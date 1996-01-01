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В основу - градостроительное обеспечение

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Вице-премьер Правительства России Дмитрий МЕДВЕДЕВ не случайно выразил резкое неудовольствие градостроительным обеспечением реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России". Оно было вызвано, в основном, затягиванием отводов городских земель под жилую застройку.

Но ведь не решена масса других проблем градостроительного обеспечения этого нацпроекта, связанных, прежде всего, с введением в действие с 10.01.2005 г. Градостроительного кодекса РФ, изменившего всю правовую базу градостроительства. С принятием нового ГСК РФ вся прежняя градостроительная документация вдруг стала ненужной. Хотя в законе о введении в действие ГСК РФ (№ 191-ФЗ от 24.12.04) сказано, что утвержденная до введения ГСК РФ градостроительная документация действует, но только в части, не противоречащей ему. Но ведь вся "старая" документация ему противоречит! Следовательно, сегодня нужно разрабатывать новые документы территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки.

Как это выглядит в цифрах? По состоянию на начало 2006 г. в 8 субъектах ДВФО (без Чукотки и Якутии) было разработано 25 схем и проектов районной планировки. Эти проекты по охвату территорий практически соответствуют "документам территориального планирования субъектов Федерации", а по глубине проработки вопросов - значительно ценнее. Но с принятием нового кодекса эта документация оказалась "вне закона" и утратила силу.

На 2006-2007 гг. в округе намечалось разработать всего 8 документов территориального планирования субъекта Федерации, из которых лишь по двум была определена стоимость разработки в 25,7 млн руб. По остальным шести даже такой прикидки не было сделано. Значит, таких документов в ближайшие годы ждать нечего.

К 2005 г. в ДВФО (без Чукотки и Якутии) из 1815 населенных мест 1134 имели утвержденные генпланы, из них 1119 генпланов (или 99%!) были разработаны до 1994 г., то есть в советское время. Они сегодня также стали недействительны. На 2006-2007 гг. было намечено заказать разработать уже по новому кодексу лишь 44 генплана (менее 4%!) на сумму 507 млн руб. А что же делать с генпланами других поселений?

Как видим, до начала работы застройщика жилья огромную работу надо провести муниципалитетам и субъектам Федерации.

В обосновывающей записке Госдумы РФ к проекту кодекса было записано, что принятие кодекса не требует затрат федерального бюджета. А о том, что затраты местных бюджетов на разработку новой документации "зашкалят" за многие миллиарды рублей, авторы законопроекта умолчали. А ведь реализовывать требования кодекса приходится именно на муниципальном уровне, за счет местных бюджетов!

Есть ли здесь выход? Есть, и достаточно простой. Надо узаконить использование всей имеющейся градостроительной документации при решении вопросов размещения жилищного строительства и выделения земельных участков. Для этого надо снять приписку в ст. 1 Федерального закона № 191-ФЗ от 24.12.04. "в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ".

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