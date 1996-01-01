Накинулись на мясо

Основные социально-экономические показатели Приморского края, характеризующие итоги I полугодия 2006 года.

Структурные изменения в экономике края

В Статистическом регистре хозяйствующих субъектов на 1 июля 2006 года зарегистрировано 57.4 тысячи хозяйствующих субъектов всех форм собственности. Предприятия государственной формы собственности составляют 3.4 процента общего числа зарегистрированных, муниципальной - 5.7, частной собственности - 79.6 процента. Во вновь создаваемые объекты продолжает вкладываться частный капитал (91.3%), доля государственной и муниципальной собственности невелика (5.7%). В числе организаций частной формы собственности 81.3 процента учреждены отдельными гражданами Российской Федерации, остальные - юридическими лицами. Кроме того, в составе Статрегистра учтено 40.6 тысячи индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, более 67 процентов из них заявили основным видом деятельности торговлю, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования.

Промышленное производство

Индекс выпуска продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности за I полугодие 2006 года относительно I полугодия 2005 года составил 110 процентов (I полугодие 2005 к I полугодию 2004 -108.8%).

Коммерческую деятельность отражает оборот организаций. В него включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных на стороне товаров (без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей). Оборот организаций всех видов хозяйственной деятельности за I полугодие составил 165.1 млрд рублей (110.2% к I полугодию 2005).

Индекс промышленного производства в I полугодии 2006 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 123.5 процента по полному кругу производителей и 125.6 процента - по крупным и средним организациям.

Ситуация в отдельных сферах экономической деятельности в I полугодии 2006 года по сравнению с I полугодием 2005 года сложилась следующим образом.

Индекс производства по добыче полезных ископаемых составил 97.8 процента. Добыча угля достигла 5527 тысяч тонн и на 24 тысячи тонн превысила I полугодие 2005 года. Добыча и обогащение меди в концентрате увеличились на 37 процентов, цинка в концентрате - на 16 процентов; добыча свинца в концентрате сократилась на 17 процентов, материалов строительных нерудных - на 11 процентов.

Индекс производства по виду деятельности "обрабатывающие производства" составил 141 процент. Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, составил 105 процентов.

Производство отдельных видов пищевых продуктов:

Индекс текстильного и швейного производства составил 67 процентов. Выпуск трикотажных изделий снизился к I полугодию 2005 почти наполовину и составил 4400 тысяч штук; увеличился выпуск платьев, брюк, постельного белья.

Индекс производства изделий из кожи и производства обуви составил 1.8 раза. Выпущено 790.6 тысячи пар обуви, в том числе 112 тысяч пар детской.

Индекс производства по виду деятельности "обработка древесины и производство изделий из дерева" составил 95 процентов. Производство пиломатериалов и шпона строганого сократилось на 6 и 2 процента соответственно; при этом увеличилось производство оконных блоков, паркета, возобновлено производство фанеры.

Индекс производства по виду деятельности "целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность" составил 124 процента. Возросло производство картона и ящиков из него (на 19% и 15% соответственно), газет (на 9%), книг и брошюр (в 2.8 раза).

Индекс химического производства составил 107 процентов. Увеличился выпуск борной кислоты (на 1%) и лекарственных средств (в 2.4 раза); снизилось производство серной кислоты на 4 процента, бората кальция - на 7 процентов.

Индекс производства резиновых и пластмассовых изделий составил 1.5 раза. Выпущено 4264 тонны изделий из пластмасс (в 1.5 раза), пленок полимерных - 400 тонн (в 1.7 раза).

Произведено цемента 258 тысяч тонн (сокращение на 18%), сборных железобетонных конструкций - 46.5 тысячи кубических метров (на 45%), стеновых материалов - 15.2 млн штук условного кирпича (сокращение на 6%).

Индекс металлургического производства и производства готовых металлических изделий составил 128 процентов. Выплавлено 321 тонна стали (116%), произведено сетки стальной 21.1 тысячи квадратных метров (в 3.1 раза).

Индекс производства машин и оборудования составил 86 процентов. Производство холодильников и морозильников возросло незначительно, электропылесосов увеличилось на 4 процента, телевизоров - на 16, машин стиральных - сократилось на 64 процента.

Индекс по производству электрооборудования составил 5.9 раза; по производству транспортных средств и оборудования - 41 процент; по прочим обрабатывающим производствам - 1.5 раза.

Индекс производства по виду деятельности "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" составил 99.2%. За I полугодие выработано 5042 млн кВт-ч электроэнергии (96% к объему I полугодия 2005) и 7.8 млн Гкал теплоэнергии (94%).

Сельское хозяйство

В I полугодии всеми сельхозпроизводителями (сельхозорганизации, хозяйства населения, крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели), по расчетам, получено сельскохозяйственной продукции на 3.6 млрд рублей, или 100.1 процента к уровню I полугодия 2005 года. В общем объеме производства валовой продукции на долю сельскохозяйственных организаций приходится 44 процента, хозяйств населения - 55 крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей - 1 процент.

Растениеводство. В крае завершен сев сельскохозяйственных культур. Площади посевов в хозяйствах всех категорий под урожай 2006 года составили 347.8 тысячи гектаров, из них зерновых и зернобобовых -101.1 тысячи, технических - 134 тысячи, картофеля - 43.7 тысячи, овощей - 13.3 тысячи, кормовых культур - 55.1 тысячи гектаров. По сравнению с прошлым годом общая посевная площадь сократилась на 15.7 тысячи гектаров.

Животноводство. На начало июля в крае насчитывалось 76.9 тысячи голов крупного рогатого скота, из них коров - 37.4 тысячи, свиней - 49.1 тысячи, овец и коз - 27.9 тысячи, птицы - 2.9 млн голов. По сравнению с 1 июля 2005 года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 3 процента, в том числе коров - на 9, птицы - на 29 процентов, поголовье свиней возросло на 14 , овец и коз - на 12 процентов.

Воспроизводство стада. В сельскохозяйственных организациях с начала года получено 5.2 тысячи голов телят (на 12% меньше прошлогоднего) и 18.4 тысячи голов поросят (на 69% больше). Падеж крупного рогатого скота уменьшился на 39 процентов, свиней - увеличился на 27 процентов.

В сельскохозяйственных организациях на одну корову надоено в среднем по 1219 килограммов молока, что на 5 процентов больше прошлогоднего; на курицу-несушку получено в среднем по 122 яйца (на уровне прошлого года). Производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий за I полугодие составило:

Лесозаготовки

Индекс производства по виду деятельности "лесозаготовки" составил 102.2%. Вывозка древесины достигла 2069.7 тысячи кубических метров (102%), производство деловой древесины -1796.3 тысячи кубических метров (106%).

Рыболовство

Индекс производства по виду деятельности "рыболовство" составил 108.2%. Улов рыбы и добыча других морепродуктов достигли 376.6 тысячи тонн, что на 10% больше объема I полугодия 2005 года.

Строительство

За I полугодие в крае крупными и средними организациями введены в действие за счет нового строительства и расширения действующих производственных мощностей по связи: городские АТС на 1.9 тысячи номеров, АТС в сельской местности на 0.9 тысячи номеров, радиорелейные линии связи протяженностью 541 километр, подвижная радиотелефонная связь на 126.4 тысячи номеров.

За счет всех источников финансирования построена 581 квартира общей площадью 85.3 тысячи квадратных метров, на 1.2 процента больше, чем за I полугодие 2005 года. В сельской местности введено 13.7 тысячи кв. метров жилья (на 10.8% больше). Индивидуальными застройщиками введено 67 процентов жилья (57 тысяч кв. метров) на 25 процентов больше, чем за I полугодие 2005.

Транспорт

За I полугодие транспортом всех отраслей экономики перевезено 36.6 млн тонн грузов. Общий грузооборот по видам транспорта составил:

Связь

Объем услуг связи, оказанных организациями за I полугодие, оценивался в 5.6 млрд рублей, из них населению - 3.4 млрд рублей, по сравнению с I полугодием 2005 года объем возрос на 15.7 процента.

На 1 июля 2006 года число абонентов сотовой связи составило 1711.4 тысячи (увеличение на 21.8%).

Подписка на периодические издания на II полугодие 2006 года, по сравнению с I полугодием 2006 года снизилась на 12%.

Оптовый рынок

Общий объем оборота оптовой торговли составил 67.6 млрд рублей, что выше объема I полугодия 2005 года в сопоставимых ценах на 7.8 процента. Оборот организаций с основным видом экономической деятельности "оптовая торговля" составил 59.8 млрд рублей, что больше соответствующего периода прошлого года в сопоставимых ценах на 6.1 процента.

Предприятиями-производителями, осуществляющими продажу алкогольной продукции для розничной торговли и общественного питания, реализовано водки и ликероводочных изделий 882 тысячи декалитров, вина - 421, шампанского - 106, коньячных напитков и коньяка - 53 тысячи декалитров.

Потребительский рынок товаров и услуг

Оборот розничной торговли по всем каналам реализации составил 47.3 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 15.4 процента выше объема I полугодия 2005 года. Оборот края сформирован на 86 процентов торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети и на 14 процентов - за счет продажи товаров на рынках. Продано продовольственных товаров на 22.4 млрд рублей (118.6% к уровню прошлого года), непродовольственных товаров -на 24.9 млрд рублей (112.9%). Удельный вес алкогольных напитков и пива в обороте розничной торговли составил 12.5 процента. Оборот общественного питания составил 1.9 млрд рублей, выше объема I полугодия 2005 года на 4 процента. Запасы товаров в организациях (предприятиях) всех видов деятельности на 1 июля оценивались в 3.2 млрд рублей, что обеспечит 48 дней бесперебойной торговли.

Рынок услуг. За I полугодие населению края оказано платных услуг на 20.3 млрд рублей, что в сопоставимых ценах составило 107.6 процента к соответствующему периоду 2005 года. В структуре расходов населения на оплату услуг преобладающую долю составили транспортные (25.8%), жилищно-коммунальные услуги (25.4%), услуги связи (20.1%) и бытового характера (7%).

Физическими лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, оказано около 60% объема бытовых услуг.

Внешнеэкономическая деятельность

Внешнеторговый оборот края (c учетом торговли за пределами таможенной границы) за I полугодие, по предварительным данным, составил 2014.7 млн долларов США, что на 22 процента больше уровня I полугодия 2005. Объем экспорта рыбы и морепродуктов рыбодобывающих предприятий края за пределами таможенной границы России составил 148 тысяч тонн, стоимостью более 189 млн долларов США и возрос по сравнению с I полугодием 2005 года в натуральном выражении на 15.1 процента, в стоимостном -снизился на 1.2 процента.

Финансы

По данным департамента финансов администрации края консолидированный бюджет (без внутренних оборотов) за I полугодие исполнен по доходам в сумме 22.1 млрд рублей (на 39% больше аналогичного периода прошлого года), по расходам - 20.7 млрд рублей (на 41%). Профицит бюджета составил 1.4 млрд руб. Почти половина поступлений приходилась на доходы физических лиц - 25%, прибыль организаций - 12, акцизы - 3.7 и имущество - 6.3%. Задолженность по налоговым платежам (без учета задолженности по пеням и налоговым санкциям) в бюджетную систему края с учетом долгов предыдущих лет на 1 июля составила 7.2 млрд рублей и увеличилась с начала года на 7.6%.

Удельный вес убыточных организаций - 37.7%, ими получено 1.9 млрд рублей убытка.

Цены

Индекс потребительских цен за I полугодие составил 104.7 процента, что ниже аналогичного периода прошлого года (107.2%) и ниже, чем в целом по России (106.2%). Цены на продовольственные товары возросли на 5.7%. На общее удорожание продовольственных товаров повлиял рост цен на плодоовощную продукцию (на 19%); более всего подорожали капуста свежая и картофель - на 22-23%, корнеплоды - в 1.3-1.6 раза. Заметный рост цен отмечен на некоторые виды круп, муку, соль (на 8-17%), сахар (на 21%). Отдельные виды молокопродуктов, хлеба и хлебобулочных изделий подорожали на 6-10%. Рост цен на алкогольные напитки в целом был значительно ниже, чем на продукты питания (2%), в сфере общественного питания подорожали обеды в столовой, кафе и закусочных (на 8%). Из продовольственных товаров снижение цен отмечено на окорочка куриные (на 8%). Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину (для мужчины трудоспособного возраста), в конце июня составила 1976 рублей в расчете на месяц и возросла по сравнению с декабрем 2005 года на 8.5%.

Цены на дизельное топливо увеличились на 0.3%, бензин автомобильный - на 2%; уголь для населения подорожал на 8%.

Цены (тарифы) на наблюдаемые платные услуги населению возросли с начала года на 6%. Из услуг пассажирского транспорта увеличилась стоимость проезда в поездах дальнего следования (на 7-24%) и пригородных (в 1.3 раза); из услуг связи - проводное вещание (на 14%) и телеграфная связь (в 1.3 раза). В сфере медицинских услуг -услуги стоматологии стали дороже на 9-22%, проведение УЗИ - на 13, первичный прием к врачу-специалисту - на 22%.

В жилищно-коммунальной сфере тарифы выросли в среднем на 7%, в том числе оплата жилья в государственном и муниципальном жилищных фондах и плата за вывоз мусора возросли на 4-5%, оплата коммунальных услуг - на 7-10%.

Во II квартале 2006 года стоимость квадратного метра общей площади квартир на первичном рынке жилья составила в среднем по краю 30 тысяч, на вторичном рынке - 27 тысяч рублей.

Индекс цен производителей промышленных товаров с начала года составил 103.5 процента.

