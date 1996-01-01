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Обуздать и запрячь застройщиков
На минувшей неделе в администрации г. Владивостока прошла пресс-конференция, на которой на вопросы журналистов о разных аспектах строительства и роста города отвечали первый заместитель главы администрации Николай КОРОЛЕВ и генеральный директор "Приморгражданпроекта" Евгений МЕЛЬНИКОВ.
Рыбный рынок попал под "раздачу"
Одним из первых был вопрос о захлестнувшем город массовом несанкционированном строительстве. По сведениям городской администрации, около 300 капитальных объектов, строящихся сейчас в городе, не имеют законно оформленных землеотводов и разрешений на строительство. В отношении застройщиков принимаются меры - направляются материалы для привлечения к административной ответственности в административную комиссию, в прокуратуру и в архстройнадзор, а в отдельных случаях - даже в суд. Эти меры позволяют как-то сдерживать строительную анархию. Естественно, возникает необходимость применения более суровых мер в отношении непослушных. Так, по судебному решению предполагается произвести снос в районе Спортивной гавани незаконного объекта "Рыбный рынок".
Что же касается офисного здания на ул. Фокина, то в отношении него в ответах выступавших проявился определенный либерализм. Николай Королев успокоил, что "точка" в данном судебном разбирательстве еще не поставлена, и в отношении нарушителей никто не собирается предпринимать драконовские меры. В большинстве случаев, если они строят объекты, которые, в принципе, не уродуют облик города и соответствуют прописанным генпланом принципам роста Владивостока, то им предлагается исключительно привести в соответствие документы, легализоваться и продолжать свои добрые дела. Он же сказал, что никаких ограничений строительства по этажности во Владивостоке не существует. Это же подтвердил и Евгений Мельников. А вот в отношении строительства дома на ул. Овчинникова зам главы городской администрации был более категоричен, считая, что "по генплану там никакого строительства не предусматривалось" и позиция в отношении этой стройплощадки у администрации не изменилась, тем более что окончательного решения суда еще надо подождать.
Более жестко администрация собирается поступать с несанкционированными временными строениями. В принципе, не проблема в некоторых случаях перенести их эвакуаторами на арестплощадки и, если они затем не будут востребованы, пустить на металлолом. Сейчас по этому поводу отрабатываются юридическая база и порядок, поскольку прежняя схема оказалась неэффективна и натолкнулась на серьезное противодействие со стороны вытесняемых с городской земли владельцев этих временных строений. Евгений Мельников отметил, что старое в архитектуре постепенно заменяется новым, есть разные точки зрения о совместимости сложившейся застройки с новыми объектами. По этой причине и необходима конкурсность проектных решений. Тогда будет меньше конфликтных ситуаций, поскольку идеи застройщиков пройдут общественное обсуждение.
В этой связи заместитель мэра особые надежды возлагает на возобновление работы градостроительного совета, в который должны войти весьма компетентные люди, в том числе из строительной отрасли, и "лучшие представители архитектурной мысли" даже из других городов с исторической застройкой. И рассматривать они будут наиболее серьезные для города проекты.
В планах - перестраивать и строить
В отношении того, что имеющийся жилой фонд города напрашивается на реконструкцию, прозвучал ответ: еще не наступила та самая критическая ситуация и не столь мы еще богаты, чтобы по примеру москвичей отправить старые дома на утиль или же на "переделку". Нет на это денег ни в городской, ни в краевой казне. Однако если "прижмет", то можно, например, "стряхнуть пыль" с проекта "ДальНИИСа" по реконструкции микрорайонов №16 и 16а в районе Моргородка. Этот проект городская администрация предлагает разным инвесторам.
Было отмечено, что более приоритетной задачей для себя администрация считает снос ветхого жилья с предоставлением новых квартир, освоение пустующих территорий под многоэтажное и малоэтажное жилье. Особые надежды при этом возлагаются на район "Снеговая падь", где возможно построить жилой район на 50 тыс. жителей, то есть дома на примерно 15 тыс. квартир. Другим районом массового строительства должен стать "Зеленый угол", где строителям надо будет освоить территорию около 300 га. При этом предполагается вынос из этого района авторынка и тепличного комбината.
Особый упор при строительстве многоэтажных жилых зданий будет сделан и на уплотнение существующей застройки. Что же касается малоэтажного жилого строительства, то оно, в принципе, для Владивостока реабилитировано, и под него предлагается осваивать земли вдоль ул. Маковского и в районе п. Трудового.
Для того, чтобы строительство в рамках осуществления нацпроекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" не захлебнулось, во Владивостоке требуется провести реконструкцию сетей, которые выходят из строя или не справляются с необходимыми нагрузками. Для этого сегодня надо достать и вложить около 10 млрд. руб. Понятно, что это особым бременем ложится на застройщиков. Но администрация собирается сбалансировать их расходы на "инженерку" таким образом, чтобы при комплексной застройке районов доля участия каждого застройщика в общих затратах определялась по "социальной справедливости".
По мнению Николая Королева, жители Владивостока имеют неплохие возможности приобретать жилье. Например, лично он, имея зарплату всего 35 тысяч в месяц, смог позволить себе покупку квартиры в кредит. То есть и другим это вполне под силу. Тем более что рынок жилья во Владивостоке пока не галопирует московскими темпами. Зато темпы строительства нового жилья выросли в разы. И в добром деле насыщения рынка квартирами уже заметно участие даже московского капитала - дом на ул. Ватутина, 24, который строится компанией "КФК", уже вполне вырос и скоро обретет товарный вид.
Серьезно взялись за нежилье
Из нежилых объектов, как выяснилось, во Владивостоке особые успехи достигнуты в строительстве разного рода торговых "дворцов". Если до установления в России демократии в городе катастрофически не хватало торговых площадей, то теперь потребность в них превзойдена на 213%. Однако, заметив, что доходность этой недвижимости становится ниже, застройщики сегодня переключаются на строительство зданий офисного и культурно-развлекательного назначения.
Что же касается строительства очистных сооружений, то к ним город приступит, скорее всего, с января следующего года. Проект по центральному району городской канализации уже находится на рассмотрении в Росэкспертизе. Вопрос по финансированию строительства окончательно пока еще не решен.
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