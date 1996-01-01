Бум самообслуживания

Новый формат продовольственных магазинов - супермаркеты - активно развивается в краевой столице. Пока на местном рынке господствуют небольшие розничные сети. Однако если 5 лет назад они думали о том, как отвоевать потребителя у рынков, то сегодня они начинают серьезно конкурировать между собой.

Хлебно-колбасный сценарий

Всего на рынке около десяти местных игроков. Основными являются продуктовые супермаркеты компании "В-Лазер, "которые с января стали работать под собственным брендом "ВЛ-Март", группа супермаркетов "24 часа", "Сфера-Маркет", магазины компаний "Владхлеб" и "Ратимир" и торговый комплекс "Парус".

Становление каждой сети проходило по индивидуальному сценарию. Но некие общие черты есть сразу у нескольких операторов. Одними их первых на формат самообслуживания перешли магазины компании "Владхлеб". Выделение продуктового направления в самостоятельную единицу на первый взгляд вполне закономерно. Хотя, по мнению отдельных экспертов, это подкосило их дальнейшее развитие.

- В крае продуктовые сети формировались не совсем традиционно, - высказал мнение управляющий одного из супермаркетов. - Первые магазины "Магистраль", "Скалка", "Престиж" пользовались большой популярностью у населения. Они считались весьма дорогими и были рассчитаны на население с достатком выше среднего. Момент появления на рынке был удачным, так как острой конкуренции еще не было. Но изначально они рассматривались как место продажи продукции "Владхлеба". Своего рода это было имиджевое решение для всей компании, так как прибыль от супермаркетов в общем бизнесе этого холдинга была не слишком заметна. Отсюда и отсутствие продуманной стратегии развития этого направления деятельности.

Компания "Владхлеб" действительно имела все возможности значительно увеличить количество магазинов под единым брендом, но упустила время. Сегодня у нее всего 5 магазинов, в то время как у других игроков уже больше десяти.

Открытие первого на Дальнем Востоке гипермаркета также было несколько спонтанным. Как поведал на условиях анонимности один из бывших руководителей этого предприятия, изначально помещение планировалось под другие цели. И только в последний момент было принято решение создать большой продуктовый магазин.

Бренд магазинов "Ратимир" прямо указывает на принадлежность сети к мясному переработчику. Первоначально эти магазины развивались по сценарию "Владхлеба" - несколько магазинов в разных районах города в первую очередь для сбыта собственной продукции.

- С самого начала владельцы бизнеса обозначили задачу - открытие дополнительных каналов сбыта продукции "Ратимир", - рассказывает предысторию управляющий сети магазинов "Ратимир" Николай КАРГОПОЛЬЦЕВ. - Первые шаги в этом направлении показали, что бизнес приносит хорошую прибыль, поэтому его выделили в самостоятельную структуру. Была выработана стратегия развития. Мы не стали приближаться к транспортным потокам, а ушли в еще свободный в то время сегмент "магазин у дома". Наш покупатель "человек в тапочках" из соседнего дома. Он дает нам стабильность и заработок. В структуре компании сейчас работают 8 магазинов в спальных районах, три откроются в скором будущем, один проект - в стадии рассмотрения".

Классика формата

Сеть магазинов "24 часа" зарождалась по классическому сценарию. Они не были первыми, но сумели за короткое время стать известными. Главное преимущество - скорость развития.

- Первый магазин, на котором мы обкатали бизнес-процессы и сформировали собственные стандарты, был открыт в районе Луговой в октябре 2003 г., - рассказывает управляющий этой сетью Дмитрий РУССКИХ. - Потом стояла задача в течение двух лет закрыть всю географию Владивостока. Основной упор был сделан на близость к транспортным потокам. Сейчас у нас 9 магазинов, работающих в едином формате: общий вид фасада, оборудование, ассортиментный ряд.

Интересно, но магазины, имеющие все формальные признаки торговой сети, официально ее не являются. По форме собственности все торговые точки зарегистрированы на разные юридические лица, хотя все супермаркеты принадлежат одной бизнес-группе.

