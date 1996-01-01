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Хабаровские рыбопереработчики борются за потребителя
Рынок рыбоперерабатывающей промышленности в Хабаровском крае достаточно обширен. Всего этим видом занимается около 20 фирм, колхозов, комплексов и обществ. Однако лишь немногие из них успешно разрабатывают такую популярную нишу на рынке готовой рыбной продукции, как пресервы.
В Приморье сегодня переработкой рыбы занимаются более 100 предприятий различных форм собственности, которые способны в общей сложности перерабатывать 250 тыс. т рыбного сырья и выпускать продукции на 120 тыс. т. В Хабаровском крае эти цифры на порядок меньше. Здесь нужно отметить и тот факт, что хабаровским производителям, по их же словам, свободный доступ на рынки южного соседа закрыт. Такая ситуация позволила приморцам достаточно уверенно чувствовать себя на рыбном рынке Хабаровского края.
ДосьеВ настоящее время емкость российского рынка рыбной продукции составляет 1527 тыс. т, потребление на душу населения - 10,5 кг в год. По прогнозу Министерства экономического развития и торговли РФ, производство товарной пищевой рыбной продукции, в том числе пресервов, составит в 2008 г. 107,5-108,1% к уровню 2004 г. Около 90% российского рынка пресервов из морепродуктов принадлежит отечественным компаниям. Само слово "пресервы" хорошо знакомо лишь 17% отечественных потребителей, 60% потребителей значения слова "пресервы" не знают, а описывают свою покупку как "соленую рыбу, порезанную для удобства на куски" (по данным маркетингового исследования агентства RiTE MEDiA).
Рынок рыбных пресервов формируют, с одной стороны, крупные производители и поставщики, с другой стороны - небольшие ЧП. Эта тенденция работает и в Хабаровском крае, где пресервы производят в Хабаровском рыбокомплексе (ХПТРК), Комбинате рыбной гастрономии (г. Комсомольск-на-Амуре), компании "Усадьба", компании "Амуррыба", ИП Дьяков, ООО "Плавник", "Дальпродуктсервисе" и "ДВ-Ареале".
Первые две компании - самые большие и самые опытные (ХПТРК в этом году отметил 25-летний юбилей), они диктуют рыбную моду и определяют ассортиментную линейку на рынке края. Удел остальных - демпинг и попытки сыграть на похожести продукции (вплоть до идентичного оформления этикеток). Как это ни печально, но низкие цены предлагаемых мелкими компаниями пресервов зачастую говорят о том, что сырье не очень качественное.
Среди приморских производителей пресервов лидируют компании ДальПИКО и "Восточный ветер". Они имеют возможность работать со свежим сырьем и в огромных объемах, благодаря чему держат достаточно низкий уровень цен.
Пресервы - двигатель прогресса
Именно с производства пресервов в 2002 году начался новый этап в российской рыбной промышленности. Потребителей перестало устраивать качество традиционных пресервов (рыбной нарезки сельди в уксусном соусе), к тому же западные компании предлагали более широкий ассортимент продукции, который не шел ни в какое сравнение с ассортиментом отечественных производителей. В этом же году ЗАО "Санта-Мария" выпустило линейку продукции в более чем 170 наименований (филе, нарезки, рулеты из различных пород рыбы, рыбные, икорные пасты и масла, балыки, пресервы, рыба холодного и горячего копчения, икра), а институт пищевых технологий и товароведения ДВГАЭУ (г. Владивосток) разработал 12 наименований различных блюд из медуз (соусы, коктейли, майонез, пресервы).
ДосьеВ 2001 году производственная доля пресервов в рыбоконсервной продукции составляла всего 0,4%, к 2002 г. она выросла до 1%. Быстрый рост рынка пресервов сдерживала цена этой продукции: в среднем пресервы были дороже обычных рыбных консервов вдвое. Но уже с 2003 г. ежегодный прирост рынка пресервов резко увеличился и составил 15-20%. На тот момент российский рынок формировали украинские лидеры (ООО "Норман", ООО "Сильвер Фуд", ООО "Плеяды", ООО "СОВ Гавань").
