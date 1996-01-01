www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.98 р. 100 JPY: 58.74 р.
EUR: 76.5 р. 10 CNY: 95.3 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Народ волнуют туалеты, а чиновников - инвестиции

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

23 августа на обсуждение общественности Хабаровска будет вынесен проект "Стратегического плана устойчивого развития Хабаровска до 2020 года", который почти три года разрабатывался ДальНИИ рынка Минэкономразвития РФ.

Однако до последнего времени горожане весьма пассивно включались в работу над планом. "Во всяком случае, на интернет-сайте, посвященном стратегическому плану, ничего конкретного населением пока предложено не было, - отмечает директор ДальНИИ рынка Вадим ЗАУСАЕВ. - Правда, недавно поступило интересное предложение - увеличить в городе количество общественных туалетов".

Сами же чиновники и разработчики проекта считают, что появление у города подобного плана поможет привлечь в Хабаровск крупные инвестиции. Наиболее приоритетные пункты развития города, включенные в стратегический план - развитие в пригороде крупных торгово-развлекательных центров, тесное сотрудничество между районами края, развитие промышленности и строительство доступного жилья.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru