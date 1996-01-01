Приморский океанариум: лед тронулся

Как-то необычно тихо началось строительство Приморского океанариума. Просто в районе б. Патрокл во Владивостоке внезапно появилась строительная техника и начали расти заборы, тесня отдыхающих с территории новой строительной площадки.

Директор строящегося предприятия Андрей ПОПЛАВСКИЙ подтвердил, что действительно лет тронулся:

- Проведена Госэкспертиза РФ. Получено положительное разрешение на подготовительный этап. Компания ЗАО "Востокинвестстрой", которая выиграла тендер, уже проводит работы - это снос зданий и сооружений, которые находятся здесь, перенос сетей, попадающих под застройку, ограждение площадки под строительство и подвод всех необходимых коммуникаций.

До конца года, поскольку получено разрешение на поэтапную сдачу на экспертизу проектной документации, предполагается выполнить и часть второго этапа - устройство свайного поля и часть фундаментных работ, чтобы в следующем году, с наступлением положительных температур, начать отливать монолитные чаши аквариумов будущего океанариума. К декабрю проект должен быть готов полностью и пройти госэкспертизу. До этого о сроках и стоимости строительства можно только гадать. По мнению Андрея Антоновича, пока все идет нормально. Главное, что решен вопрос с финансированием проекта. Управление делами Президента РФ, под чьей эгидой начато строительство, пока не ограничивает воображение ученых Института биологии моря ДВО РАН и проектировщиков. А они, похоже, пытаются вывести Приморский океанариум в число лучших в мире. При этом участие частного капитала в реализации проекта пока исключено. Предполагается, что он сможет подключиться позднее, когда начнется строительство инвестиционных объектов. Не определено пока и участие в проекте городского и краевого бюджетов.

По сравнению с тем, что предлагалось ранее, проект претерпел серьезные изменения. Основными в его составе теперь являются научно-образовательный комплекс океанариума с дельфинарием общей площадью 31 тыс. кв. метров и здание научно-реабилитационного корпуса площадью 6800 кв. м. Остальное - это в основном подсобные объекты, необходимые для нормальной жизнедеятельности двух главных объектов.

Основной маршрут по океанариуму для посетителей будет свыше километра. Его изюминками станут тропический лес с искусственным климатом и дорожка эскалатора длиной 140 метров в стеклянном туннеле, проходящем через самый большой аквариум объемом 7600 куб. метров. Кстати, в аквариумах будет находиться около 15 тысяч различных особей морской живности. Воду для них планируется брать в девятистах метрах от берега на двадцатиметровой глубине.

В дальнейшем будет реализована инвестиционная составляющая проекта. При этом предполагается построить экспоцентр, аквапарк, гостиничный комплекс, парк развлечений.

Все строительные работы, за исключением незнакомых, на сооружении Приморского океанариума будут вести исключительно приморские строители, на чем настоял лично губернатор Сергей ДАРЬКИН.

Андрей Поплавский подчеркнул, что основная цель строительства Приморского океанариума - создание новой научно-просветительской базы ДВО РАН, и уже затем, чтобы снизить затраты на содержание, ее объекты должны использоваться как туристско-рекреационные. При этом, по его мнению, более зрелищного для туристов центра не будет во всем российском Зауралье. Океанариум привлечет во Владивосток туристов не только со всего Дальнего Востока, но и из Китая, Японии, США, Канады, Австралии.