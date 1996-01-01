Китайский дракон под фирменной маркой

Почти три года назад на российских дорогах появилась продукция китайского автопрома. Правда, пока китайские автомобили везут в основном в центральную часть России, но в ближайшие годы можно ожидать экспансию китайской техники и на Дальний Восток. Об этом заявили китайские производители автомобилей на прошедшей в июле специализированной Харбинской автовыставке.

Приглашение побывать в Харбине пришло в редакцию "ДК" от коллег из китайского журнала "Партнеры". Как объяснили китайские журналисты, задание привлечь на выставку российские СМИ исходило от автомобильных чиновников Китая самого высокого ранга.

По традиции мероприятие проходило в выставочном комплексе, который в июне принимал Харбинскую ярмарку. Официальное открытие состоялось 13 июля. Открывая выставку, чиновники правительства провинции Хэйлунцзян заметили, что ее главная цель - показать всем приглашенным, чего смогла достичь китайская автопромышленность за последние 5 лет.

Импорт для "новых китайцев"

Огромный выставочный комплекс вместил в себя почти 600 автомобилей. Это не считая автобусов и спецтехники, которые выставлялись не в павильонах, а на открытой площадке перед входом.

Вся выставка была разделена на три основных раздела. В первом представлены автомобили, которые Китай импортирует для своих граждан. Точнее будет сказать, для небольшой прослойки "новых китайцев", готовых отдать сотни тысяч долларов за эксклюзивный "Хаммер", представительский "Мерседес" или спортивный "Порш". Стоимость этих машин в Китае не отличается от мировых цен. Так, например, тот же "Хаммер" последней модификации стоит $222 тыс. Кажется, сумма астрономическая, однако в 2005 г. китайская компания-импортер продала более 20 машин этой марки.

Нашлись покупатели и на солидные лимузины. В выставочном павильоне было представлено сразу несколько моделей. Одна из них - классический 12-метровый лимузин - привлекал внимание посетителей до такой степени, что обслуживающий персонал выставки был вынужден огородить машину дополнительными заграждениями. Сколько лимузинов было реализовано на территории Китая, компания-экспортер не разглашает. Однако ее представители заявили, что машины эти пользуются повышенным спросом на юге страны: "Там гораздо больше богатых людей. Они любят показать свой достаток и приобретают эти машины не для повседневной езды, а для того, чтобы прокатить партнеров по бизнесу. Поэтому для нас участие в Харбинской выставке просто имиджевая "фишка", и вряд ли мы заключим здесь контракты".

Интересно, но таких таможенных пошлин на завозимые машины, как в России, здесь нет. Вместо этого компания-импортер платит за каждую ввозимую машину НДС. В последние годы произошло его снижение с 28% от стоимости автомобиля до 25%.

Что касается отношения китайских производителей и компаний-импортеров, то, по утверждению отдельных руководителей фирм, торгующих импортными автомобилями, они довольно натянуты. Можно провести некую аналогию с Россией, где отечественные производители отдали бы "правую руку" за полный запрет на ввоз иномарок, в том числе и подержанных. Только в отличие от России китайские производители автомобилей признаются, что их продукция не может пока конкурировать с мировыми лидерами автомобилестроения, поэтому если китайские граждане хотят приобрести себе шикарную иномарку, никаких препятствий этому быть не должно.

Что касается подержанных иномарок, то для Китая этой проблемы не существует. Практически в каждом крупном городе Китая работают автосалоны, в которых можно приобрести новые японские, немецкие, американские машины. Подержанные автомобили завозить не выгодно с экономической точки зрения. При этом японские праворульные машины запрещены специальными постановлениями правительства. И как сказал один китайский чиновник из правительства Харбина, если обнаружится машина с правым рулем, то по ней обязательно будет проведено специальное расследование. Все лица, причастные к этой истории, будут выявлены, и виновных в оформлении и легализации машины может ждать большой штраф или, еще хуже, - тюремный срок.

Все же найти на выставке несколько подержанных автомобилей корреспонденту "ДК" удалось. Как оказалось, несмотря на всю помпезность и официальность мероприятия, любое частное лицо может выставить на продажу свой автомобиль. При условии, если организаторы выставки посчитают, что он достоин не только быть купленным, но и стать изюминкой выставки. На этот раз достойными были признаны одна из редких моделей "Ягуар" и супермодный кабриолет "Порш".

