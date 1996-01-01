Автоледи пользуются в Хабаровске бешеной популярностью

В Хабаровске появились первые такси для дам. Женские экипажи выпустила на линию одна из таксомоторных компаний. Пока жительниц краевого центра обслуживают три машины с надписью "Автоледи".

"Очень много заявок поступало на перевозку женщин с детьми, да и просто женщин. Поэтому и родилась мысль организовать чисто женские экипажи. В Хабаровске это впервые, но, думаю, эта идея приживется", - считает Олег ГРАВШЕНКОВ, заместитель руководителя таксомоторного парка. У "Автоледи" уже появились первые постоянные клиенты.

"Сколько раз случалось так, что вызываешь такси, во-первых, грязная машина. Во-вторых, очень часто водитель не обращает внимания, что у него пассажиром сидит женщина, и что женщина с детьми, они курят, они позволяют себе нецензурную брань, поэтому для меня удобнее вызвать машину за рулем которой сидит водитель-женщина", - объясняет свой выбор Наталья СИТНИКОВА, предприниматель и мать двух девочек, которая несколько раз в неделю пользуется услугами машин с шашечками. "Мужчины часто просят визитки для своих жен. Им просто так спокойнее, что их жен повезет именно женщина", - рассказывает Ирина БУРДИНА, водитель с десятилетним стажем.

Самый большой спрос на услуги "Автоледи" по вечерам и в выходные. Женское такси заказывают для семейных поездок или вызывают осторожные родители для повзрослевших дочерей. В отличие от остальных хабаровских таксистов, "автоледи" тщательно отбирают своих пассажиров. В ночное время женское такси выезжает только к проверенным клиентам. "Основной принцип безопасности - это не на страх и риск выбирать клиента. Это работа по заявкам, всегда спрашиваем телефон, который обязательно прозванивается", - говорит Олег Гравшенков.

Профессиональные психологи появление женского такси в краевом центре считают явлением закономерным. Новая услуга на хабаровском рынке пассажирских перевозок, по их мнению, отражает принцип равноправия полов. "Женщины-таксистки, профессиональные женщины-водители уже есть давно за границей. Это и в Англии, и в Германии. А у нас это приходит, как всегда с небольшим опозданием", - отмечает психолог Валентина АЮПОВА.

Пока круг постоянных клиентов "Автоледи" только формируется, женщинам-таксисткам и самим приходится изучать психологию пассажирок. "Везешь людей - каждый со своими проблемами, ты для них не просто водитель. Ты еще и психологом работаешь, люди у тебя советов спрашивают", - признается Анна ЗУБ, которая до того, как сесть за руль иномарки попробовала себя в роли и продавца, и воспитателя в детском саду. Но поиски профессии уже в прошлом, говорит Анна, сейчас она окончательно убедилась, что выбрала работу по себе.

Как уверяют "автоледи", их заработки уже сейчас значительно выше, чем у коллег сильного пола. Намного ли конкретно - коммерческая тайна. И если первое время таксисты-мужчины не удостаивали вниманием белые иномарки с нарисованными лилиями, то сейчас им приходится бороться за клиента. Конкуренты зачастую прибегают к методам далеким от джентльменских - машины "Автоледи" не раз подрезали на хабаровских дорогах, но серьезных инцидентов, к счастью, пока не было. Руководство компании уже подумывает об увеличении женского автопарка, ведь спрос на услуги "леди" пока намного превышает предложение.