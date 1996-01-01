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МУПы стали строить больше
Почти в полтора раза увеличился объем вводимого в эксплуатацию жилья в Хабаровске с 2002 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.
Сегодня реализацией городской программы строительства жилья занимаются пять крупных муниципальных унитарных предприятий, которые составляют серьезную конкуренцию другим подрядчикам. Только в прошлом году на хабаровском рынке строительства они освоили около 1,5 млрд руб., а это более 17% от общего объема произведенных строительно-монтажных работ.
Чтобы привлечь инвесторов, администрация города разрабатывает новые программы, такие как "Накопительная схема возведения жилья через ссудо-сберегательные товарищества", "Малоэтажная уплотненная застройка", "Обустройство мансардных этажей на жилых домах". В городе также работают программы "Жилье для молодых семей на 2006-2009 годы" и "Социальная ипотека для жителей города Хабаровска на 2006-2017 годы".
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