Внутренний офшор для СП

Что касается автомобильной промышленности Китая, то она демонстрирует небывалый рост - в последние несколько лет производство растет на 25-30% ежегодно.

Досье По премиум-сегменту (легковые автомобили дороже 200 тыс. юаней - $25 тыс.) рост за последние 5 лет в среднем составил 50% в год. При этом доля легковых автомобилей увеличилась с 17% в конце 2001 г. до 30% к началу 2005. В 2004 г. совокупные продажи превысили $100 млрд. Но по уровню автомобилизации в перерасчете на душу населения Китай остается на уровне государств Африки и Южной Америки. В 2000 г. на 100 человек приходилось 1,12 автомобиля (включая коммерческий транспорт), в 2004 - 1,2. В России этот показатель в 15 раз выше.

Одна из причин хорошей динамики роста - это приход в Китай иностранного капитала и создание совместных предприятий. Сейчас из 100 компаний-производителей легковых автомобилей - 37 совместные предприятия с зарубежными автопроизводителями. Большинство СП расположено на юге страны. Как правило, в свободных экономических зонах.

Бум строительства автозаводов пришелся на последние три года. К примеру, корпорация "Хонда" построила на территории Китая два сборочных производства. Одно из них - в Гуанчжоу. Оно выпускает популярные "Хонда Одиссей" и "CRV". Второй завод расположен на севере страны и введен в эксплуатацию в 2003 г. Партнером японского концерна выступила китайская компания "Дон Фэн". Завод является акционерным обществом, где 50% акций владеет "Хонда", а остальные находятся у китайской стороны. Ежегодно с его линий сходит 120 тыс. автомобилей. Модельный ряд пока включает всего две марки, одна из них - "Хонда Цивик". Причем здесь выпускают не японскую модель "Цивик", а североамериканский вариант этой автомашины. Вся продукция идет на внутренний рынок страны. Выбор этой модели обусловлен состоянием китайских дорог. Если в Японии эта марка рассматривается как спортивная машина, то в Китае ее считают семейным автомобилем. Стоимость "Хонды Цивик" около $15 тыс., все зависит от комплектации автомобиля и двигателя.

Как рассказал менеджер компании "Дон Фэн", двигатели делают тоже в Китае, но на другом заводе. "Сегодня мы еще изучаем рынок, но 120 тыс. проданных машин - это своеобразный рекорд среди совместных предприятий. Успешные продажи дают возможность увеличить количество выпускаемых моделей. Поэтому руководство компании планирует начать в ближайшее время выпуск и других популярных моделей "Хонда", - заявил представитель компании "Дон Фэн".

Одновременно с выпуском автомобилей развивается обслуживание. Более тысячи китайских рабочих и инженеров уже побывали на стажировке в Стране восходящего солнца. А в самом Китае открыто 22 специализированных центра "Хонда".

Пример совместного производства автомобилей "Хонда" в какой-то степени показателен. Сегодня по такой схеме на территории Китая работают заводы ВМW, "Мицубиси", "Фольксваген", "Ауди". Большое количество игроков на рынке создало конкуренцию среди совместных автозаводов. В то же время их продукция рассчитана на ту часть населения, которая может позволить себе выложить за автомашину хорошего качества от $10 до $25 тыс.

Государственный курс

Все же большая часть населения Китая таких доходов не имеет. Но автомобилизация в стране идет семимильными шагами, и прежде всего это происходит за счет государственных китайских предприятий. Как пояснили нам китайские коллеги, руководство страны выделило развитие автопрома в ранг приоритетных. Что-то вроде российских национальных проектов.

