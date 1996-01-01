На рынок Владивостока вышел "Эльдорадо"

24 августа во Владивостоке в районе улицы Бородинской компания "Эльдорадо" открывает магазин бытовой техники.

Напомним, что первый супермаркет компании появился в Находке.

Во Владивостоке планируется открыть 3 магазина. Через месяц после ввода первого распахнет двери супермаркет в районе улицы Фадеева, а еще через месяц - магазин на улице Гоголя.

Однако, как удалось узнать "ЗР", сроки ввода в эксплуатацию двух последних под большим вопросом. В настоящее время там еще идет активное строительство, и не факт, что подрядчики успеют закончить объекты.

Что касается компании "Эльдорадо", то общая численность магазинов в России и странах СНГ чуть более 800. Приход этого игрока на местный рынок способен усложнить жизнь местным розничным сетям, таким как "В-Лазер", "Спектр" и "Домотехника". С другой стороны, компания работает с продукций, которую нужно относить к среднему и низкому ценовому сегменту, а местные розничные сети работают с другим классом техники. Однако борьба за потребителя ожидается нешуточная...