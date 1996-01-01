Только самолетом можно долететь

До сих пор вы думали, что русская поговорка "От работы кони дохнут" не несет никакой смысловой нагрузки? Пора сменить мнение: в Японии даже придумали специальный термин "karosh", что означает смерть от переработки.

Йосинори ХАСЕГАВА, признанный авторитет в области karoshi, полагает, что в год в Японии на работе умирает около 10 000 человек: "Они работают на 100 часов в месяц больше, чем нормальные люди". Вы уже засобирались в отпуск? Тогда вперед - за авиабилетами.

Все дороги ведут в Москву

В России, как известно, все дороги ведут Москву. Именно из столицы нашей родины начинается большинство маршрутов по странам Европы. К самым снисходительным к вашему семейному бюджету ценам на горящие путевки в романтичный Париж или пивную Баварию плюсуется перелет Владивосток - Москва. В Москву рейсы выполняют четыре авиакомпании: "Владивосток Авиа", "Аэрофлот", "Домодедовские авиалинии" и "Kras Air" (две последних - в составе компании Air Union). Билетов на июль по минимальным ценам у "Владивосток Авиа" уже нет. Москва обойдется в 31 856 руб. (цена туда и обратно). "Домодедовские авиалинии" предлагают билеты от 24 166 до 39 557 руб. Ценовая вилка "Аэрофлота" - от 26 836 до 35 100 руб.

Мечта взглянуть на белые ночи Санкт-Петербурга в этом году обойдется минимум в 21 950 руб. ("Пулковские авиалинии". Посадка в Иркутске или Барнауле). Кроме того, в северную столицу выполняют рейсы "Дальавиа" и "Владивосток Авиа". Самолет "Дальавиа" также делает посадку в Хабаровске, Иркутске или Омске. Иногда в двух городах подряд, в зависимости от числа транзитных пассажиров. Билет Владивосток - Санкт-Петербург - Владивосток обойдется в 22 600 руб.

Беспосадочный рейс выполняет только компания "Владивосток Авиа". Стоит перелет туда и обратно 25 400. Но мест по этой цене уже нет, остались по 27 400. Начиная с конца июля и до середины августа обещают исчезнуть и они. Как прокомментировала ситуацию менеджер одного из офисов продаж: "Люди слетают отдохнуть к Средиземному морю и вернуться на свое родное, Японское. Как раз к этому времени прогреется".

Дальневосточная экзотика

Махнувшим в сердцах рукой на заморские страны по ту сторону Уральского хребта и поставившим этим летом крест на красотах обеих столиц придется ограничиться дальневосточной экзотикой. Самое дешевое - воспользоваться услугами "Владивосток Авиа" и слетать на выходные в Южно-Сахалинск. Перелет встанет в 9600 руб. туда и обратно. Успеете посмотреть двуглавый Шуйский водопад или съездить на полуостров Крильон. За 12 000 руб. доберетесь до Магадана, за 16 200 руб. - до Якутска.

Кроме самолетов "Владивосток Авиа" рейсы в Южно-Сахалинск выполняют компания CAT, в Якутск - "Якутия", в Магадан - "Мавиал". Но во Владивостоке у этих авиакомпаний нет собственных представительств по продаже билетов.

Самое дорогое и популярное дальневосточное направление - Петропавловск-Камчатский. "Владивосток Авиа" - 17 200 руб., S7 Airlines - 19 733 руб. "В Петропавловск летом через Владивосток любят летать японцы и корейцы. К концу июля билетов не будет и в бизнес-классе: иностранцы полетят смотреть на нерест лососевых", - пояснили менеджеры по продажам.

Китай - не заграница

Самый дешевый прямой зарубежный рейс выполняется в Пекин ("Владивосток Авиа") - 10 962 руб. По ценовой вилке прогулка по Тянь Ань Меню и Летнему Императорскому саду стоит между Южно-Сахалинском и Магаданом. Япония будет рада вас видеть за 18 747 руб. в Осаке, за 22 133 руб. в Ниигате, за 22 816 в Тояме. Столица Южной Кореи Сеул от Korean air - 21 660 руб. и 19 959 руб. от "Владивосток Авиа". Кроме того, из Владивостока выполняются прямые рейсы на Пусан, Пхеньян, Ханой, Харбин.