К примеру, на севере Китая одним из лидеров рынка является Харбинская автопромышленная компания. Она имеет государственную форму собственности. Сам завод построен советскими инженерами и изначально был предназначен для самолетостроения. Стремительный скачок китайской экономики перевел его на производство автомобилей. Теперь ежегодно он выпускает до 40 тыс. авто, 20% из них - это легковые автомобили, остальные - фургоны и микроавтобусы. Продукция относительно недорогая и колеблется в ценовом диапазоне от $2,5 тыс. до $12,5 тыс. Машины с механической коробкой передач всегда дороже, чем их собратья с "автоматом". Вообще, этот факт - отличительная особенность китайского авторынка. Причина в том, что топливо в Китае довольно дорогое, поэтому механическая коробка более экономичная, отсюда и повышенная цена на автомобиль.

Одновременно с насыщением местного рынка компании стремительно выходят на зарубежный рынок. "Пока это рынки третьих стран, - говорят представители китайского автозавода. - Основная масса машин идет на африканский континент и в страны Центральной Азии, но несколько лет назад наша продукция пробилась на европейский рынок. В частности, наше предприятие стало поставлять продукцию в Италию. На очереди Россия. Сейчас мы изучаем российский рынок. Предварительные договоренности о поставках с российскими компаниями уже имеются".

Относительная дешевизна китайских автомобилей - их главный козырь. Многие представленные на выставке образцы можно считать клонами европейских, корейских, японских, американских машин. Представители компаний-производителей не скрывают, что с самого начала они ориентировались именно на дизайн известных автобрендов. И как они утверждают, многие идеи были "заимствованы", однако сегодня китайские дизайнеры стараются разрабатывать собственный стиль. Но что это за стиль, остается только догадываться. Большинство выставленных машин все же нужно относить к клонам, а не к эксклюзивным китайским моделям.

Взгляд на Россию

Что касается России, то большинство опрошенных представителей китайских компаний заявили, что они готовы выйти на наш рынок с недорогими автомобилями. В то же время часть компаний уже имеет в России своих дилеров. Крупный производитель пассажирских автобусов компания Golden Dragon уже несколько лет продает в центральную часть России свои автобусы. Они имеют европейский дизайн, двигатели от тех же европейских производителей, но цена почти в три раза ниже. Кстати, у Golden Dragon есть свое представительство в Москве. А в 2005 г. компания продала в Россию более 150 больших автобусов.

Есть среди китайских компаний такие, которые уже всерьез осваивают российский рынок. Среди них - компания Great Wall. С марта 2005 г. она продала в Россию 6700 автомобилей. В основном это внедорожник Hover Cuv. Эти машины прошли российскую сертификацию. Среди достоинств этой модели - двигатель "Мицубиси" и электроника от Bosch. Компания имеет официального дилера в Новосибирске. Стоимость джипа в России $10,8 тыс., это почти на $3 тыс. дороже, чем в Китае.

Все автомобили поступают в Россию по железной дороге. Часть вывозится через Суйфэньхэ, часть идет транзитом через Казахстан, остальные - через Забайкалье. Однако признание этой марки дошло только до Урала. Представитель компании не скрывает, что на Дальнем Востоке они пока не могут конкурировать с японскими подержанными машинами. С другой стороны, через 5 лет компания надеется достичь японского качества, и тогда в ДВФО хлынет поток этих внедорожников.

Сам завод расположился в 140 км от Пекина. В прошлом году он вышел на рекордную мощность - 140 тыс. автомобилей. Но так как продукция имеет спрос не только в Китае, России, но и в странах Африки и Южной Америки, то в 2007 г. планируется увеличить производство до 400 тыс. в год.

Они придут

В целом впечатление о выставке самое благоприятное. Несмотря на то, что качество отдельных машин оставляет желать лучшего, можно не сомневаться, что через несколько лет большинство недоработок будет исправлено, ведь многие компании нанимают классных автомобильных инженеров, ранее работавших в мировых автокоцернах. А в том, что Китай как губка впитывает их опыт, уже никто не сомневается.

Главный козырь китайцев - цена. С этим пока не поспоришь. В то же время российская сторона с каждым годом все активней интегрируется в китайский автопром. Оказывается, китайцы работают по весьма необычной схеме. Если предприятие заключило контракт с российской компанией на поставку одного вида машин (к примеру, внедорожника или седана), то других дилеров на данную марку у нее быть не может. Поэтому наши компании сегодня активно "столбят" себе китайских партнеров. Может быть, пройдет всего несколько лет, и на смену японским и европейским авто придет китайский дракон...