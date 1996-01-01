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Nokia E61 оптимален для бизнес-задач

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

- Производители сотовых телефонов регулярно осваивают выпуск новых моделей. А есть ли в продаже телефоны или смартфоны, ориентированные именно на бизнес-пользователя? - Иван Д., г. Владивосток.

- Пожалуй, Nokia E61 с полноценным набором кнопок, который к тому же выполнен в форме моноблока, можно назвать самым необычным в E- линейке. Нужно отметить, что такой смартфон появился в ассортименте Nokia впервые.

Конечно же, наличие полноценной клавиатуры сильно сказалось на габаритах устройства в сторону их увеличения. Вес, правда, остался в пределах "разумного", а именно не более 150 г. На первый взгляд, размер кнопок клавиатуры был выбран весьма удачно, но, как оказалось, не для всех рук. Нажатие двух кнопок одновременно в начале работы с устройством происходило частенько, но после недельной эксплуатации опыт взял верх, и преимущество клавиатуры с полноценным набором клавиш стало, бесспорно, ощутимым перед классической телефонной клавиатурой.

Если говорить о дизайне, то смартфон сразу же создал ощущение солидности и надежности, как и положено настоящему бизнес-устройству. Благодаря увеличенным габаритам ТFТ-дисплей с разрешением 320х240 точек и поддержкой более 16 млн приводит в восторг - яркая и сочная картинка без какой либо зернистости радует глаз. Также благодаря габаритному экрану очень удобна работа с текстом, как в офисных приложениях, так и при почтовой переписке. В общем, не зря производитель заявлял, что Е61 - это устройство для комфортного обмена сообщениями.

Стабильность работы достаточно высокая, проблем с функциональностью найти не удалось. Это особенно радует, поскольку для потенциальных бизнес-пользователей этого смартфона в первую очередь важна стабильность в работе.

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