"Есть ли во Владивостоке сток-центры, где можно купить модную одежду со скидками?" - Н. Арамашевская, г.Владивосток.

- Формат сток-центра во Владивостоке только-только начинает развиваться, хотя во многих российских городах эта практика уже давно отработана. На такой формат есть устойчивый спрос как со стороны покупателя, так и со стороны модных магазинов. Для клиента со средним достатком сток-центр удобен тем, что позволяет одеться стильно и недорого в одном месте, а не гарцевать по бутикам в поисках скидок. Ну а самим модным магазинам дисконтные центры помогают решить вопрос с реализацией нераспроданных остатков коллекций.

В столице Приморья нам удалось обнаружить три магазина, которые именуют себя сток-центрами (или дисконтными центрами). Один из них работает в ТЦ "Гранд" на Второй Речке, цены там, что называется, "ниже плинтуса", но и уровень товара соответствующий (преобладают азиатские и российские производители).

В центре Владивостока, напротив "Белого дома", несколько месяцев назад открылся магазин Discount Zone: он закупает остатки прошлых коллекций у оптовиков. Здесь представлена одежда европейских брендов, но изготовленная, судя по лейблам, в странах Азии.

Наконец, VIP Discount Center в ТЦ "Изумруд Плаза" работает с местными бутиками. Центр существует около трех месяцев, пока товар сюда сдают тринадцать модных магазинов Владивостока, а из общего количества это лишь небольшая доля. Появятся ли у VIP Discount Center новые партнеры - покажет время, ведь отношение к сток-центрам у владельцев и директоров бутиков неоднозначное.

Так, в магазине "Европа Стиль" нам рассказали, что получили предложение от дисконтного центра, но решение о сотрудничестве пока не приняли. Елена СОЛЕВАРОВА, владелица бутика Premiere, сообщила, что предпочитает реализовать остатки прошлых коллекций со скидками в собственном магазине и работать со сток-центрами в ближайшее время не планирует. "Да и само название VIP Discount Center вызывает много вопросов, - добавила г-жа Солеварова. - VIP никогда не будет одеваться в дисконтном центре, ведь он стоит уже на другой ступени - значит, получается противоречие".

Ольга КОЗУБ, директор сети магазинов VIP Persona, тоже предпочитает решать эти вопросы самостоятельно: "Во-первых, мы устраиваем распродажи, как принято во всем мире - перед поступлением новой коллекции реализуем со скидками коллекцию ушедшего сезона. Во-вторых, мы выделили в магазине специальную зону для дальнейшей распродажи. А вот сотрудничать с дисконтными центрами пока не планируем: наш опыт работы в индустрии моды говорит о том, что найти порядочных и надежных партнеров в этой сфере очень сложно".