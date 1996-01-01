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Разработки ученых-строителей привлекли внимание властей
Темпы строительства во Владивостоке растут - в этом году ожидаемый ввод составит около 450 тыс. кв.м. Это значит, что уже в ближайшем будущем более чем востребованными станут разработки ученых от строительства.
Именно этот вопрос обсуждался на выездном совещании в "ГУ "ДальНИИС" РААСН с участием главы администрации Владивостока. По словам Владимира НИКОЛАЕВА, на цели строительства выделены большие деньги, и уже через несколько лет они должны дать ощутимый результат. При этом администрацию особенно волнуют вопросы качества строительства. В частности, это касается устройства дорог. Задание строителям и строительной науке в этом плане было сформулировано таким образом: чтобы, вложив в дорогу средства один раз, возвращаться к ней не раньше, чем лет через десять.
Руководитель института Пулат АББАСОВ, делая доклад о разработках института, также особенно остановился на "дорожном вопросе". По его мнению, администрации города надо утвердить новые правила производства земляных работ. Именно грунт и камни со строек, попадая на дорожное полотно, разрушают его, забивают ливнестоки, что еще больше усиливает эффект разрушения. Кроме этого Пулат Аббасов обратил внимание городских чиновников на то, что еще в бытность мэром города Константина ТОЛСТОШЕИНА была разработана программа защиты города от тайфунов, в которой были прописаны рецепты защиты городской инфраструктуры от различных природных катаклизмов.
По ходу совещания было предложено включить предлагаемые правила производства земляных работ в свод правил застройки и землепользования, который сегодня создается в стенах городской администрации.
Относительно программ строительства нового жилья у "ДальНИИСа" также имеется немало наработок. Особенно в части устройства фундаментов. Для Владивостока с его сложными геологическими условиями это особенно актуально. В очередной раз был упомянут проект реконструкции микрорайонов №№ 16 и 16а (район 100-летия). Ученые предлагают из дышащих на ладан пятиэтажных хрущевок методом реконструкции сделать современную высотную, до 20 этажей и выше, застройку. Этот проект подразумевает одновременно с приростом "квадратов" сделать эффективное утепление зданий и произвести замену инженерной инфраструктуры этого жилого района города, который был построен одним из первых, когда в начале 1960-х гг. начал осуществляться план строительства Большого Владивостока.
Для нового массового строительства жилья требуются современные материалы. Ученые института уже много лет ведут работы по подготовке производства стройматериалов из пеностекла. Однако нехватка средств тормозит завершение опытно-экспериментальных работ и начало производства этих материалов.
Руководство "ДальНИИСа" приняло решение передать администрации г. Владивостока научную и техническую документацию своих разработок, выполненных в свое время не только по заданию прежних мэров, но и вообще наработанную за десятилетия его специалистами в рамках госзаказов и по своей инициативе. Кстати, сегодня научный потенциал института -это около ста ведущих специалистов в разных областях строительной науки. Его структура сегодня приведена в соответствие с новыми задачами, которые стоят перед строительной отраслью и стройиндустрией.
В завершении совещания Владимир Николаев поблагодарил ученых за их благородный порыв - помочь городу строить. И в заключительном слове остановился на некоторых проблемах, которые администрации приходится сегодня решать. По его словам, сегодня в городе около 180 объектов, построенных до 60% готовности - без единого документа на строительство. Причем это довольно заметные здания от 2-3 тыс. кв. м до 20-30 тыс. кв. м полезной площади. Приходится бороться с последствиями того "самотека", на который было пущено строительство прежними командами городской администрации, с результатами деятельности "стихийного бизнеса", "шапочной" подготовки документов и пр. Глава администрации предложил институту поучаствовать в создании единого органа по контролю за производством бетона, а также попросил сделать доклад на эту тему на ближайшем совещании строителей города. Похоже, что работники института и городская администрация остались довольны встречей. Необходимость дальнейшего диалога очевидна, и обе стороны к нему готовы.
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