Именно в 2003 г. широкое распространение получила полимерная упаковка как наиболее доступная для массового покупателя. К концу 2003 г. конкуренцию российским компаниям успели составить белорусы и скандинавы. Маркетинговая стратегия этих компаний была более сильной, так как ориентировалась в первую очередь на "брендовость" продукта. Компании-производители старались привить вкусы покупателя к марочной продукции и делали акцент на трейд-маркетинге. В число таких торговых марок входили: "Русалочка", "Прод-Импэкс", "Гавань", "Норманн", "Плеяды". C 2004 года начинается массовое расширение ассортимента пресервов. Теперь в пресервировании стали "участвовать" кета, форель, семга и др.
Несмотря на то, что пресервы - продукт, предлагаемый в России исключительно для внутреннего рынка (они производятся из импортного сырья и не идут на импорт, поскольку данная продукция имеет малый срок годности - 4 месяца), рынок пресервов содержит и малую часть импортной продукции. Ее представляют торговые марки Abba и Alax из Дании, а также пресервы производства Эстонии и Латвии.
Из отечественных производителей конкурентноспособной была продукция "Сальмон Интернешнл" (ГК "Ледово"). Пресервы изготавливались из нетрадиционных для 2003 года креветок и мидий. Пресервы из морепродуктов были основным товаром и "Дальпико Рыбсервис". Но зачастую эта продукция была оторвана от внешнего рынка по причине малых сроков хранения. ООО "Ноябрьскторгнефть" в 2003 году начинает выпуск новой серии пресервов - теперь ассортимент на российском рынке расширяется за счет добавления различных маринадов, соусов и заливок (более 30 видов). Основным игроком в производстве пресервов является ЗАО РПК "Южно-Морской" с торговой маркой "Рыбка моя" (пресервы "Матье"), имеющий свою плавбазу и способный перерабатывать рыбу самостоятельно. Предприятия, не располагающие такими возможностями, транспортируют сырье в Китай и вывозят оттуда готовую конечную продукцию.
Татьяна САЙКЕВИЧ, маркетолог Хабаровского рыбокомплекса, дает свой прогноз развития рынка пресервов: "Сейчас сложилась такая ситуация, когда все, что можно было придумать, - уже придумано. Следующий этап - борьба не с конкурентами, а за потребителя". В этой связи тот же ХПТРК готовится к выходу на рынки соседней Амурской области и к созданию собственной розничной сети.
Рыба в абрикосах
Разброс цен на пресервы достаточно велик, стоимость каждой банки складывается из таких составляющих, как сырье, упаковка, заливка и прочее. В среднем цена составляет от 18 до 35 руб. за 170-200-граммовую упаковку селедки, от 45 руб. и выше за банку форели или лосося. Не последнюю роль при выборе банки пресервированной продукции играет и заливка.
Сейчас все большую популярность наряду с традиционными соусами и приправами приобретают пресервы в нетрадиционных заливках: клюквенной, томатной, яблочной, лимонно-яблочной, абрикосовой, лимонно-винной, пряно-винной, пряно-чесночной и других. Практически нет спроса на распространенные в странах Западной Европы жареные пресервы в различных заливках.
Изготовление рыбных деликатесов - дело специфическое. Особенно важен рецепт заливок - главный секрет технолога рыбного цеха, который подчас держится в строжайшей тайне. На сегодняшний день рыбные цеха выпускают пресервы в пивном, винном, пряном и пикантном соусах, горчичной и майонезной заливке и, конечно, в растительном масле. И цена за продукт вполне разумная: баночка сельди или скумбрии стоит от 18 руб., форели или лосося - от 45 руб. и выше. Долгое время производители в качестве упаковки использовали пластиковую тару. На данный момент многие рыбные цеха применяют для этих целей вакуумную упаковку. Хабаровский рыбокомплекс, например, запустил в реализацию целую серию "национальных" пресервов: "по-венгерски", "по-армянски", "по-индейски" и т.д.
Спрос на рыбные пресервы зависит от сезонности. Летом с появлением овощей и фруктов потребление рыбных пресервов снижается, а с наступлением осени начинается подъем спроса. Это связано отчасти и с тем, что новый год в рыбпроме начинается как раз к моменту завершения путины - в сентябре-октябре. На это время планируются отраслевые выставки, к этому же периоду компании готовят новую продукцию.
Каждое отдельное наименование пресервов, прежде чем появиться на прилавках, проделывает достаточно долгий путь, который начинается с получения документации (ТУ и ГОСТов). До трех месяцев занимает получение разрешения санитарных инстанций. Чтобы вывести новинку на рынок, в среднем нужно до полугода.
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