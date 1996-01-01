Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В основу - градостроительное обеспечение
Вице-премьер Правительства России Дмитрий МЕДВЕДЕВ не случайно выразил резкое неудовольствие градостроительным обеспечением реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России". Оно было вызвано, в основном, затягиванием отводов городских земель под жилую застройку.
Но ведь не решена масса других проблем градостроительного обеспечения этого нацпроекта, связанных, прежде всего, с введением в действие с 10.01.2005 г. Градостроительного кодекса РФ, изменившего всю правовую базу градостроительства. С принятием нового ГСК РФ вся прежняя градостроительная документация вдруг стала ненужной. Хотя в законе о введении в действие ГСК РФ (№ 191-ФЗ от 24.12.04) сказано, что утвержденная до введения ГСК РФ градостроительная документация действует, но только в части, не противоречащей ему. Но ведь вся "старая" документация ему противоречит! Следовательно, сегодня нужно разрабатывать новые документы территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки.
Как это выглядит в цифрах? По состоянию на начало 2006 г. в 8 субъектах ДВФО (без Чукотки и Якутии) было разработано 25 схем и проектов районной планировки. Эти проекты по охвату территорий практически соответствуют "документам территориального планирования субъектов Федерации", а по глубине проработки вопросов - значительно ценнее. Но с принятием нового кодекса эта документация оказалась "вне закона" и утратила силу.
На 2006-2007 гг. в округе намечалось разработать всего 8 документов территориального планирования субъекта Федерации, из которых лишь по двум была определена стоимость разработки в 25,7 млн руб. По остальным шести даже такой прикидки не было сделано. Значит, таких документов в ближайшие годы ждать нечего.
К 2005 г. в ДВФО (без Чукотки и Якутии) из 1815 населенных мест 1134 имели утвержденные генпланы, из них 1119 генпланов (или 99%!) были разработаны до 1994 г., то есть в советское время. Они сегодня также стали недействительны. На 2006-2007 гг. было намечено заказать разработать уже по новому кодексу лишь 44 генплана (менее 4%!) на сумму 507 млн руб. А что же делать с генпланами других поселений?
Как видим, до начала работы застройщика жилья огромную работу надо провести муниципалитетам и субъектам Федерации.
В обосновывающей записке Госдумы РФ к проекту кодекса было записано, что принятие кодекса не требует затрат федерального бюджета. А о том, что затраты местных бюджетов на разработку новой документации "зашкалят" за многие миллиарды рублей, авторы законопроекта умолчали. А ведь реализовывать требования кодекса приходится именно на муниципальном уровне, за счет местных бюджетов!
Есть ли здесь выход? Есть, и достаточно простой. Надо узаконить использование всей имеющейся градостроительной документации при решении вопросов размещения жилищного строительства и выделения земельных участков. Для этого надо снять приписку в ст. 1 Федерального закона № 191-ФЗ от 24.12.04. "в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ".
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
- На транспортном коридоре, идущем через Приморье, зафиксирован рекорд
- Что будет с ценами на топливо до конца года
- Красной рыбы становится все меньше
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- "Единая Россия" категорически отказалась поддержать референдум по пенсионной реформе
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- Смертельная реформа