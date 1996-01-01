"Лесной квартал-2" примет 20 тысяч горожан

Готовится приступить к строительству нового большого жилого района "Лесной квартал-2" в районе Второй Речки компания ЗАО "ДВ Стройсвязькомплекс". Предполагается, что здесь будет возведено примерно 400 тыс. кв. метров жилья, где будут проживать около 20 тыс. горожан. В комплекте с жилыми домами предполагается построить школы, детские сады, предприятия бытового обслуживания.

Еще около 150 тыс. кв. метров жилья компания собирается построить в районе ул. Черняховского, рядом с "замороженной" школы. Кстати, попутно будет решена и проблема этого долгостроя.

В более дальней перспективе - освоение территории Зеленого угла.

Сейчас компания также приступает к активному строительству жилых зданий на пр-те Острякова, ул. Пушкинской и Авроровской.

Для ускорения строительства и повышения качества здания будут комплектоваться монолитными колоннами и "широкоформатными" панелями длиной 9 метров, выпускаемыми ОАО "Аврора".

Руководство компании намерено удерживать лидерство среди предприятий, специализирующихся на строительстве жилья. В настоящее время ЗАО "ДВ Стройсвязькомплекс" вышло на уровень ежегодного ввода 100-150 тыс. кв. метров. И строит не только в краевом центре, но и в других городах южного Приморья - Уссурийске, Находке, Артеме.