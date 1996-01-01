Нужно дать людям возможность заработать и вложиться в жилье

Национальный проект "Доступное и комфортное жилье" - наиболее сложный для реализации. Мало обозначить объемы и прочертить общие направления движения, приходится учитывать огромное количество разнонаправленных векторов и факторов, смежных со строительством. Растет и круг скептиков. Тем более, что программ создания жилищного благополучия в России уже было несколько.

Первый вице-премьер Дмитрий МЕДВЕДЕВ, посетивший в середине июля Дальний Восток с обстоятельным визитом (побывал на Камчатке, в Корякии, на Сахалине и в Хабаровском крае) и курирующий по поручению Президента России вопросы реализации национальных проектов, на встрече с редакторами дальневосточных СМИ старался быть насколько возможно откровенным. На многие вопросы, возникающие по ходу дела, даже у него ответов пока нет, или они уж слишком общие... Вот что говорил вице-премьер.

О селянах и горожанах

- Рынок жилья и рынок земли тесно связаны. При этом рынок земли у нас монопольный и манипулируемый различными силами. Это предмет для большого числа коррупционных сделок. Поэтому при продаже земельных участков под жилую застройку мы не должны просто отсекать какую-то категорию населения, говоря: "Вы, мол, не вышли какими-то стандартами, поэтому продавать будем в другую сторону". Это тоже повод для коррупции. Если мы скажем, что продавать будем только жителям определенного населенного пункта, а всех остальных - вон, то, в конечном счете, отсечем какую-то часть нормальных инвесторов, в результате через жителей села на эти земли все равно зайдут местные чиновники, те, кому по карману покупка земельного участка. Другой вопрос - для меня совершенно очевидно, если процедуры не соблюдаются, то сделки нужно расторгать. Если доказана умышленная вина должностного лица, нужно привлекать к ответственности. Что, собственно, и делается. Хотя здесь, конечно, палку тоже нельзя перегибать.

Ипотека на селе

- Мы долго дебатировали, можно ли сразу вводить ипотеку на селе. Понятно, что доходы не те, навыки не те, даже мышление немного другое. Поэтому мы остановились на такой схеме для села - в первую очередь жильем должны быть обеспечены молодые специалисты, которые туда едут. Они будут жилье получать бесплатно, и оплата расходов на приобретение жилья будет идти субсидированно из всех бюджетов. Это отдельная, не вполне рыночная схема.

Есть одна закономерность, которая установлена во всем мире. Если стоимость жилья попадает в пределы 4-4,5-кратного размера ежегодного заработка, тогда ипотека работает, люди берут кредиты. Если 10-12-кратная, а у нас в основном это так, - она не работает.

Второе - это приемлемая ставка. Если она будет идти вниз, люди будут брать кредиты. Они уже научились считать деньги, в том числе и на селе.

О поточном строительстве

- При поточном строительстве можно сэкономить значительные средства. Хрущев за время своего правления совершил массу ошибок, но у него было значительное количество достижений, и одно из важнейших - это создание для людей принципиально новых условий жизни. По сути, это была революция в жилищном деле - Хрущев впервые начал развивать разумный индивидуализм. Но развивал он его в рамках догматов компартии: будем давать отдельные квартиры, но стандартные, малогабаритные, в многоэтажных домах. Об индивидуальном жилье тогда и не думали, хотя в России так и просится малоэтажное, индивидуальное жилье.

Сейчас грядет вторая жилищная революция. И не только на бумаге - этого было достаточно в истории России - а в головах. Люди начинают понимать, что жилье стоит денег. Бесплатным оно может быть только для определенных категорий, относительно которых государство должно выработать четкие критерии. Это прежде всего социальное жилье, но его пределы не должны быть безграничными. Главный принцип: нужно дать людям возможность заработать и вложиться в жилье.

Сейчас, я считаю, нужно развивать в том числе и малоэтажное строительство, оно тоже может быть типовым. Мы в Хабаровске смотрели ряд подобных объектов. Это обычные типовые блочные дома без всяких излишеств - они сыграют свою роль на начальном этапе. Но должно быть и другое жилье - все зависит от того, как люди понимают свое будущее, какой уровень комфорта они могут себе обеспечить, сколько планируют иметь детей. Из этого стандартного жилья они должны иметь возможность перейти в более комфортное и просторное.

О цене

- Расчеты себестоимости квадратного метра есть, они очень дифференцированы по регионам, категориям жилья, но тем не менее можно посчитать в среднем: я думаю, 20-30% - это стоимость стройматериалов, 20-30% - общестроительных работ. Остаток в разных пропорциях распределяется между стоимостью земли, подключением к инженерной инфраструктуре, заработной платой. Но это очень средние цифры. Если говорить о коррупционной составляющей, ее трудно подсчитать, никто не признается. Но она есть, и очевидно, что там, где рынок "живой", это могут быть значительные величины. Есть еще одна проблема, которая существенно влияет на увеличение цены нового жилья. К сожалению, многие регионы России становятся энергодефицитными, и там за подключение к энергоисточникам приходится платить значительные средства.

За счет чего можно снизить цены на жилье? Только за счет комплексной работы. Во-первых, это введение новых земельных участков в жилищный оборот. Без этого цены будут безумно высокими. Во-вторых, уменьшить их можно не только за счет того, чтобы стандартизировать стройку, но и за счет снижения стоимости строительных материалов, использования новых современных более дешевых технологий. И третье - это кредиты. Если кредиты будут более доступными, это будет отражаться и на стоимости жилья.

О налоговых льготах

- Налоговые льготы уже есть. Те, кто покупает жилье, не платит подоходный налог. Но если снижать налоги для застройщиков, как предлагают некоторые, то это превратится в предмет торга и манипуляций. И проследить за этим процессом будет практически невозможно. Есть еще один момент: жилье в последние годы превратилось в средство накопления. Это отчасти психологический момент, многие люди приобретают жилье не для того, чтобы решить жилищную проблему, а чтобы просто вложить деньги. Причем я говорю не только о спекулянтах. В других странах люди помещают деньги в другие активы, у нас - в недвижимость.

О коммерческой аренде

- Мое мнение относительно строительства жилья и сдачи его в коммерческую аренду, как это делается во многих странах мира, пока будет пессимистичным. Во-первых, мы так долго желали собственности в жилищной сфере, что, наконец, получив ее, не хотим ничего другого. Поэтому все другие правовые основания использования квартир, в том числе и аренда, значительной части людей кажутся несерьезными: "Еще раз кто-нибудь придет к власти, и я всего лишусь! А собственность - это собственность!".

Это, во-первых, ментальная проблема. Во-вторых, сугубо экономическая: большей части граждан нашей страны коммерческая аренда недоступна. Люди еще могут подумать о том, чтобы залезть в кредит и взять суммы не вполне им посильные, но чтобы в итоге стать собственниками. Не случайно основным арендатором коммерческой недвижимости в Москве, например, выступают иностранцы, которым не нужна собственность и которые хотели бы пользоваться подготовленным меблированным жильем. Я бы сказал, перспективы развития коммерческой аренды в ближайшие годы не просматриваются.

Кому создавать условия?

- Очевидно, что прежде всего мы должны создать нормальные условия, чтобы люди не уезжали с Дальнего Востока. Отток населения отсюда хоть и снизился, но все равно продолжается. В то же время, вы понимаете, что у нас огромная страна и очень маленькое население. Поэтому без миграции и эффективного перемещения соотечественников нам не обойтись. Особенно если речь идет об определенных специальностях - у нас же люди привередливые и не везде хотят работать. Есть виды работ, которые коренное население не всегда приветствует. Есть просто производства, где произошел большой отток специалистов. Так что без миграции на Дальний Восток значительного количества людей нам не обойтись. В своем ежегодном послании, говоря о решении демографических проблем, Президент России сказал о трех составляющих, одна из них - эффективная и умная миграционная политика.

