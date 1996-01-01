www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.22 р. 100 JPY: 56.99 р.
EUR: 73.7 р. 10 CNY: 94.8 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Как раздвинуть пространство

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В моей квартире низкие потолки - 2,65 м., и при этом совмещенный санузел тоже очень мал. Подскажите, пожалуйста, какие существуют способы зрительного увеличения пространства. Хочется сделать ванную легкой и светлой. - Наталья Андрюшина.

- Известно, что любые вертикали создают видимость большей высоты. Исходя из этого, можем предложить вам простой и недорогой прием: разбейте однотонную поверхность стены узким декоративным фризом из контрастной по цвету плитки. В продаже всегда есть подходящие бордюры с рисунком или без него. Кроме того, профессионалы советуют декорировать стены, используя диагональный принцип. Такая композиция визуально приподнимает потолок. В целом же дизайн ванной комнаты должен быть лаконичным. То же касается и комнаты. Следует избегать пестроты и обилия мелких предметов. От небольших размеров помещения отвлекают яркие или крупные детали: большая картина, часы или броский торшер. Но имейте в виду, что в одной комнате можно использовать не более двух таких разнотипных предметов, причем желательно на разных уровнях.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru