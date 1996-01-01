Строительные надзиратели

Недавно инспектором Государственного строительного надзора по Приморскому краю был назначен Юрий НОРКИН. Многим строителям еще мало что известно о деятельности новой надзорной структуры. В интервью "ЗР" новый инспектор прояснил некоторые моменты.

- Юрий Григорьевич, в связи с чем появился новый орган государственного строительного надзора?

- Два года в связи с ликвидацией Госстроя РФ в этой сфере существовал правовой вакуум. Те организации, которые продолжали осуществлять государственный строительный надзор, оказались вне правового поля. В частности, это муниципальный госархстройнадзор и госарх-стройнадзор субъектов РФ.

В связи с этим 1 февраля 2006 г. председателем правительства Михаилом ФРАДКОВЫМ было подписано постановление Правительства РФ № 54, которым утверждено положение о государственном строительном надзоре и определено, что на государственном уровне его осуществлением занимается Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, которую возглавляет известный всем дальневосточникам Константин ПУЛИКОВСКИЙ.

На территории Приморского края государственным строительным надзором занимается Управление по экологическому, технологическому и атомному надзору по Приморскому краю.

Постановление разграничило функции строительного надзора федеральной службы и субъекта РФ в лице, например, департамента градостроительства администрации края. Так федеральная служба уполномочена осуществлять надзор особо опасных производственных объектов, а также технически сложных и уникальных объектов. Остальные объекты ведет надзор субъекта РФ или же муниципального образования.

- И что причислено к этим особым объектам?

- Прежде всего, уникальные объекты. Например, здания высотой свыше 75 метров, что составляет примерно 25 этажей. Или наличие здания, у которых более одного подземного этажа. Это все - наши объекты. Их не имеют право вести ни муниципалитет, ни субъект РФ.

Кроме того, мы должны осуществлять надзор над объектами, при строительстве которых применяются конструкции, требующие нестандартных методов расчета с учетом их физической или геометрической нелинейности. Если при строительстве применяется индивидуальная балка, криволинейная конструкция, уникальный купол - все это должно идти исключительно через государственный строительный надзор.

В частности, по этому критерию мы должны будем курировать строительство Владивостокского океанариума. При его сооружении планируется использовать большепролетные и криволинейные конструкции. И, пожалуй, ни у кого не должно быть сомнений, что этот объект сам по себе будет уникален.

На территории Приморья исключением из критериев, которые объекты капитального строительства относят к особо опасным, технически сложным и уникальным, является только то, что у нас не ведется строительство объектов в зонах с сейсмичностью свыше девяти баллов.

- А что еще, кроме океанариума, находится в ведении вашего управления?

- Многие высотки, которые начинают строиться или же только планируются в центре Владивостока, подпадают под Федеральный строительный надзор. Например, здание на Океанском проспекте, 82-86 возле гипермаркета, центральная блок-секция которого по проекту будет свыше 25 этажей, жилой дом на ул.Тигровой, 23 примерно такой же высоты.

Далее - будущее 16-этажное офисное здание на ул.Тигровой, которое из-за особенностей рельефа подпадает под критерий осуществления госнадзора по количеству подземных этажей. Аналогично и здание многоуровневой автостоянки на ул. Мордовцева напротив администрации города. Этот объект по уровню подземных этажей также подпадает под наш надзор. Непосредственно муниципалитет не имеет права вести надзор ни по одному такому зданию.

- Попадает ли в поле вашей деятельности что-либо из строящегося по краю?

- Мы делали запросы главам муниципальных образований. Все прислали нам перечни объектов, которые у них строятся. Но пока нигде, за исключением Владивостока, строящиеся объекты не подпадают под те критерии, по которым мы должны ими заниматься.

- Выходит, работы у вас не так и много?

- Почему же? Государственный строительный надзор - это лишь одна из наших функций. Кроме этого мы ведем надзор существующих опасных производственных объектов. Это -порты, холодильники, котельные и т.д.

- А в каком качестве теперь существуют органы ГАСН?

- Они должны убрать из своих титулов название "государственного" архитектурно-строительного надзора. Они имеют право вести архитектурно-строительный надзор, но без функции "государственного". Их функции - контролировать, а не штрафовать, накладывать административные взыскания и т.д.

У этих органов сейчас много работы и на территории края, и во Владивостоке. Они должны навести порядок на тех строящихся объектах, по которым очень много нареканий у жителей. Разобраться с нарушением различных норм - санитарных, пожарных и пр. Это частично и наша функция. Но мы уполномочены вести основной надзор, а остальные органы -дополнительный.

- Не получится ли, что у "семи нянек" дитя опять "без глаза"? Строиться будет все как положено, а на выходе - нарушение на нарушении?

- В постановлении о государственном строительном надзоре прописан один нюанс, который очень важно запомнить всем строителям. После того как объект уже построен, его нельзя будет ввести в эксплуатацию, пока не будет получено соответствие выполненных работ. То есть после завершения строительства должно быть выдано заключение, соответствует ли построенный объект проектным решениям, нормам и регламентам, которые вот-вот должны появиться. В противном случае построенный объект не имеют права зарегистрировать в Федеральном органе регистрации прав на недвижимое имущество.

Это постановление действует с февраля этого года, но у нас пока еще не было прецедента, чтобы какое-то высотное здание уже было построено и предъявлено к сдаче в эксплуатацию. Все в основном еще в стадии разрешения строительства.

- И все же, что грозит нарушителям?

- Практически все полномочия, которые были прописаны в Кодексе об административных правонарушениях, остались. Мы и субъект РФ имеем право приостановить строительство, если оно не разрешено, ведется с нарушениями и предписания государственных инспекторов не выполняются. Можем наложить штраф на должностных лиц организаций-нарушителей. И самая крайняя мера - это дисквалификация руководителя производства.

Для того, чтобы наказать, мы выносим представление в судебные органы, а они уже принимают решение о приостановке деятельности тех или иных организаций и наказании конкретных лиц. Где нам не хватает каких-то функций, там на нашей стороне - суд.