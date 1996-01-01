Морская изюминка

Во Владивостоке начинается столь долго обсуждаемое строительство Приморского океанариума, который грозит стать самым привлекательным туристическим объектом как минимум региона. Конечно, если грамотно распорядиться свалившимся на наш край редким федеральным подарком.

В августе 2005 г. распоряжением управляющего делами Президента РФ была образована дирекция Приморского океанариума, решение о строительстве которого во Владивостоке два года назад было принято Владимиром ПУТИНЫМ. А 1 августа этого года в г. Москве состоялось совещание, в котором приняли участие управляющий делами Президента РФ Владимир КОЖИН, губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН, директор ФГУП "Дирекция по строительству Приморского океанариума в г. Владивосток" Андрей ПОПЛАВСКИЙ, директор Института биологии моря ДВО РАН Андрей АДРИАНОВ и генеральный директор ОАО "Приморгражданпроект" Евгений МЕЛЬНИКОВ. После утверждения эскизных проектов была дана отмашка начинать строительство. В связи с этим директор строящегося океанариума Андрей Поплавский дал "ЗР" интервью:

- Андрей Антонович, просто не верится, что стройка действительно начинается...

- ...тем не менее это так. Уже проведена госэкспертиза. Получено положительное разрешение на подготовительный этап. Компания ЗАО "Востокинвестстрой", которая выиграла тендер, уже ведет работы.

- И что в этот этап входит?

- Подготовка площадки к строительству - снос мешающих зданий и сооружений, перенос сетей, попадающих под "пятно застройки", ограждение площадки под строительство, подвод коммуникаций - электричество, вода и пр.

- Какие на этом этапе вы видите наиболее серьезные проблемы стройки?

- Все проблемы серьезные. И все надо будет решать.

- Кто будет привлекаться к этим строительным работам?

- Только приморские компании. Этот вопрос согласован с губернатором. Одно из его требований: чтобы все работы выполняли только местные строители. Естественно, те, которые они могут.

- На наш взгляд, самым серьезным препятствием началу строительства была неопределенность по деньгам...

- Каждому овощу - свое время. В течение минувшего года проводилась подготовка проекта: проработка земли, правовой базы и т. д. И никаких проблем не было - объект финансируется Управлением делами президента.

- А каково участие городского, краевого бюджетов?

- Оно тоже будет, но в какой мере и каком объеме - четкого понимания пока нет.

- Возможно ли участие своими средствами в строительстве частных компаний и лиц?

- Нет. Научно-образовательный комплекс будет полностью строиться за счет федеральных денег. А участие частных средств возможно в дальнейшем в инвестиционной составляющей проекта - это экспоцентр, аквапарк, гостиничный комплекс, парк развлечений и пр.

- Года два назад, когда только начинались разговоры о владивостокском океанариуме, начинали строить океанариум в Санкт-Петербурге. Сегодня там уже построен, а у нас только начинается...

- Там главный аквариум в 10 раз меньше, чем будет в Приморском океанариуме. Он расположен в здании торгового центра, и это исключительно коммерческое развлекательное предприятие, которое несопоставимо ни по одному из параметров с тем, что будет здесь.

- И все же - какие сроки строительства у нас?

- Их можно будет определить лишь после того, как появится проект.

- В каком состоянии он сейчас?

- Эскизный проект ОАО "Приморгражданпроект" уже получил поддержку и одобрение. Теперь переходим ко второй стадии - технико-экономическому обоснованию, а на ряде объектов приступаем к рабочей документации. К декабрю проект должен быть полностью готов и пройти госэкспертизу.

- Какое участие зарубежных проектировщиков?

- Новозеландская компания "Marinescape Group" полностью проектирует технологическую часть. Здание океанариума с дельфинарием будет уникальным - объекты такого класса и предназначения в России еще не строились. Функционально оно будет очень насыщенным - научной, образовательной и развлекательной составляющими. Поэтому при проектировании есть немало вопросов. В дальнейшем они будут и при строительстве.

Протяженность основного маршрута для посетителей будет более одного километра: зашел в здание, прошел все бассейны, посмотрел научные экспозиции и - вышел.

Внутри основного океанариума, объемом 7600 куб. м воды, будет проложен тоннель с движущейся дорожкой длиной 140 метров. Научные экспозиции будут включать в себя тропический лес, рыб южных и северных морей, рыб бассейна Амура. Будут морские млекопитающие.

В здании запланированы кафе, магазины сувениров и просто магазины. Здесь можно будет провести не один час - очень познавательно, интересно и здорово. В первую очередь от этого выиграют жители Приморья. Многие из них не видели, не знают и не представляют, что это такое. И, конечно, будет куда привлечь туриста.

- Наверное, из такого ранга туристических объектов у города пока есть только Владивостокская крепость?

- Нет. Крепость по значимости и рядом поставить нельзя. Она имеет историческую ценность, а по зрелищности, количеству экспонатов, по тем впечатлениям, которое люди будут получать, комплекс океанариума будет на порядок, а то и на два выше. Это все равно, что сравнить "Жигули" с подводной лодкой!