Вызов брошен

Еще одним игроком на территории Владивостока стал торговый комплекс "Парус". По формату он позиционируется как гипермаркет. Появление на рынке этого торгового предприятия в какой-то степени наглядно продемонстрировало, что конкуренция на этом рынке уже не косвенная, а прямая. Своего рода это перчатка, брошенная в адрес других игроков. Ведь "Парус" построен в нескольких десятков метров от другого супермаркета. Вдобавок к этому в районе его месторасположения находится несколько крупных продуктовых торговых зон.

Стоит отдать должное руководителям этого предприятия - вопреки скептическим прогнозам предприятие сумело за короткое время привлечь потребителя.

- Мы остались довольны результатами, показанными за год работы, - утверждает маркетолог "Паруса" Мария КОСТЕНКО. - Товарооборот вышел на запланированный уровень. А название "Парус" уже можно рассматривать как бренд.

Головокружение от успехов

С утверждениями маркетолога можно поспорить. Политика вхождения супермаркета в рынок оригинальностью не отличается. Если первые магазины изначально рассматривались как "дорогое" удовольствие, то в данный момент все игроки ориентируются на среднестатистического горожанина. Поэтому тот же "Парус" первые три месяца работы проводил умело завуалированную демпинговую политику. Торговая наценка на отдельные виды продукции была меньше, чем на продуктовых рынках. Но постепенно цены повышались, и это уже стало заметно потребителю.

В подобной схеме работы нет ничего нового. Все открывшиеся супермаркеты имели "головокружение от успехов". Но трудности для местных сетей начинаются после нескольких лет работы.

- Манипулирование ценами наносит вред супермаркетам, -уверен Николай Каргапольцев. - Обозначенная с момента открытия ценовая политика не должна кардинально меняться, иначе потребитель просто не поймет, что происходит. Он решит, что его обманывают, и уйдет. Но есть другое "золотое" правило ритейла. Если магазин раскручен и в него идет потребительский поток, снижение цен допускать нельзя. Но при этом понимаем, что потребитель доплачивает за уровень и качество обслуживания.

С другой стороны, игры с ценами - не от хорошей жизни. Чем больше игроков на рынке, тем острей конкуренция.

В то же время прибыльность супермаркетов строго индивидуальна. Бывает, что магазины внутри сети начинают показывать не очень хорошие результаты. К примеру, по сведениям "ЗР", недавно открытый "Владхлебом" супермаркет "Центральный" не может похвастать наплывом посетителей. Отдельные магазины "24 часа" также пустуют. Причины, по которым магазины могут "пробуксовывать", разные. В "Центральном" налицо отсутствие хорошей парковки. В "24 часа" высока торговая наценка. Супермаркет "Сфера-Маркет" в районе Баляева можно охарактеризовать фразой - богатый магазин в бедном районе. В этой ситуации каждый супермаркет стремится заиметь у себя уникальное преимущество.

- У нас сформировался круг постоянных посетителей, которые приезжают к нам специально за выпечкой. Открыто собственное производство продуктов питания. В какой-то степени это наше уникальное преимущество, - считает Марина Костенко.

Но выпечкой или салатами уже никого не удивишь. Свежая выпечка есть в ратимировских и владхлебовских магазинах, салаты на развес гипермаркет "В-Лазер" предлагает посетителям с момента открытия.

- Преимущество получит тот, кто определит долгосрочную стратегию развития, - утверждает Дмитрий Русских. - У нас она выработана, поэтому с осени наши магазины подвергнутся серьезным изменениям. Такого Владивосток ранее не видел.

Кстати, по информации "ЗР", на эти цели владельцы бизнеса уже взяли большой кредит.

Российские сети уже в Хабаровске

Одно ясно, несмотря на все трудности, с которыми уже начинают сталкиваться супермаркеты, бум формата самообслуживания будет только нарастать. При этом никто не отрицает прихода во Владивосток крупных федеральных сетей.

- Я думаю, что через 2-3 года сюда придет федеральный ритейл. Тогда местным сетям придется бороться за выживание или уходить под начало более сильных конкурентов, - утверждает Дмитрий Русских.