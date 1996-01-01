Народ волнуют туалеты, а чиновников - инвестиции

23 августа на обсуждение общественности Хабаровска будет вынесен проект "Стратегического плана устойчивого развития Хабаровска до 2020 года", который почти три года разрабатывался ДальНИИ рынка Минэкономразвития РФ.

Однако до последнего времени горожане весьма пассивно включались в работу над планом. "Во всяком случае, на интернет-сайте, посвященном стратегическому плану, ничего конкретного населением пока предложено не было, - отмечает директор ДальНИИ рынка Вадим ЗАУСАЕВ. - Правда, недавно поступило интересное предложение - увеличить в городе количество общественных туалетов".

Сами же чиновники и разработчики проекта считают, что появление у города подобного плана поможет привлечь в Хабаровск крупные инвестиции. Наиболее приоритетные пункты развития города, включенные в стратегический план - развитие в пригороде крупных торгово-развлекательных центров, тесное сотрудничество между районами края, развитие промышленности и строительство доступного жилья.