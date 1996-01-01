Аванс для "Дальсвязи"

В квитанциях за услуги связи, которые абоненты приморского филиала "Дальсвязи" получили в августе, появилась новая строка - "Платеж с учетом аванса". Это позволяет абонентам оплачивать услуги связи заранее и поможет избежать нежелательного отключения телефона.

На первом этапе размер авансового платежа будет равен абонентской плате за телефон, то есть 200 руб. В дальнейшем планируется производить авансовые начисления по индивидуальному принципу - сумма аванса будет определяться в зависимости о того, какими услугами и в каком объеме пользуется абонент. "Аванс носит рекомендательный характер и не является обязательным, нововведение появилось для удобства абонентов - чтобы люди, например, вернувшись из командировок или поездок на отдых, не обнаружили, что телефон отключен за неуплату", - сообщила специалист по связям с общественностью Приморского отделения "Дальсвязи" Наталья ДОБРЫНИНА.