Представьте себе 15 тысяч живых организмов 500 видов, мимо которых вы пройдете. Здесь рукой можно будет потрогать черепаху, рыбу, пройти по тропическому лесу, где летают попугаи, а воздух насыщен настоящими тропическими испарениями! Это не по пушкам лазить - совершенно другое восприятие.

Здесь будет много такого, чего пока нет ни в одном другом океанариуме - шоу осьминогов, пингвины, показываемые в двух уровнях - берега и под водой. Дельфины, каланы.

Специалисты Института биологии моря ДВО РАН стараются сделать этот океанариум чуть ли не лучшим в мире. Есть множество задумок, которые мы попытаемся воплотить, и пока нас никто не ограничивает, нам дают добро на использование всех тех привлекательных идей, которые в этой области имеются в мировой практике. Мы будем показывать ту флору и фауну, которых нет в зарубежных океанариумах.

Я надеюсь, что по зрелищности вплоть до Урала это будет самый привлекательный для туристов объект. Мы должны сделать так, чтобы его могли посмотреть люди со всего Дальнего Востока. Да и для японцев, китайцев, американцев, канадцев, австралийцев экскурсия в Приморский океанариум будет одной из наиболее привлекательных сторон посещения города.

Приехать в Приморье в сезон отдыха, в июле-сентябре, и не посетить океанариум, не показать его детям - даже не знаю, как это можно будет назвать.

- И сколько человек будут обслуживать океанариум?

- Это еще в стадии разработки. Но прикидывали - для научной и образовательной частей океанариума нужно порядка ста ставок.

- А что будет с прилегающим к океанариуму лесом?

- Он будет использоваться для отдыха, как парк. Все надо облагородить.

- Какова приблизительная стоимость океанариума? Два года назад говорилось о $100-120 миллионах.

- Никто точной цены не называл и не назовет никогда в жизни. Пока проекта нет, не стоит брать цифры из воздуха:

- Есть мнение, что окупаемость океанариума такого класса начинается с посещаемости 2 миллионов человек в год. Так ли это?

- В принципе, если он выйдет на 500-600 тысяч посетителей в год, сколько приходит в океанариум ТИНРО, уже это отлично. Но, полагаю, наплыв будет больше. Об окупаемости проекта пока трудно говорить и потому, что еще нет цены строительства, не определены затраты по теплоснабжению, электричеству. При том, что практически 90% океанариумов в мире - дотационные.

- Выходит, что это строительство основано на "государственном энтузиазме"?

- Не совсем так. Есть четкое понимание, что оно нам необходимо. Как, например, в свое время строили научный центр в Дубне, синхрофазатроны. Есть ли у них какой-то период окупаемости или нет?! Кто может "спроектировать" выгодность Института биологии моря?! Это сделать невозможно! Главная задача океанариума - не коммерческая. Прежде всего, он будет научно-образовательным центром.

- То есть рациональное сочетание бесплатного и платного?

- Конечно. И, наверное, неправильно считать выгоду только с того, что турист посетит океанариум и оставит в нем какую-то тысячу рублей. Ведь кроме этого он еще проедет на транспорте, побывает в кинотеатрах и ресторанах. И на этом город тоже выиграет.

- А что касается выбранного для океанариума места. Насколько, по вашему мнению, оно удачно?

- Конечно, было бы лучше - в центре города. Но даже теоретически найти там только для него 5-6 га свободной земли было невозможно. Кроме того, такой объект является большим потребителем всевозможных ресурсов - электроэнергии, воды, канализации, тепла, и этих возможностей в том районе города нет.

Исходя из этого можно сказать, что б. Патрокл - неплохое место. С точки зрения возможностей инженерного обеспечения здесь тоже лучше. Мы закладываем новые сети и делаем все на самом современном уровне.

То, что эта территория практически незастроенная, тоже удешевляет проект. А расположение на берегу моря, не только удешевляет, но и придает зданию особый шик. Оно будет уникально для всего Дальнего Востока и, в принципе, -визитной карточкой города.

Очень многие океанариумы пользуются для изготовления морской воды солями, которые производятся несколькими заводами в районе Красного моря. Это очень дорого, и если морскую соль вдруг не дадут, то придется сливать воду и закрывать бассейн. Здесь же будет свой глубоководный водозабор с расстояния 900 метров и с глубины - более 20.

- Насколько, по вашему мнению, транспортная схема Владивостока удобна для посещения океанариума?

- Да нет никакой транспортной схемы. К ней надо повернуться лицом - разработать и претворить в жизнь. Только и всего.

- Раньше на такого уровня объектах работали штабы стройки? Будет ли эта форма организации здесь?

- Да. Штаб будет работать ежедневно, и проводить заседания, по крайней мере, два раза в неделю, потому что вопросов будет очень много. Часть из них мы уже видим. Например, здесь будут применяться такие технологии, которые в крае либо утеряны, либо еще не пришли. Например, акриловое стекло. Никто с ним ни в Приморском, ни в Хабаровском краях не имел дела. И даже на объекты в Москве пока нанимают специалистов из Англии.

- В конечном счете, как вы оцениваете значение строительства океанариума для нас?

- В Приморье сегодня концентрируются грандиозные стройки - мосты, нефтепровод, океанариум. Это даст огромный толчок и местной строительной индустрии, и вообще жизни в крае.