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На рынке сотового ритейла на Дальнем Востоке новый игрок
С приходом на дальневосточный рынок сотового ритейла нового федерального игрока - "Связного" - в регионе, как говорят представители розничных сетей, началась здоровая конкуренция. Или, как отмечают эксперты, "мобильные войны, не за горами".
Теперь на Дальнем Востоке представлена вся "великолепная пятерка" федералов: "Евросеть", "Связной", "Цифроград", Dixis, Divizion. Решение открыть Дальневосточное представительство группы компаний "Связной" было не случайным. По словам президента группы компании "Связной" Максима НОГОТКОВА, здесь есть куда расти и где развернуться - ниша сотового ритейла не занята "под завязку". "Мы уверены, что динамичная и грамотно разработанная программа развития бизнеса позволит нам занять 15-17% локального рынка в течение года с момента открытия первого центра".
На сегодняшний день во Владивостоке и в Хабаровске уже открыто по одному центру мобильной связи компании. Планы по освоению региона у "Связного" амбициозные - до конца года планируется открыть на ДВ около 30 центров под брендом "Связной" и 2 галереи цифровых технологий "Связной 3". Но не стоит забывать, что и другие крупные игроки сотового ритейла определили для себя дальневосточный рынок одним из перспективных, в частности компания "Евросеть". Это первая федеральная сеть, которая вышла на рынок востока России. На сегодняшний день ей принадлежат 146 салонов в 53 населенных пунктах.
- Многие компании, выходя на рынок Дальнего Востока, заявляют о своих амбициозных планах. Но пока ни одной не удалось даже немного приблизиться к "Евросети", - комментирует управляющий ДВ филиала компании Александр ТЕПЛЯКОВ.
По его словам, "Евросеть" была и остается лидером на рынке сотового ритейла ДВФО. В то же время и местные игроки, несмотря на нашествие федералов, своих позиций сдавать не намерены. Так, например, дальневосточная компания "Сотовый мир", уверенно заявляет о том, что они ни в чем не уступают конкурентам.
- Наши салоны не хуже столичных, - рассказывает начальник отдела маркетинга компании "Сотовый мир" Мария НЕЧАЕВА. - У нас разработана маркетинговая программа по освоению всего Дальнего Востока. В конце августа, например, мы открываем свой первый салон в Южно-Сахалинске, 35 на ДВ. В дальневосточной столице у нас 17 салонов, имеем сеть по всему краю: в Бикине, Комсомольске, Биробиджане, Вяземске, Ванино, Переяславке, Корсакове. По поводу прихода "Связного" могу сказать, что на рынке появился еще один игрок. Это дает нам дополнительный повод к развитию.
ДосьеПо данным компании "Евросеть", на конец июня абонентская база сотовых операторов в ДВФО достигла 4,7 млн абонентов, что соответствует глубине проникновения сотовой связи 70%. При этом за полгода она увеличилась примерно на 700 тыс. абонентов. Суммарная выручка от продаж сотовых телефонов, аксессуаров к ним, КЭО и приема платежей за услуги сотовой связи в розничных сетях ДВФО составила в первом полугодии около $400 млн. По прогнозам маркетологов компании "Евросеть" абонентская база ДВФО на конец года составит 5,6 млн абонентов при глубине проникновения 82%, а суммарная выручка от продаж сотовых телефонов, аксессуаров к ним, КЭО и приема платежей за услуги сотовой связи в розничных сетях ДВФО составит во втором полугодии около $500 млн, причем львиная доля этой выручки - объем принятых платежей за услуги связи.
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