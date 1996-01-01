Металлурги скупили весь лом

Экспорт дешевого отечественного сырья, в 2005 г. превысивший 13 млн тонн, с начала этого года заметно снизился. С января цена лома в России выросла почти вдвое, потому что отечественные металлурги наконец-то оставили попытки административно ограничить экспорт лома и стали "действовать рублем".

По данным информационно-аналитического центра металлургической отрасли Rusmet, в августе цена на лом взлетела до 6000-6800 руб. за тонну, в то время как год назад она составляла 2400-2500 руб.

"Сегодняшние цены для российского рынка рекордные, - рассказывает президент группы МАИР Виктор МАКУШИН. - Фактически они сравнялись с мировыми". Традиционный ориентир для российских экспортеров лома - Турция - покупает лом по $255. "Давняя мечта отечественных металлургов - остановить экспорт лома - после нескольких лет попыток введения законодательных ограничений, пошлин и т.д. осуществилась очень просто - за лом надо было дать хорошую цену", - комментирует ситуацию Виктор Макушин.

Как поясняет уполномоченный представитель Международного бюро по переработке промышленных отходов (BIR) в России и странах СНГ Ильдар НЕВЕРОВ, на ценовую конъюнктуру повлияли растущие потребности крупных потребителей. Это подтверждает и статистика: так, в нынешнем июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки лома на металлургические и машиностроительные заводы увеличились на 60% и перевалили за отметку в 2,1 млн тонн в месяц. В частности, по словам представителя Rusmet Льва ЧЕСАЛОВА, в июле этого года объем поставок металлолома на череповецкий меткомбинат, входящий в "Северсталь", превысил 440 тыс. тонн, что на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года. "А "Магнитка", введя недавно две новые печи на 200 тонн, увеличила годовую переработку в два раза - до 2 млн тонн лома, - отмечают в "ЭСТАРе" (крупный переработчик лома). - В результате ММК в последнее время повышал закупочные цены на 50-100 руб. в неделю".

"Цены могут стабилизироваться в конце октября - начале ноября, когда завершится заготовительный сезон. Но есть вероятность, что, насытив внутренний рынок, компании начнут наращивать экспортные поставки", - считает Сергей КРИВОЙ, заместитель гендиректора по производству ЗАО "ЛомПром", входящего в группу компании "ЭСТАР". В таком случае, полагает он, рост цен продолжится до весны будущего года. Впрочем, этим летом высокий спрос на лом в Европе удалось в большей мере удовлетворить за счет крупных поставок из США. "Сейчас на внешних рынках наблюдается рост цен", - констатирует г-н Неверов.

Если несколько месяцев назад в Испании лом стоил 195 евро, то сейчас - 205 евро. Однако в этой стране уже завершился сезон заготовки. Впрочем, Виктор Макушин уверен, что Россия в ближайшие несколько лет вообще перестанет экспортировать лом. "Если в 2004 г. экспорт лома превышал 50% от сбора, то уже в следующем эта цифра не превысит 25%, - отмечает он. - За три последних года внутренняя потребность в ломе возросла в три раза". По его оценкам, сейчас она составляет 1 млн 750 тыс. тонн лома в месяц, но уже в начале следующего года достигнет 2 млн тонн в месяц при ежегодном сборе не более 30 млн тонн.