Население и рынок труда

За I полугодие текущего года в крае родилось 10053 ребенка (на 3.6% меньше, чем за I полугодие 2005), умерло - 15751 человек (на 7.6%). Число умерших превысило число родившихся на 5698 человек (в I полугодии 2005 - на 6611 человек). В органах ЗАГС зарегистрировано 6302 брака (больше на 3.1%) и 5468 разводов (на 5.1%). На 1000 заключенных браков пришлось 868 разводов (в I полугодии 2005 - 851). На постоянное место жительство, за 5 месяцев текущего года, в край прибыло 9752 человека, выбыло -11217 человек. Миграционный отток населения (1465 человек) увеличился в сравнении с январем-маем 2005 года на 15%.

Рынок труда. Численность экономически активного населения края к концу июня, по оценке, составила 1056 тысяч человек (свыше 52% общей численности населения), из них 981.4 тысячи заняты в экономике. Численность населения, не занятого трудовой деятельностью, которая в соответствии с методологией Международной Организации Труда, квалифицируется как безработные, составила 74.6 тысячи человек (общий уровень безработицы - 7.1%).

Уровень жизни

По данным управления социальной защиты населения администрации края, за I полугодие из краевого бюджета на социальную поддержку отдельных категорий граждан выделено 948 млн рублей. Регулярную денежную выплату получали 185.8 тысячи человек, единовременную - 282.6 тысячи человек. Израсходовано 943.1 млн рублей, из них в виде денежных выплат - 620.4 млн рублей, на оплату жилья и коммунальных услуг - 322.7 млн рублей.

Денежные доходы, полученные населением края за I полугодие, по оценке, сложились в сумме 96.8 млрд рублей (увеличились по сравнению с I полугодием 2005 года на 28%), денежные расходы и сбережения - 106.8 млрд (на 23%). Среднедушевые денежные доходы в I полугодии составили 7986 рублей, расходы на покупку товаров и оплату услуг - 5738 рублей.

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего за I полугодие 2006 года, по оценке, составила 10240 рублей (на 20% выше I полугодия 2005), однако реальный размер её (с учетом изменения цен), вырос на 10%.

Наиболее высокий уровень заработной платы отмечен в организациях по производству, передаче и распределению электроэнергии (в 2.1 раза превышает среднекраевой уровень), финансовой деятельности (в 2 раза), на воздушном (в 1.7 раза), железнодорожном и водном транспорте (в 1.6 раза), по добыче угля (в 1.4 раза превышает среднекраевой уровень). Низкая заработная плата в сельском хозяйстве, текстильном и швейном производстве, производстве готовых металлических изделий, резиновых изделий. По уровню средней заработной платы одного работающего за май 2006 года край занимал девятое место среди десяти регионов Дальнего Востока.

Жилищно-коммунальное хозяйство

По состоянию на 1 января 2006 года жилищный фонд края составил 38.9 млн квадратных метров общей площади, из него 29.6 млн квадратных метров в городской местности. Наибольшая часть жилищного фонда находится в частной (71%) и муниципальной собственности (26%). В среднем на одного жителя приходится 19.3 квадратного метра. Жилищный фонд края насчитывал 827.9 тысячи квартир, из них однокомнатные и трехкомнатные занимали по 27%, двухкомнатные - 42, четырехкомнатные квартир и более - 4%. В городском жилфонде площадь панельных домов составила 36% общей площади, каменных и кирпичных - 37, деревянных - 21, блочных и из других материалов - по 9 процентов. В сельской местности деревянные дома составляли 51 процент общей площади. Значительная часть жилого фонда приходится на дома, построенные в период с 1970 по 1995 год (51% общей площади).

Более половины жилого фонда имеют степень износа от 31 до 65 процентов; площадь ветхих и аварийных квартир - 2.6 процента общей площади. На конец 2005 года в крае на учете для получения жилья состояло 42.6 тысячи семей. Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой, по оплате жилья и коммунальных услуг, составила 357.9 тысячи человек (17.6% населения края).

Экология

За I полугодие в крае учтено 617 организаций, имевших выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Объем выбросов составил 140.5 тысячи тонн (менее одного грамма на один квадратный метр площади края) и уменьшился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 4.2%. Вместе с тем в 208 организациях произошло увеличение выбросов в атмосферу на 56%. Из общего количества всех выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 30% приходится на твердые вещества и 70%- на жидкие и газообразные.

Правонарушения

По данным Управления внутренних дел, за I полугодие зарегистрировано 39.5 тысячи преступлений, что на 45% больше, чем за I полугодие 2005 года. Из общего числа зарегистрированных преступлений почти треть относится к разряду тяжких и особо тяжких. Раскрываемость преступлений составила 43% (в I полугодии 2005 - 53.9%).

Выборочно по данным Приморскстата.