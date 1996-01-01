Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
С видом на Амур и колхозное поле
Три новых жилых микрорайона появятся в Хабаровске. Как на окраине города, так и в центре.
Миллион квадратных метров земли. Именно столько будет отведено под новый микрорайон, который появится в районе поселка Березовка. Сейчас на месте домов - сельскохозяйственные поля, на которых работают китайцы. Фермеры из Поднебесной в следующем году еще смогут собрать урожай, так как раньше строители на данный участок не зайдут. Какие дома здесь будут построены, пока также не известно. Не исключено, что площади займут малоэтажные здания.
Зато есть определенность в строительстве жилья в другом микрорайоне Хабаровска - на участке улиц Флегонтова - Индустриальная. "Высотные и панельные", - говорят строители будущего микрорайона. Краевым правительством принято решение возвести в Индустриальном районе на месте частной застройки современный жилой городок с полной инфраструктурой и социальным блоком.
Третий жилой микрорайон предполагается построить в центре города. А именно на улице Кавказской, за кафедральным собором, что на площади Славы.
Новости тематики
- Иностранцев отучили ловить российского краба
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
Новости раздела
- Жителям Дальнего Востока понравились большие Huawei
- Независимые АЗС часто оказываются независимы и от ответственности
- Товары из китайских интернет-магазинов повезут напрямую во Владивосток
- Российские уловы уходят в корейский карман
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Иностранцев отучили ловить российского краба
- Туристическая отрасль Сахалина набирает обороты
- Росрыболовство подставило дальневосточных рыбаков
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Николаев напрашивается на "бис"
- "Суражевка" от Абрамовича
- В Приморье отменили обязательную установку ЭРА-ГЛОНАСС
- Проходной банк
- В Приморье подорожали хлеб, чай, сахар, соль и яйца
- Создание единой базы агрегаторов такси отразится на качестве и цене услуги
- В Приморье посчитали среднемесячную зарплату и сообщили о росте на 11,2%
- "Я за открытые выборы, пусть горожане выберут, кого любят"
- Владельцев "айфонов" ожидает новый "удар"
- Дорогой подарок от экс-мэра Владивостока дошел до незнакомой девушки