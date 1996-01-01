Новый авиарейс в Японию

Регулярное авиасообщение поможет укрепить контакты между Хабаровским краем и японской префектурой Хёго.

Об этом заявил вице-губернатор Хабаровского края Владимир СЫРКИН на встрече с вице-губернатором Тосихико ЙОРОИ и деловыми кругами префектуры Хёго. "Хабаровск и принимает иностранных туристов, и выступает как транзитный пункт. Туристы едут, в основном, из Японии в Россию", - отметил Владимир СЫРКИН. И добавил, что открытие новой линии авиасообщения способствовало бы более тесным контактам, в том числе и экономическим. В прошлом году товарооборот между Хабаровским краем и Японией вырос на 5% и составил $375 млн. Каждый шестой японский турист проезжает через территорию Хабаровского края.