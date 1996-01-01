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В Арсеньеве сдан первый "ипотечный" дом
В Арсеньеве состоялась торжественная церемония передачи новоселам ключей от первого в крае четырехэтажного 64-квартирного дома, построенного по программе ипотечного кредитования. Не было еще ни одного дома в крае, все квартиры в котором предлагалось бы приобретать под ипотечные кредиты. По словам заместителя арсеньевского мэра по части ЖКХ Виталия ГОЯ, одной из первых покупательниц стала начальник арсеньевского управления здравоохранения Людмила АПЛЮШКИНА.
Ключи новоселам вручил генеральный директор ОАО "Дальневосточный ипотечный центр" Вячеслав ГОРОБЕЦ. На церемонии присутствовали также арсеньевский мэр Владимир БЕСПАЛОВ, его заместители, председатель городской думы Геннадий СУРИЦ, представители "Дальневосточного ипотечного центра". Дом достроен на паритетных началах совместно с ОАО "Аскольд": ипотечный центр выкупил недострой у завода, но не за деньги, а за квартиры, которые достанутся заводчанам. Финансирование работ, продолжавшихся год, взял на себя ипотечный центр и потенциальные жильцы - покупатели квартир. Одна треть квартир уже выкуплена, сейчас еще несколько человек оформляют документы на приобретение квартир.
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