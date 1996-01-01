Лосось завернули в Сибирь

В Дальневосточном регионе в зените лососевая путина. Однако основные рыбные потоки идут мимо Приморского края. В то же время, на местных рынках и в магазинах к продаже предлагается в основном рыба прошлогоднего улова. Эта ситуация в крае складывается уже не первый год.

Как рассказали "ЗР" в компании "Владрыбпродукт", в настоящее время на оптовом рынке рыбопродукции ощущается острая нехватка красной рыбы. Прежде всего, оптовые компании недополучили запланированные объемы лососевых с Камчатки.

Не секрет, что в этом году путина в области не удалась. Прогнозы ученых не сбылись, и предприятия не смогли взять запланированные объемы. "Поэтому крупных поставок из региона до сих пор нет", - рассказывает директор компании "Владрыбпродукт" Михаил НИКОЛАЕВ. - Все же рыба нового "урожая" на рынке присутствует. Так, камчатская горбуша на рынке стоит 43-45 руб. за кг. Встречаются предложения по реализации нерки, в среднем ее стоимость 70-75 руб. за кг. Появляется небольшими партиями кижуч и голец".

Однако крупные партии рыбы идут не в Приморье, а в центральные регионы России и Сибирь. Представители Кемерово, Барнаула, Новосибирска, Красноярска, Санкт-Петербурга посылают своих эмиссаров в ДВФО, и те скупают основные объемы. Рыба из приморских холодильников также идет в эти регионы.

В этой связи большинство оптовиков возлагают надежды на Сахалинскую область, где наблюдается активный ход в нерестовые реки горбуши. Причем предприятия области уже ведут активную добычу, правда, она пока лежит в местных холодильниках и не подлежит вывозу. "Мы общались со своими партнерами, и они заверили нас, что продукция уже в избытке. Правда, покинуть Сахалин она не может так как, Сахалинский Россельхознадзор не дает разрешения на ее вывоз, - рассказывает Михаил Николаев. - Все дело в том, что она выловлена сверх того объема, который определен предприятиям".

Напомним, что два года назад, лососевые баталии прошли на Камчатке. Тогда реальный подход лосося в десятки раз превышал официальное ОДУ. На губернатора МАШКОВЦЕВА, завели уголовное дело и он был вынужден ходить на допросы в местную прокуратуру. Теперь подобная участь грозит и его коллеге с Сахалина. Ведь губернатор области Иван МАЛАХОВ, для того, чтобы не допустить экологической катастрофы, когда массовый ход приводит к тому, что горбуше не хватает кислорода и она гибнет, разрешил ловить больше, чем указано в рыболовных билетах. Согласно последним данным, сахалинские рыбаки вместо 14 тыс. тонн горбуши, добыли почти 100 тыс. тонн.

Однако качество сахалинской рыбы отличается от камчатской. Как правило, сырье не сразу подвергается заморозке, так как сказывается долгая доставка до предприятия. Поэтому часто после дефростации рыба начинает разваливаться. Впрочем, все зависит от конкретной партии. К примеру, продукция компании "Гидрострой", работающей на Курилах, всегда отличается хорошим качеством, и большая часть рыбопродукции уходит на Москву. Что касается ценового прогноза, то ожидается, что после того, как выловленная рыба будет "легализована", цена за килограмм горбуши может опуститься до 42-40 руб.

Встречаются на рынке и предложения о продаже достаточно редкого вида лососевых - чавыче. Напомним, что ОДУ на нее на всем Дальнем Востоке не превышает 30 тонн. Чавыча по вкусовым качествам не уступает форели или семге, однако, цена на опте всего 75-80 руб. поэтому, ее легальность вызывает большие сомнения. Кстати, в центральных регионах России особо продвинутые бизнесмены, хорошо зарабатывают на гольце. Например, в магазинах Санкт-Петербурга его выдают за какой-то вид форели и реализуют по цене 150-170 руб. за кг. А на Камчатке он считается чуть ли не сорной рыбой.

Что касается рыночной торговли, то в отдельных торговых зонах Владивостока рыбу этого года удалось найти. В основном это кета и горбуша. Хотя на прилавках часто можно встретить рыбу прошлого года. Как рассказал "ЗР" предприниматель, с рынка Фадеева, многие владельцы подобных точек не сумели распродать старые запасы. "Сегодня они обзавелись большими рефконтейнерами, но в связи со скачком цен потребительский спрос упал. Поэтому часть запасов продать не успели. Думаю, что на рынках в ближайшее время, будет реализовываться как свежая рыба, так и прошлогодняя", - заявил собеседник "ЗР".