www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.29 р. 100 JPY: 55.25 р.
EUR: 72.47 р. 10 CNY: 93.1 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Одеться стильно и недорого

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

"Есть ли во Владивостоке сток-центры, где можно купить модную одежду со скидками?" - Н. Арамашевская, г.Владивосток.

- Формат сток-центра во Владивостоке только-только начинает развиваться, хотя во многих российских городах эта практика уже давно отработана. На такой формат есть устойчивый спрос как со стороны покупателя, так и со стороны модных магазинов. Для клиента со средним достатком сток-центр удобен тем, что позволяет одеться стильно и недорого в одном месте, а не гарцевать по бутикам в поисках скидок. Ну а самим модным магазинам дисконтные центры помогают решить вопрос с реализацией нераспроданных остатков коллекций.

В столице Приморья нам удалось обнаружить три магазина, которые именуют себя сток-центрами (или дисконтными центрами). Один из них работает в ТЦ "Гранд" на Второй Речке, цены там, что называется, "ниже плинтуса", но и уровень товара соответствующий (преобладают азиатские и российские производители).

В центре Владивостока, напротив "Белого дома", несколько месяцев назад открылся магазин Discount Zone: он закупает остатки прошлых коллекций у оптовиков. Здесь представлена одежда европейских брендов, но изготовленная, судя по лейблам, в странах Азии.

Наконец, VIP Discount Center в ТЦ "Изумруд Плаза" работает с местными бутиками. Центр существует около трех месяцев, пока товар сюда сдают тринадцать модных магазинов Владивостока, а из общего количества это лишь небольшая доля. Появятся ли у VIP Discount Center новые партнеры - покажет время, ведь отношение к сток-центрам у владельцев и директоров бутиков неоднозначное.

Так, в магазине "Европа Стиль" нам рассказали, что получили предложение от дисконтного центра, но решение о сотрудничестве пока не приняли. Елена СОЛЕВАРОВА, владелица бутика Premiere, сообщила, что предпочитает реализовать остатки прошлых коллекций со скидками в собственном магазине и работать со сток-центрами в ближайшее время не планирует. "Да и само название VIP Discount Center вызывает много вопросов, - добавила г-жа Солеварова. - VIP никогда не будет одеваться в дисконтном центре, ведь он стоит уже на другой ступени - значит, получается противоречие".

Ольга КОЗУБ, директор сети магазинов VIP Persona, тоже предпочитает решать эти вопросы самостоятельно: "Во-первых, мы устраиваем распродажи, как принято во всем мире - перед поступлением новой коллекции реализуем со скидками коллекцию ушедшего сезона. Во-вторых, мы выделили в магазине специальную зону для дальнейшей распродажи. А вот сотрудничать с дисконтными центрами пока не планируем: наш опыт работы в индустрии моды говорит о том, что найти порядочных и надежных партнеров в этой сфере очень сложно".

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru