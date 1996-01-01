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Охлажденному мясу разморозили срок хранения
Уже в этом году срок реализации охлажденного мяса может быть увеличен в три раза - с 14 до 45 дней. Соответствующий технический регламент, возможно, будет подписан Правительством РФ уже осенью.
Производители охлажденного мяса надеются, что теперь у них будет меньше проблем со сбытом: можно будет доставлять продукцию на дальние расстояния. Аналитики же считают, что новый стандарт поможет только самым "продвинутым" компаниям, поскольку технология охлаждения, которая позволила бы сохранять мясо до полутора месяцев, есть лишь на немногих современных предприятиях.
ДосьеПо данным Института аграрного маркетинга (ИАМ), в 2005 г. в России было произведено 3,2 млн т "красного" мяса (свинина, говядина, баранина). Из них 65% реализовано в охлажденном виде (годом ранее - 60%). Сейчас действует старая советская норма, по которой срок реализации охлажденного мяса не может превышать 14 дней. В России 2005 г. был объявлен "годом свиньи", а 2006 г. планируется назвать "годом коровы". Государство начало предоставлять льготные кредиты на строительство и реконструкцию животноводческих комплексов.
Как сообщили в компании "СВ-Поволжское", "Сейчас в России он составляет 14 дней, что исключает возможность поставлять свежее сырье на большие расстояния. Этот стандарт был принят еще в советские времена и много лет не пересматривался. Между тем современные технологии забоя и охлаждения позволяют без ущерба для качества сохранять мясо в свежем виде даже 60 дней".
Если Правительство России подпишет технический регламент, срок реализации охлажденного сырья в соответствии с европейскими нормами будет продлен до 45 дней. Предположительно это может произойти осенью.
PR-директор группы "Черкизово" Геннадий ФРОЛОВ также считает, что это хорошая новость. "Это положительно скажется на бизнесе тех мясопереработчиков, которые сами обеспечивают себя сырьем. У нас показатель самообеспечения доходит до 90%".
"С выходом на полную мощность нашего проекта "Липецкмясопром" мы будем не только обеспечивать сырьем собственные мясоперерабатывающие заводы, но и продавать большое количество охлажденного мяса в виде полуфабрикатов. Мы надеемся занять эту перспективную рыночную нишу", - говорит г-н Фролов. Правда, для того чтобы охлажденное мясо хранилось долго, нужно "высокотехнологичное оборудование, рефрижераторный транспорт и многое другое", уточняет он.
Генеральный директор ИАМ Елена ТЮРИНА предполагает, что, когда в стране будет реализовано несколько масштабных проектов, предложение отечественного мяса увеличится. "Это будет именно охлажденное мясо, так как российские компании специализируются на его производстве", - добавила г-жа Тюрина.
ДосьеПо данным ИАМ, российские потребители в последнее время отдают предпочтение охлажденному мясу, а не замороженному. В 2004 г. соотношение замороженного и охлажденного мяса составляло 40% к 60%, а теперь - 35% к 65%.
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