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Цвет и свет в интерьере

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

К цветовому решению своего жилищного пространства мы должны подходить с особой тщательностью.

Перегружать помещение цветовой гаммой не стоит. Желательно выбрать не более пяти цветов (а еще лучше два-три плюс их оттенки). Сначала подбирается доминирующий цвет, а затем - подчеркивающие его, т.е. вспомогательные. Итак, какова психология" цвета?

КРАСНЫЙ. Для многих дизайнеров это один из любимых цветов так называемой "теплой" гаммы (вспомним нашу особую приверженность к нему в детстве). Он вселяет в человека жизнерадостность, силу и уверенность. Красный цвет - идеальный "раздражитель" (не только для быков на корриде), поэтому недаром он признан наиболее сексуальным.

ЖЕЛТЫЙ. Этот цвет был популярен на Востоке и считался символом вечности и величия. Он создает оптимистичное и бодрящее настроение и к тому же прекрасно сочетается с остальными цветами.

ОРАНЖЕВЫЙ годится для тех, кто хочет ещё больше усилить в интерьере ощущения "теплоты" и жизнерадостности.

ЗЕЛЁНЫЙ, представляющий собой сочетание синего и желтого, традиционно считается цветом покоя и гармонии. Особенно благотворен он для холериков, на которых оказывает успокаивающее воздействие.

СИНИЙ. Самый популярный среди цветов "холодной" гаммы. Оттенки синего тоже создают ощущение покоя и несут расслабляющий и освежающий эффект. Бледно-голубые оттенки символизируют молодость, морские - совершенство и бесконечность.

ФИОЛЕТОВЫЙ. Это сочетание красного и синего имеет оригинальное психологическое воздействие. "Теплый" красноватый оттенок приносит в фиолетовый эффект неожиданности и одновременно сдерживается "холодным" синим.

БЕЛЫЙ - придает наряду с черным особую, отдельную от спектральных группу цветов. С помощью белого (а также светлых пастельных тонов) удаётся визуально расширить помещение. К тому же белые стены и потолок создают эффект воздушности, невесомости.

ЧЁРНЫЙ особенно хорош для контрастного подчёркивания и выделения других цветов. На чёрном фоне они "звучат" особенно ярко. Однако выбирать черный могут только отъявленные оригиналы, ибо в большом количестве он навевает мрачное настроение.

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