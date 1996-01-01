Московские "квадраты"

Недавно Владивосток с инспекционной поездкой посетила делегация Правительства Москвы во главе с начальником Управления выполнения межрегиональных программ Дмитрием КОРОБОВЫМ. В составе делегации был также генеральный директор ООО "Агентство недвижимости "Квартира. Ру"" Павел КАНАЛИН.

Москвичи раскрыли "ЗР" свои планы относительно строительства нового жилья в столице Приморского края.

Первое появление московских инвесторов во Владивостоке состоялось несколько лет назад. Еще при бывшем мэре Юрии КОПЫЛОВЕ в основание "московского микрорайона" был заложен "первый камень" - большой фундаментный блок, который до сих пор прекрасно сохранился на пустой стройплощадке. Смена городской власти не перечеркнула планы застройщиков, но несколько их трансформировала.

"Я бы сказал, что наше сотрудничество действительно на какой-то период было прекращено. Но сегодня мы работаем в тандеме с администрацией г. Владивостока, и уже есть первые реальные шаги, - сказал Дмитрий КОРОБОВ.- Мы работаем на основании соглашения. В декабре этого года государственной комиссии сдается первый коммерческий дом на ул. Ватутина - "Фрегат". Планировки и метраж квартир в нем продуманы так, чтобы быть максимально востребованными".

Досье 16-этажный дом на ул. Ватутина, 26 строится с применением современных технологий - монолитный каркас, применение теплоизоляционных материалов. Внешние стены - из кирпича. В нем предусмотрены 1-2-3-комнатные квартиры. Площадь 1-комнатных - от 31,8 кв. м типа "студио" до 45 кв. м., 2-комнатных - по 55 и 75 кв. м, 3-комнатных - по 77 и 98 кв. метров. Их планировки удобны для объединения квартир, если предлагаемая площадь будущему новоселу кажется маловатой.

График строительства выполняется с опережением. Первые продажи по этому дому стартовали со средней цены 1 кв. метра жилья 27 700 руб., то есть примерно с $1000. Чуть дороже площадь 1-комнатных квартир, чуть дешевле - 3-комнатных. В дальнейшем в зависимости от степени готовности дома эти цены пропорционально подрастут, что вообще характерно для новостроев.

Прежде чем выйти на местный рынок жилья, компания-застройщик ООО "Жилкапинвест" возвела первые 9 этажей здания, до степени его готовности в 45%. Строили, не привлекая дольщиков. Исключительно на средства московских инвесторов.

По словам гендиректора "Квартира. Ру", такая стратегия компанией была выбрана по нескольким причинам. Прежде всего, чтобы не устраивать "гонку" и не вступать в открытую конкуренцию с местными застройщиками, которые в основном оперируют более высокими ценами. Только несколько инвестиционно-строительных компаний города сегодня предлагают жилье примерно на таком же ценовом уровне. А кроме того, предложение квартир в доме такой степени готовности более привлекательно для покупателей, которые чувствуют больше уверенности и могут буквально "пощупать товар" своими руками, а не просто посмотреть эскизы, макеты и договор.

Как отметил Дмитрий Коробов, региональная строительная программа правительства Москвы сформирована таким образом, что городу или региону, которому столица помогает, предлагаются те инвесторы, в отношении которых есть твердые гарантии. Межрегиональное партнерство контролируется департаментом строительства города. Работа эта идет в жестком режиме, и по наиболее серьезным проблемам проводятся совместные выездные совещания, в которых принимают участие инвесторы, строители, представители местной власти и правительства г. Москвы.

По его мнению, эта программа - детище сегодняшнего дня. Сейчас она востребована, но пройдет совсем немного времени, и инвестиционно-строительные компании не будут делиться на московские или дальневосточные, казанские или сочинские. Они будут просто российскими, и станут отражать интересы инвесторов, которые будут работать там, где есть спрос, есть рынок, и куда они захотят инвестировать свои средства. Межрегиональное сотрудничество - это форма переходного периода, которая помогает иногородним компаниям найти "общий язык" с местными администрациями в случае возникновения каких-то проблем, несправедливости, выйти на какой-то определенный уровень и строить жилье в соответствии с графиком. А местная власть получает гарантию, что к ним пришли не мошенники, а надежные партнеры, которые в быстрые сроки и с хорошим качеством возводят новое жилье. В остальном московские инвесторы не претендуют ни на какие поблажки относительно "места в рынке".

Холдинг Инвестиционная Корпорация АН "Квартира.Ру" по программе межрегионального сотрудничества возводила и возводит жилье в Рязани, Нальчике, Курске, Душанбе, Улан-Удэ и пр. Во Владивостоке зарегистрированы и работают на постоянной основе представительства двух входящих в холдинг компаний: застройщика ООО "Жилкапинвест" и ООО "АН Квартира. Ру".

Особенность программы сотрудничества состоит еще и в том, что функции заказчика и генподрядчика московская компания делегирует местной компании. Так, на доме по ул. Ватутина, 26 работает хорошо известная приморская компания "КФК", у которой на субподряде находятся другие - из Владивостока и из Китая. Руководство Инвестиционная Корпорация "АН "Квартира. Ру" удовлетворено ходом строительства и качеством работ и надеется продолжить дальнейшее сотрудничество с "КФК" на других объектах.

После встречи делегации правительства Москвы с главой администрации г. Владивостока Владимиром НИКОЛЕВЫМ дальнейшие планы московских инвесторов относительно Владивостока обрели "второе дыхание". Столичные компании и дальше собираются развивать микрорайон города, в который они вошли. А в ноябре решено начать строительство жилого комплекса из трех башен на ул. Союзной-Томской, на месте ветхой частной застройки.

Московские компании уверены, что их опыт строительства целыми микрорайонами, успешно применяемый в Москве и других крупных городах, будет востребован и у нас. В сентябре они собираются принять активное участие в земельных аукционах во Владивостоке, на которых будут "разыгрываться" участки под строительство нового жилья и административно-офисных зданий. Кстати, последние - также в планах московских инвесторов. И на ул. Пушкинской первое такое здание уже строится.

Понятно, что идти в далекий регион, чтобы построить один дом, - это нелогично. Есть все основания надеяться, что уже очень скоро москвичи сформируют приличный домостроительный поток, который обеспечит им более высокую выгодность сделанных в отдаленный регион капиталовложений.

Павел Каналин выразил удовлетворение активностью владивостокского рынка нового жилья - домом на ул. Ватутина интересуются очень многие, и, несмотря на короткий срок со старта продаж, в работе с клиентами появились первые договоры. Он также отметил, что квартиры в доме продаются исключительно по безналичному расчету. Согласно договору. Это удобно и безопасно, как показала практика Москвы и Санкт-Петербурга.

Для многих, наверное, интересно, что компания практикует при продаже квартир в новостроях и т.н. "зачет жилья по рыночной цене". То есть, если покупатель не имеет наличных денег, но у него уже есть какое-то жилье, которое он может продать, то ему "бронируется" понравившаяся квартира. Пока старая продается, бронь сохраняется. Конечно, она что-то стоит дополнительно, аналогично поселению в гостиницу, но сама цена забронированной квартиры для конкретного покупателя по договору не меняется. Зато появляется надежная гарантия, что никто другой, пока ты будешь утрясать свои денежные вопросы, не перекупит ее.