Тарифные преференции

- Принцип переселения в регион должен быть только добровольный, основанный на экономической мотивации. Плюс романтика Дальнего Востока. Делать для этого нужно много и программу социально-экономического развития Дальнего Востока и Забайкалья исполнять не на бумаге - тут грех за федеральными властями есть, что скрывать. Сейчас программа исполняется на 10-15%. В июле принята ее новая редакция, где значительно увеличены размеры финансирования. Нужно создавать новые рабочие места, обеспечивать население комфортным жильем - человек не поедет жить туда, где нет жилья со всеми коммунальными услугами. А самое главное - царское переселение во многом было основано на тарифной политике, и нам нужно очень предметно ей заниматься. У меня нет универсальных рецептов, и я опасаюсь, что бы я сейчас ни сказал по этому поводу, мои коллеги из естественных монополий скажут, что это нерационально, найдут тысячу причин, почему это не надо делать. Но я убежден, нельзя игнорировать размеры страны, структуру цен, которая складывается здесь. Это невозможно игнорировать. Тем более примеры прошлого говорят, что нужно субсидировать часть тарифа. Какую? Это предмет подсчета.

Много ли у меня в этих вопросах единомышленников? Скажу честно, далеко не все мои коллеги подписались бы под этим.

О детях и стимулах

- Сегодня решение демографической проблемы в России оценивается в 81 млрд руб. Но если брать еще базовый материнский капитал, то эта сумма вырастает в два раза. Это не прямые деньги, а именно учет обязательств, которые должны исполняться с 1 января 2010 года. Что касается расходования этих средств, то я их с удовольствием назову: это государственные пособия, которые увеличиваются при рождении ребенка в процентах от реально утраченного женщиной заработка. Если детей несколько, то эта сумма может составить 100% от утраченного заработка. Запланированы выплаты в связи с принятием в семью ребенка на воспитание, компенсации на отплату детских садов. Это чистые финансовые выкладки, которые должны появиться уже с 1 января следующего года.

Известно, что высокая рождаемость - не в благополучных европейских странах, а в беднейших странах Африки. Но, по моему убеждению, для российских семей материальный фактор пока еще является стимулирующим в отличие от благополучной Европы. Нам этим сейчас нужно обязательно воспользоваться, поскольку лет через 20 эти вещи уже срабатывать не будут.

Вторая тема: если сегодня не будет развития полноценной сети детсадов, то мы можем нарваться на очередную проблему. Такая опасность есть. Во многих регионах шло вымывание этого фонда. Лишь немногие губернаторы смогли этот процесс удержать под контролем, там же, где все распродали, ситуация тревожная уже сейчас. Мы ставим вопрос перед региональными властями о необходимости создавать новые места в детсадах, иначе упремся в проблему.

О впечатлениях

- Я неоднократно бывал на Дальнем Востоке, но вот так обстоятельно познакомился с ним впервые. Искренне скажу, самое большое впечатление - это мощь самой земли - части России, ее экономическая сила и природная красота. И второе - все-таки надо признаться, что люди здесь живут особенные. Они и добрые, и неизбалованные, и готовые работать даже при минимальных условиях для нормальной жизни. Меня поразил один разговор с жителями Корякии. Когда мы в Тиличиках зашли в больницу, которая сильно пострадала от землетрясения, то ожидали, что у нас начнут просить: "Привезите то-то и то-то". А нам сказали: "Сделайте так, чтобы больше не трясло. Нам больше ничего не надо". Это, конечно, не в нашей власти, но такой разговор внушает определенный оптимизм.

О президентских амбициях

- Мне надоело отвечать на вопрос о том, что меня прочат в преемники президента. Отношусь к этим разговорам достаточно безразлично. Если бы относился иначе, мне было бы трудно заниматься тем делом, за которое я сейчас отвечаю. Я вижу свою задачу только в том, чтобы качественно, понимая наши возможности и с учетом существующих потребностей, реализовать те поручения, которые мне даны.