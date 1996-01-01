Бумажные сети

Для дальневосточного книжного рынка характерны те же тенденции, что и для всей розницы в целом, - региональные книжники вплотную подошли к тому, что необходимо развивать торговые технологии и вместе с тем искать свою "изюминку". Без этого оставаться на плаву в условиях активной экспансии федеральных и региональных сетей становится все сложнее.

Примером местного игрока, претендующего в недалеком будущем на звание федерального оператора рынка, стала хабаровская книготорговая компания "Мирс". За 14 лет существования компания, по оценкам других участников рынка, смогла стать сильнейшим участником дальневосточного книжного рынка, распространив свое влияние не только на Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Биробиджан, Южно-Сахалинск. Не так давно оптовый филиал компании открылся во Владивостоке. И это, несмотря на то, что в Приморье уже есть довольно сильная собственная сеть магазинов "Книжный червь", работают 6 магазинов новосибирской "Топ-книги", а также масса независимых магазинов.

Приход хабаровской компании приморские книжники оценили неоднозначно. Директор сети книжных магазинов "Книжный червь" Елена ЮДАКОВА считает, что никакой угрозы местным сетям и независимым магазинам хабаровская компания не несет. "Места на рынке хватит всем, - считает Елена Юдакова. - Приход крупных сетей - это неизбежный процесс. И это вовсе не значит, что местным магазинам придется уходить с рынка. Более того, мы, например, даже очень рады, что "Мирс" открыл здесь филиал. Они и раньше являлись одним из наших поставщиков, а теперь наша работа упростилась".

Однако не все представители этого бизнеса были столь лояльны к новому игроку. Многие книжники в Приморье встретили хабаровскую компанию в штыки. Представители сразу нескольких небольших магазинов, опрошенных "ДК", сказали, что в условиях жесткой конкуренции приход еще одного крупного игрока поставит на грань выживания местные независимые магазины.

"Сегодня местные книжные магазины работают в условиях жесткой конкуренции, - считает товаровед магазина "Кругозор" ИПК "Дальпресс" Валентина КРУЧИНИНА. - На наш рынок приходят другие операторы, очевидно, считая, что он недостаточно насыщен. Открываются все новые магазины новосибирской "Топ-книги", недавно пришла хабаровская фирма "Мирс". То есть наш рынок завоевывают российские сети. Поэтому независимым магазинам выживать все сложнее. И для того, чтобы выжить, нужно вести очень продуманную ассортиментную политику. На мой взгляд, наряду с массовой литературой, в независимом магазине должна быть какая-то изюминка - те книги, которые не охватывают сети. Хотя, на мой взгляд, узкоспециализированные магазины в чистом виде на рынке вряд ли выживут".

Намерения регионального оператора дорасти до сети федерального масштаба имеют под собой реальную почву. Например, начинавшая как местная сеть новосибирская "Топ-книга" смогла вырасти до уровня федерального бренда. Сегодня магазины этой сети есть во всех крупных городах России, и она уверенно конкурирует с другими федеральными сетями, которые имеют московскую и питерскую прописку. Кстати, тот факт, что на Дальнем Востоке "Топ-книга" открыла магазины лишь в трех городах - Владивостоке, Находке и Благовещенске косвенно говорит о том, что рыночного пространства здесь не так много и его довольно успешно осваивают местные книжники. С другой стороны, сам книжный рынок переживает в последние годы кризисную ситуацию - по оценкам его участников, ситуация близка к стагнации.

"Рост рынка в нашем случае происходит сейчас исключительно за счет инфляционных процессов и роста цен на книги, - говорит директор владивостокского филиала ООО "Топ-книга" Светлана ОВЧИННИКОВА. - И, несмотря на то, что в целом рынок растет, штучные продажи падают. Вообще своеобразие книжного рынка заключается в том, что он очень статичен. Бурного развития нет, хотя и о полной стагнации говорить пока рано".

Тем не менее издатели, продолжающие наращивать объем своей продукции, говорят о том, что им не хватает места на полках книжных магазинов. Причем разговоры, касающиеся нехватки розничных продавцов, имеют под собой реальную статистику. Например, в Европе на 10 тысяч жителей приходится один книжный магазин. В России - 1 магазин на 65-70 тысяч жителей. Дальнему Востоку в целом далеко даже до общероссийских показателей. Значит, вполне можно говорить о том, что потенциал роста рынка еще довольно высок. Другое дело, что сегодня настало время всем игрокам серьезно подумать о стратегии дальнейшего развития. Потому что в обостряющейся конкурентной борьбе выстоят те, у кого будет свой, отличный от других, концепт.