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"911" для русских в Суйфэньхэ
По телефону в Китае Валерия КУЧИНСКАЯ представляется просто: "Служба помощи". Представитель общественной приемной комитета по туризму администрации края в эксклюзивном интервью "ЗР" отметила, что чаще всего русские туристы сами создают себе в Китае проблемы.
Общественная приемная открылась 2 года назад в г. Суйфэньхэ специально для оказания помощи нашим туристам, попавшим в КНР в затруднительное положение. Инициатором ее создания стал комитет по туризму администрации Приморского края совместно с Фондом поддержки деловых инициатив "Приморье".
Поначалу представители турфирм, входящих в соглашение по безвизовому обмену, работали, сменяя друг друга каждые 10 дней. Однако такая форма оказалась неэффективной: новые люди не владели ситуацией, сложно было установить контакты с китайскими властями. Сейчас представителей двое, они передают друг другу дела, и местные власти их хорошо знают.
- Валерия, число обращений растет?
- Конечно. Во-первых, о нашей службе появилось больше информации. Во-вторых, раньше мы могли решить далеко не все проблемы, теперь - возможностей больше. К примеру, наладили контакт с отделом по защите прав потребителей Суйфэньхэ. Представители отдела заверили, что, раз наши граждане попадают под их юрисдикцию, они будут защищать российских туристов наравне со своими.
Недавно установили отношения с ведомством, которое занимается проблемами гигиены мест общепита и надзирает за санитарно-эпидемиологической обстановкой в городе.
- Как ведомство отреагировало на сигнал об отравлении туристов в ресторанах?
- Моментально. Провели рейд по всем ресторанам города, обслуживающим русских туристов. Руководителям заведений, где санитарные нормы нарушались, вынесли предупреждения, и теперь к той же популярной среди русских "Французской булочке" замечаний от туристов нет.
- В чем специфика работы в общественной приемной?
- Практически все завязано на личном общении. Если удается найти личный контакт, например, с полицейским, то он будет помогать. Если же увидят, что мы негативно относимся к представителям китайских властей, то взамен получим то же самое.
- Кстати, о полиции. Существует разница в методах китайских и российских правоохранительных органов?
- Да. Китайцы очень хорошие психологи: во время "разбора полетов" полицейские очень хорошо чувствуют, обманывает человек или нет, поэтому врать в полиции не рекомендуется. Как правило, если они почувствовали фальшь или негативный настрой, то в помощи отказывают.
- Как себя ведут российские туристы, оказавшись в китайской полиции?
- Часто всего вызывающе: "Да вы не знаете, кто я такой!", "Я сейчас всех вас тут!" и т.п. Между тем по китайским законам за оскорбление полицейского могут дать 15 суток тюрьмы.
Помню случай, когда мне позвонили ночью из полиции и попросили помочь разобраться с пьяным туристом, который находился в участке. Пьяным туристом оказалась... девушка, причем сказать, что она была пьяна, значит, не сказать ничего. Она ездила на такси по всему городу в поисках своей гостиницы, но так и не смогла ее опознать. "Накатала" 20 юаней и отказалась платить.
Я предложила девице все-таки отдать деньги, чтобы потом мирно доставить до гостиницы. В ответ она подскочила и бросилась ко мне с кулаками. Добежать не успела - ее перехватили и закрыли в камере. Позже, когда она немного успокоилась и ее перевели в кабинет, я ей еще раз объяснила, как себя надо вести, и вышла. Следом вышел полицейский: у него на штанине отпечатался след ее грязной обуви. Сразу после моего предупреждения девица его пнула. К счастью для девушки, он не дал этому делу ход и отпустил ее.
- Как часто к вам обращаются за помощью, связанной с инцидентами в магазинах?
- Постоянно. Впрочем, большинство конфликтов возникает из-за непонимания китайского менталитета. В Поднебесной принято так: если ты посмотрел вещь, примерил и она тебе подошла, значит, надо торговаться.
Был случай, когда две наши женщины покупали куртку. Они уже сторговались, когда выяснилось, что рукава длиннее, чем им нужно. Продавец предложил их обрезать, женщины согласились. Через 15 минут китаец ловит их на выходе из магазина и сообщает, что все готово. А те отвечают, что куртка им уже не нужна, потому что они купили другую. Конечно, начинается скандал. Когда я спросила женщин, зачем они просили продавца укоротить рукава, если пошли за покупкой в другое место, они ответили: "А чтобы отстал. Думали, пока он будет обрезать, мы уйдем". В итоге им все-таки пришлось купить куртку, потому что, наверное, даже в России они в такой ситуации вынуждены были бы это сделать. Хотя вряд ли они так поступили у себя на родине.
С представителями общественной приемной в г. Суйфэньхэ можно связаться по тел. 3993715, моб. 13555410041. Адрес: КНР, пров. Хэйлунцзян, г. Суйфэньхэ, центральная площадь, гостиница Сюйшен, каб. 1315.
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