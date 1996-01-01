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Скажите "Сы-ы-ы-ыр!". И добавьте "Подорожает!"
К осени импортные сыры подорожают в среднем на 20%, прогнозируют эксперты. Причина тому - повышение таможенной пошлины, пишет газета "Газета".
Согласно постановлению правительства импортные сыры, статистическая стоимость которых составляет до 1,65 евро за килограмм, будут облагаться пошлиной в размере 0,7 евро. Пошлина на сыры стоимостью от 1,65 до 2 евро составит 0,65 евро за килограмм. На остальные сыры будет действовать пошлина в размере 0,3 евро. Фактически это означает неизбежное повышение цен на сыры среднего и низкого ценовых сегментов - в среднем, как подсчитали аналитики, на 25-35 рублей за килограмм.
Повышение пошлины на импортные сыры серьезно отразится на кармане российских потребителей: ведь согласно статистике лидерами продаж в отечественных магазинах традиционно являются сыры Германии, Финляндии, Литвы и Голландии, на которые в совокупности приходится порядка 40% всего российского импорта сыра.
Первый удар по кошелькам покупателей был нанесен ранее: когда с 20 января этого года был введен мораторий на импорт мясомолочной продукции с Украины как несоответствующей санитарно-эпидемиологическим нормам. Импорт украинских сыров занимал самую большую долю рынка - порядка 50%, при этом они конкурировали с отечественными сырами в нижней ценовой категории.
Не исключено, что введением повышенных пошлин на импорт чиновники предполагали поддержать отечественного производителя и в более высоких ценовых сегментах. Однако на деле подобная поддержка выглядит весьма сомнительно. Как отмечают аналитики рынка, отечественными сыроварнями, выпускающими достаточно качественные сыры, активно интересуются иностранные инвесторы. Одна из последних крупных сделок: инвестирование ЕБРР в холдинг "Белая река" $8,5 млн за пять лет. Таким образом, декларируемая поддержка отечественного производителя больше походит на создание благоприятного инвестиционного климата для зарубежных производителей.
К тому же подорожанием импортных сыров дело не ограничится. Повышение импортной пошлины повлечет за собой увеличение цен и на отечественную продукцию, а также на сыры из стран СНГ, которые таможенной пошлиной не облагаются", - считает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Татьяна РЫБАЛОВА.
При этом, по прогнозам ИКАР, повышение цен приведет к снижению спроса на сыры уже в ближайшие полгода. Особенно, отмечают аналитики, это отразится на регионах.
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