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Региональные особенности ипотеки
Дальневосточные регионы ищут возможности сделать ипотечные программы более привлекательными и доступными для населения. В этом году по ДВФО запланировано выдать ипотечных кредитов и займов почти на 2 млрд руб. Но многих желающих взять кредиты пугают условия.
Недавно была принята программа "Социальная ипотека для жителей Хабаровска", которая должна сделать ипотеку более доступной для тех горожан, которые строят жилье с помощью своих средств. Решено, что за счет бюджета Хабаровска будет возмещаться две трети процентной ставки по ипотечному займу. На это из бюджета города было решено выделить 148 млн руб. Главное условие - участником этой программы могут быть лица, признанные нуждающимися в улучшении условий проживания. Другие условия - это 30% первоначальный взнос, период кредитования - 10 лет и предпочтение - бюджетникам. Воспользоваться льготными кредитами смогут около 300 семей хабаровчан.
Еще около 100 семей в Хабаровске смогут получить кредиты на основе заключенного 1 марта правительством Хабаровского края и "Мичиноку Банк, Лтд" соглашения о сотрудничестве в области ипотечного жилищного кредитования. Ставки японского банка ниже, чем предлагают АИЖК и российские банки.
В Приморском крае разработана своя методика льготного ипотечного кредитования на первичном рынке жилья. Заемщику из бюджета края в течение 5 лет могут возмещаться 50% расходов по процентам ипотечного кредита. При этом сумма может быть не более 2 млн руб, а кредит должен использоваться исключительно на приобретение или строительство нового жилья. Такое кредитование могут позволить себе даже семьи, чей совокупный доход не превышает 20 тыс. руб. в месяц.
Предполагается, что в 2006-2007 гг. до 10% нового жилья в Приморском крае будет покупаться с помощью ипотечного кредитования.
Генеральный директор ОАО "Наш дом - Приморье" Марина ЛОМАКИНА считает, что требуется предпринять дополнительные усилия, чтобы сделать ипотеку привлекательной для приморцев. Сейчас всего около 800 семей в крае решились взять ипотечные кредиты. А с начала этого года число заемщиков неожиданно уменьшилось.
На Камчатке в 2006 г. предполагается удвоить количество ипотечных кредитов. Руководству области удалось договориться с двумя региональными банками о предоставлении ипотечных кредитов под 13% годовых на срок 15-20 лет.
В Магадане, городской бюджет взял на себя часть расходов по оплате первоначального взноса. К 2008 г. ставка по ипотечным кредитам здесь должна снизиться до 7%. Понижение ставки будет сопровождаться перерасчетом по кредитам. Уже более 200 магаданских семей обратились в ОАО "Магаданская ипотечная компания" для решения своего жилищного вопроса.
В Амурской области в этом году ипотечное агентство планирует увеличить объем выдачи кредитов до 450 млн руб. и количество семей, улучшивших жилищные условия, довести до 600. Сегодня средний срок, на который берется кредит в области, составляет 16 лет, средняя процентная ставка - 14,5%, а средний размер кредита - 640 000 рублей.
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