Вторая линия защиты в аэропорту

В Хабаровском международном авиатерминале будет установлено оборудование, способное обнаружить любую ядерную контрабанду.

Произойдет это в рамках российско-американской программы "Вторая линия защиты", которая реализуется на территории России с 2000 года.

Как сообщил представитель хабаровской таможни Алексей ВОЛКОБОЙ, речь идет о российских приборах контроля, изготавливаемых на НПО в Дубне. Финансирует проект американская сторона. На проект выделено $24 миллиона. Оборудование уже установлено в ряде морских портов Приморья, на автомобильном пункте пропуска "Пограничный" и железнодорожном "Сосновая падь". В Хабаровском крае случаев контрабанды ядерных материалов не зафиксировано.