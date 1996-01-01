Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Автоледи пользуются в Хабаровске бешеной популярностью
В Хабаровске появились первые такси для дам. Женские экипажи выпустила на линию одна из таксомоторных компаний. Пока жительниц краевого центра обслуживают три машины с надписью "Автоледи".
"Очень много заявок поступало на перевозку женщин с детьми, да и просто женщин. Поэтому и родилась мысль организовать чисто женские экипажи. В Хабаровске это впервые, но, думаю, эта идея приживется", - считает Олег ГРАВШЕНКОВ, заместитель руководителя таксомоторного парка. У "Автоледи" уже появились первые постоянные клиенты.
"Сколько раз случалось так, что вызываешь такси, во-первых, грязная машина. Во-вторых, очень часто водитель не обращает внимания, что у него пассажиром сидит женщина, и что женщина с детьми, они курят, они позволяют себе нецензурную брань, поэтому для меня удобнее вызвать машину за рулем которой сидит водитель-женщина", - объясняет свой выбор Наталья СИТНИКОВА, предприниматель и мать двух девочек, которая несколько раз в неделю пользуется услугами машин с шашечками. "Мужчины часто просят визитки для своих жен. Им просто так спокойнее, что их жен повезет именно женщина", - рассказывает Ирина БУРДИНА, водитель с десятилетним стажем.
Самый большой спрос на услуги "Автоледи" по вечерам и в выходные. Женское такси заказывают для семейных поездок или вызывают осторожные родители для повзрослевших дочерей. В отличие от остальных хабаровских таксистов, "автоледи" тщательно отбирают своих пассажиров. В ночное время женское такси выезжает только к проверенным клиентам. "Основной принцип безопасности - это не на страх и риск выбирать клиента. Это работа по заявкам, всегда спрашиваем телефон, который обязательно прозванивается", - говорит Олег Гравшенков.
Профессиональные психологи появление женского такси в краевом центре считают явлением закономерным. Новая услуга на хабаровском рынке пассажирских перевозок, по их мнению, отражает принцип равноправия полов. "Женщины-таксистки, профессиональные женщины-водители уже есть давно за границей. Это и в Англии, и в Германии. А у нас это приходит, как всегда с небольшим опозданием", - отмечает психолог Валентина АЮПОВА.
Пока круг постоянных клиентов "Автоледи" только формируется, женщинам-таксисткам и самим приходится изучать психологию пассажирок. "Везешь людей - каждый со своими проблемами, ты для них не просто водитель. Ты еще и психологом работаешь, люди у тебя советов спрашивают", - признается Анна ЗУБ, которая до того, как сесть за руль иномарки попробовала себя в роли и продавца, и воспитателя в детском саду. Но поиски профессии уже в прошлом, говорит Анна, сейчас она окончательно убедилась, что выбрала работу по себе.
Как уверяют "автоледи", их заработки уже сейчас значительно выше, чем у коллег сильного пола. Намного ли конкретно - коммерческая тайна. И если первое время таксисты-мужчины не удостаивали вниманием белые иномарки с нарисованными лилиями, то сейчас им приходится бороться за клиента. Конкуренты зачастую прибегают к методам далеким от джентльменских - машины "Автоледи" не раз подрезали на хабаровских дорогах, но серьезных инцидентов, к счастью, пока не было. Руководство компании уже подумывает об увеличении женского автопарка, ведь спрос на услуги "леди" пока намного превышает предложение.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
- На транспортном коридоре, идущем через Приморье, зафиксирован рекорд
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин