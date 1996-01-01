Как раздвинуть пространство

В моей квартире низкие потолки - 2,65 м., и при этом совмещенный санузел тоже очень мал. Подскажите, пожалуйста, какие существуют способы зрительного увеличения пространства. Хочется сделать ванную легкой и светлой. - Наталья Андрюшина.

- Известно, что любые вертикали создают видимость большей высоты. Исходя из этого, можем предложить вам простой и недорогой прием: разбейте однотонную поверхность стены узким декоративным фризом из контрастной по цвету плитки. В продаже всегда есть подходящие бордюры с рисунком или без него. Кроме того, профессионалы советуют декорировать стены, используя диагональный принцип. Такая композиция визуально приподнимает потолок. В целом же дизайн ванной комнаты должен быть лаконичным. То же касается и комнаты. Следует избегать пестроты и обилия мелких предметов. От небольших размеров помещения отвлекают яркие или крупные детали: большая картина, часы или броский торшер. Но имейте в виду, что в одной комнате можно использовать не более двух таких разнотипных предметов, причем желательно на разных уровнях.