потерять право торговать спиртным.

"В нашей области наметилась тенденция по сокращению розничных торговых точек. Если ранее у нас ежегодно работало 1250 ИП, то в этом году мы выдали всего около 700 лицензий. В то же время до конца года ожидаем, что количество перерегистрированных ИП достигнет 900-950", - рассказала "ДК" заместитель председателя комитета по торговле и пищевой промышленности администрации Сахалинской области Юлия ШКАРУБА.

370 организаций имеют право реализовывать алкогольную продукцию в Камчатской области. Правда, по словам Ольги Смеян, работа по переоформлению ИП в юридические лица еще не закончена, но ожидается, что общее количество розничных точек снизится на 15-20%.

Должны отчитаться за каждую бутылку

Не успели отгреметь страсти по запрету на реализацию алкоголя со старыми акцизными марками, как на очереди новая напасть: во всех регионах должно вводиться обязательное декларирование алкогольной продукции, реализуемой в розничных торговых точках. Пойти на этот шаг регионы заставляет федеральное законодательство. При этом оно предписывает каждому субъекту РФ определить местными постановлениями и нормативными актами порядок этой процедуры.

Пионером декларирования стала администрация Приморского края. В середине июня она приняла постановление, согласно которому розничные точки должны ежедневно сдавать декларацию о количестве реализованного алкоголя. Для владельцев небольших магазинов это стало настоящим шоком. В адрес губернатора идет поток жалоб и просьб пересмотреть сроки подачи декларации и сделать процесс хотя бы ежемесячным. Если этого не случится, то многие хозяева мелких торговых точек уже подумывают о том, чтобы прекратить свои "мучения" и закрыть у себя винно-водочные отделы. К сожалению, просьбы и жалобы субъектов розничной сети были проигнорированы, и сегодня 2215 предприятий края, занятых в сфере торговли алкоголя, заполняют ежедневные декларации.

Интересно, но этот документ вызвал резонанс только после его официального опубликования, потому что производители, оптовики и розничные торговцы даже и не знали о том, какой сюрприз им готовит администрация Приморского края. "Узнали о нем только после официального опубликования. Хотя до этого я встречался с представителями Лицензионной палаты (разработчики этого постановления. - Прим. автора), но об этом новшестве они предпочли умолчать. На мой взгляд, это настоящий удар по рознице", - считает начальник юридической службы ОАО "Уссурийский Бальзам" Павел ЛЕОНОВ.

Для каждого отдельно взятого предпринимателя это убытки. Им пришлось брать на работу дополнительный персонал. А вскоре еще придется раскошелиться и на специальный программный продукт.

Ведь если до 1 сентября сведения принимаются на бумаге, то затем начнется постепенный перевод на подачу деклараций в электронном виде по сети Интернет. К 1 января 2008 года декларации будут поступать только через Интернет. Для этого нужно заключать договор со специальной организацией, а это может вылиться от 7 до 15 тыс. в месяц.

- Безусловно, государство должно навести порядок на алкогольном рынке, - утверждает Марина Шемилина. - И алкогольный бизнес это поддерживает. Декларирование могло бы пойти на пользу, если бы власть сначала посоветовалась с работниками розницы. С одной стороны, администрация выступила в рамках закона - 102-ФЗ дает право субъектам федерации устанавливать подобную форму декларирования, но с другой - было бы куда выгоднее обеим сторонам, если бы это делалось с учетом мнения бизнеса.

Кстати, в других регионах ДВФО процедура декларирования еще официально не введена, но уже известно, что правительство Хабаровского края будет вводить ежемесячное декларирование, а администрации Камчатки и Сахалина остановятся на ежеквартальном. Более того, чиновники двух последних регионов, узнав об "инициативе" Приморья, заявили, что они даже с трудом представляют, как это технически возможно. "Иначе как бюрократизацией и дополнительными барьерами это не назовешь", - прокомментировал один из них ситуацию с приморским декларированием.

В общем, картина безрадостная - полупустые полки в винно-водочных отделах магазинов и новые проблемы у алкогольного рынка. Наряду с этим система ЕГАИС, установленная на оптовых складах во всех регионах, дает сбой. Оптовики уже заявили, что для ее наладки понадобится от 2 до 5 месяцев. Ясно одно: что бы ни случилось в будущем с алкогольным рынком, выживать предпринимателям с каждым днем будет все сложней.