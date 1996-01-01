"ЗР" читают и выписывают

На традиционном Дне подписчика, который прошел в 90-м отделении связи, первой пришла оформить подписку на газету "Золотой Рог" бухгалтер компании ООО "Транс-Эко" Елена Владимировна ЗВЕРЕВА.

Наша читательница получила фирменную футболку от издательской компании "Золотой Рог", а также сладкий приз - дыню. Всего в этот день на газету подписались 68 человек.