На Шаморе зажгутся фонари

Еще весной администрация Владивостока заявила о начале масштабного благоустройства зоны отдыха "Лазурная". В начале августа десант из городских чиновников во главе с мэром Владимиром НИКОЛАЕВЫМ подводил первые итоги.

Напомним, что в мае по инициативе администрации Владивостока было создано предприятие ООО "Шамора". Фирма сумела убедить руководство Владивостока, что ей под силу навести порядок в этой пляжной зоне. При этом она стала главным арендатором Лазурной, а часть бывших арендаторов теперь - субарендаторы. По-разному отнеся пляжный бизнес к новой структуре.

Некоторые бывшие арендаторы уже высказали мнение, что если бы они получили землю в долгосрочную аренду, то, без сомнения, вложили бы инвестиции в развитие территории. А получается, что новый игрок начал благоустройство за счет тех же субарендаторов, поэтому деньги берет из "воздуха".

Однако решение уже принято, и благоустройство началось. В первую очередь восстанавливаются два поврежденных моста, одновременно с этим прокладывается пешеходная дорожка из брусчатки от въезда на Шамору до дальнего пляжа. В общем, будет что-то похожее на Корабельную набережную или Спортивную гавань. При этом часть затрат город берет на себя, за счет администрации планирует провести здесь искусственное освещение. Однако при всем этом каждый арендатор обязан благоустроить свой участок. Часть арендаторов уже этим занялась. Так, ООО "Вояж-Плюс" на своей территории строит комфортабельный отель, большой ресторан и сцену для проведения всевозможных мероприятий. ООО "Лотс" также планирует продолжить строительство комфортабельных домиков, возведение которых началось в прошлом году.

А вот кафе, возведенные в самовольном порядке, будут убираться после того, как закончится пляжный сезон. "Мы дадим им доработать до конца сентября, а потом пусть думают: либо закрывать свой бизнес, либо возводить новые рестораны с учетом уже имеющегося эскиза", - заявил глава Владивостока. Также во время инспекции Николаев высказал ряд обоснованных претензий к руководителям ООО "Шамора". По словам мэра, уже в этом году на пляж должен был завезен новый песок, а на всей береговой полосе установлены душевые кабины и раздевалки. Не хватает и детских площадок, а скамейки, на которых можно посидеть и полюбоваться на морской прибой, и вовсе отсутствуют. Руководители ООО "Шамора" с претензиями согласились и заверили мэра, что следующей весной Лазурная так похорошеет, что ее даже горожане не узнают. Будем, надеяться, что так оно и будет, ведь в отличие от прошлых лет теперь есть с кого спросить.