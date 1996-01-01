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С видом на Амур и колхозное поле

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Три новых жилых микрорайона появятся в Хабаровске. Как на окраине города, так и в центре.

Миллион квадратных метров земли. Именно столько будет отведено под новый микрорайон, который появится в районе поселка Березовка. Сейчас на месте домов - сельскохозяйственные поля, на которых работают китайцы. Фермеры из Поднебесной в следующем году еще смогут собрать урожай, так как раньше строители на данный участок не зайдут. Какие дома здесь будут построены, пока также не известно. Не исключено, что площади займут малоэтажные здания.

Зато есть определенность в строительстве жилья в другом микрорайоне Хабаровска - на участке улиц Флегонтова - Индустриальная. "Высотные и панельные", - говорят строители будущего микрорайона. Краевым правительством принято решение возвести в Индустриальном районе на месте частной застройки современный жилой городок с полной инфраструктурой и социальным блоком.

Третий жилой микрорайон предполагается построить в центре города. А именно на улице Кавказской, за кафедральным собором, что на площади Славы.

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