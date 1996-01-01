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"Жилище" в рассрочку на 10 лет

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Сбербанк и правительство Хабаровского края заключили соглашение о сотрудничестве в области ипотечного кредитования. Процентная ставка по кредитам снижена до 12% годовых.

Соглашение определяет основные принципы и условия сотрудничества сторон в рамках краевой программы "Жилище", а именно обеспечение жильем молодых семей, бюджетников и других категорий граждан, участвующих в строительстве жилья на условиях ипотеки. Перечень определяется правительством Хабаровского края.

По соглашению банк предоставляет кредиты для приобретения и строительства жилья гражданам - участникам краевой программы "Жилище" по ставке не выше 12% годовых на срок кредитования до 10 лет и 13% годовых на срок до 20 лет. Первоначальный взнос должен составлять не менее 10% собственных средств. Максимальная сумма кредита зависит от платежеспособности заемщика. Созаемщиками являются супруги. По программе обязательно ежегодное страхование залога. Возможно досрочное погашение кредита без применения штрафных санкций.

Как сообщил заместитель директора Управления кредитования Дальневосточного банка Сбербанка России Алексей ЗАРУБИН, в первое время кредиты будут выдаваться только на квартиры с первичного рынка жилья (новостройки), а пересмотр процентной ставки в сторону уменьшения в течение срока кредитования будет возможен только при принятии такого решения Сбербанком России.

Произведенный сотрудниками банка расчет ипотечного кредита для молодой семьи дал следующие результаты. При совокупном доходе созаемщиков (супругов) в 35 тыс. руб., сроке кредитования в 10 лет, процентной ставке в 12% годовых максимальная сумма кредита, на которую может рассчитывать семья, составляет 1,5 млн руб., а среднемесячный платеж, который им при этом придется выплачивать, - 27520 руб. А жить на что?

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