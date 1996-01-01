О лицензировании пока только говорят

Спорным для строителей и чиновников остался вопрос по сохранению системы лицензирования строительства. До вступления в силу ФЗ-80 от 02.07.2005 г. осталось менее полугода, однако до сих пор не принят ни один технический регламент, а закон о саморегулируемых организациях прошел только первое чтение.

"Проведение радикальных реформ не должно быть направлено на уход государства от социальных обязательств перед обществом и снижение ответственности в сферах, затрагивающих общенациональные интересы (строительство доступного жилья, развитие транспортной инфраструктуры, объектов здравоохранения), - заявил "ЗР" директор филиала по ДВФО ФГУ "Федеральный лицензионный центр при Росстрое" Анатолий СЕРОВ. - Федеральный лицензионный центр представил в Росстрой предложения по внесению изменений в положение о лицензировании. В этом документе будут конкретизированы лицензионные требования и условия, порядок получения лицензий, установлен перечень грубых нарушений при осуществлении лицензируемых видов деятельности, требования к проведению лицензионного контроля приведены в соответствие с нормами законодательства".

В данный момент Росстрой совместно с Минэкономразвития РФ и Минрегионразвития РФ рассматривает эти предложения после замечаний Минюста, а также прорабатывается предложение по сохранению лицензирования строительства для вынесения их на ближайшую осеннюю сессию Госдумы РФ.