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Энфорта: Быстро. Выгодно. Удобно
В июне во Владивостоке открылся филиал федерального оператора связи "Энфорта", предоставляющего полный спектр современных услуг связи для бизнеса на основе беспроводной технологии WiMAX. О компании "Энфорта" и новых услугах рассказывает коммерческий директор филиала во Владивостоке Татьяна СУСЛЕНКОВА:
- Коммерческую деятельность "Энфорта" начала 1,5 года назад с пилотных проектов в Новосибирске и Рязани. За это время компания зарекомендовала себя как надежного оператора связи, которому доверяют решение своих телекоммуникационных задач известные и серьезные клиенты. Сегодня компания оказывает услуги беспроводного доступа в 15 городах Сибири и Дальнего Востока.
Статистика показывает, что в услугах "Энфорты" особенно нуждаются динамично развивающиеся, растущие компании - небольшие офисы, средний бизнес и филиалы крупных компаний.
- Почему основой для сети "Энфорта" была выбрана технология WiMAX?
- WiMAX - новейшая технология беспроводного широкополосного доступа, позволяющая передавать данные с высокой скоростью на большие расстояния. В отличие от своего предшественника, стандарта Wi-Fi, который используется для развертывания беспроводных локальных сетей на небольших (от 100 до 500 метров) расстояниях, технология WiMAX рассчитана на построение городских сетей. Скорость обмена данными - до 10 Мбит/с, расстояние передачи данных (радиус действия одной базовой станции) - порядка 20 км.
Мы предлагаем нашим клиентам целый комплекс услуг: высокоскоростной доступ в Интернет, телефонию, электронную почту, хостинг сайтов, услуги системной интеграции, а также объединение географически распределенных офисов в единую защищенную корпоративную сеть.
К офису трудно подвести телефонную линию? Это не проблема, ведь "Энфорта" также предлагает и услуги телефонной связи. Технология позволяет обеспечить приоритизацию трафика в сети - то есть голосовой трафик имеет наивысший приоритет. И даже если канал передачи данных полностью загружен, то качество телефонной связи не пострадает.
Как правило, у клиента уже сложилась определенная структура офисной сети. Наше оборудование легко интегрируется в эту сеть, расширяя ее возможности. Наши услуги позволяют объединить филиалы: если у клиента есть несколько офисов, и в каждом - своя сеть, то после подключения к "Энфорта" локальные сети всех филиалов свяжутся в одну, единую, защищенную от вторжения извне.
Мы предоставляем нашим клиентам круглосуточную техническую поддержку - 7 дней в неделю 24 часа в сутки инженеры службы поддержки отслеживают состояние сети и оперативно решают все возникающие проблемы.
"Энфорта" предоставляет все телекоммуникационные возможности из "одних рук", по единому контракту, высокого качества, быстро, выгодно и удобно для клиента.
ДосьеПроект "Энфорта" образован в октябре 2003 г. лидерами телекоммуникационного рынка с целью предоставления услуг широкополосного доступа в Интернет в регионах России на базе инновационных технологий. Планы "Энфорты" по строительству первой беспроводной сети национального масштаба подкреплены инвестициями японской корпорации Sumitomo Corporation и транснациональной корпорацией Baring Vostok Capital Partners.
"Энфорта" (ЗАО "Престиж-Интернет"): г.Владивосток, ул. Стрелочная, 3. Тел. (4232) 44-70-30. Факс (4232) 44-70-30. E-mail: info@vlad.enforta.com. www.enforta.ru.
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