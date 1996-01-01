Лидеров определят в сентябре

Комитет по туризму администрации Приморского проводит конкурс "Лидеры туриндустрии Приморья - 2006".

Как сообщили в комитете по туризму краевой администрации, уже получены первые заявки на участие в конкурсе.

Мероприятие проводится по следующим номинациям: "Лучший тур по Приморскому краю", "Лучшая экскурсия", "Лучший тур для детей", "Лучший туроператор года", "Лучший рекламно-информационный проект", "Лучший проект по развитию инфраструктуры туризма в Приморском крае". Кроме традиционных номинаций в этом году появились две новые, актуальные для этого года - "Лучшее проведенное мероприятие в рамках года России в Китае" и "Лучший проект мероприятия в рамках Года Китая в России".

Итоги конкурса будут подведены к Всемирному дню туризма в сентябре.