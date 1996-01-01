Москва вновь винит в росте цен на недвижимость "понаехавших"

Цены на жилье в столице являются крайне завышенными, заявил первый заместитель мэра в правительстве Москвы Владимир РЕСИН. "Столичное правительство не может регулировать цены, потому что их регулирует рынок. Мы ушли от плановой системы. Ценами управляет не социализм, а капитализм. Цены сейчас бешеные", - сказал Ресин.

Он подчеркнул, пишет Интерфакс, что высокий уровень цен на жилье в Москве продиктован спросом, превышающим предложение. "Вы, он, она ринулись на одну квартиру и тем самым даете продавцу возможность назначать выгодную ему цену", - отметил он. "Сегодня 70% россиян ринулись в Москву покупать квартиры", - сказал В. Ресин.

Правда, о том, что "бешеные цены" на жилье в столице - это малоприятные издержки грабительской бюджетной политики, когда финансовые ресурсы со всей страны всасываются в Москву, Ресин не упомянул. Столице нравится купаться в деньгах, а расплачиваться за это удовольствие и делиться с "понаехавшими" явно не хочется.