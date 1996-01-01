Хабаровские рыбопереработчики борются за потребителя

Рынок рыбоперерабатывающей промышленности в Хабаровском крае достаточно обширен. Всего этим видом занимается около 20 фирм, колхозов, комплексов и обществ. Однако лишь немногие из них успешно разрабатывают такую популярную нишу на рынке готовой рыбной продукции, как пресервы.

В Приморье сегодня переработкой рыбы занимаются более 100 предприятий различных форм собственности, которые способны в общей сложности перерабатывать 250 тыс. т рыбного сырья и выпускать продукции на 120 тыс. т. В Хабаровском крае эти цифры на порядок меньше. Здесь нужно отметить и тот факт, что хабаровским производителям, по их же словам, свободный доступ на рынки южного соседа закрыт. Такая ситуация позволила приморцам достаточно уверенно чувствовать себя на рыбном рынке Хабаровского края.

Досье В настоящее время емкость российского рынка рыбной продукции составляет 1527 тыс. т, потребление на душу населения - 10,5 кг в год. По прогнозу Министерства экономического развития и торговли РФ, производство товарной пищевой рыбной продукции, в том числе пресервов, составит в 2008 г. 107,5-108,1% к уровню 2004 г. Около 90% российского рынка пресервов из морепродуктов принадлежит отечественным компаниям. Само слово "пресервы" хорошо знакомо лишь 17% отечественных потребителей, 60% потребителей значения слова "пресервы" не знают, а описывают свою покупку как "соленую рыбу, порезанную для удобства на куски" (по данным маркетингового исследования агентства RiTE MEDiA).

Рынок рыбных пресервов формируют, с одной стороны, крупные производители и поставщики, с другой стороны - небольшие ЧП. Эта тенденция работает и в Хабаровском крае, где пресервы производят в Хабаровском рыбокомплексе (ХПТРК), Комбинате рыбной гастрономии (г. Комсомольск-на-Амуре), компании "Усадьба", компании "Амуррыба", ИП Дьяков, ООО "Плавник", "Дальпродуктсервисе" и "ДВ-Ареале".

Первые две компании - самые большие и самые опытные (ХПТРК в этом году отметил 25-летний юбилей), они диктуют рыбную моду и определяют ассортиментную линейку на рынке края. Удел остальных - демпинг и попытки сыграть на похожести продукции (вплоть до идентичного оформления этикеток). Как это ни печально, но низкие цены предлагаемых мелкими компаниями пресервов зачастую говорят о том, что сырье не очень качественное.

Среди приморских производителей пресервов лидируют компании ДальПИКО и "Восточный ветер". Они имеют возможность работать со свежим сырьем и в огромных объемах, благодаря чему держат достаточно низкий уровень цен.

Пресервы - двигатель прогресса

Именно с производства пресервов в 2002 году начался новый этап в российской рыбной промышленности. Потребителей перестало устраивать качество традиционных пресервов (рыбной нарезки сельди в уксусном соусе), к тому же западные компании предлагали более широкий ассортимент продукции, который не шел ни в какое сравнение с ассортиментом отечественных производителей. В этом же году ЗАО "Санта-Мария" выпустило линейку продукции в более чем 170 наименований (филе, нарезки, рулеты из различных пород рыбы, рыбные, икорные пасты и масла, балыки, пресервы, рыба холодного и горячего копчения, икра), а институт пищевых технологий и товароведения ДВГАЭУ (г. Владивосток) разработал 12 наименований различных блюд из медуз (соусы, коктейли, майонез, пресервы).

Досье В 2001 году производственная доля пресервов в рыбоконсервной продукции составляла всего 0,4%, к 2002 г. она выросла до 1%. Быстрый рост рынка пресервов сдерживала цена этой продукции: в среднем пресервы были дороже обычных рыбных консервов вдвое. Но уже с 2003 г. ежегодный прирост рынка пресервов резко увеличился и составил 15-20%. На тот момент российский рынок формировали украинские лидеры (ООО "Норман", ООО "Сильвер Фуд", ООО "Плеяды", ООО "СОВ Гавань").

Именно в 2003 г. широкое распространение получила полимерная упаковка как наиболее доступная для массового покупателя. К концу 2003 г. конкуренцию российским компаниям успели составить белорусы и скандинавы. Маркетинговая стратегия этих компаний была более сильной, так как ориентировалась в первую очередь на "брендовость" продукта. Компании-производители старались привить вкусы покупателя к марочной продукции и делали акцент на трейд-маркетинге. В число таких торговых марок входили: "Русалочка", "Прод-Импэкс", "Гавань", "Норманн", "Плеяды". C 2004 года начинается массовое расширение ассортимента пресервов. Теперь в пресервировании стали "участвовать" кета, форель, семга и др.

Несмотря на то, что пресервы - продукт, предлагаемый в России исключительно для внутреннего рынка (они производятся из импортного сырья и не идут на импорт, поскольку данная продукция имеет малый срок годности - 4 месяца), рынок пресервов содержит и малую часть импортной продукции. Ее представляют торговые марки Abba и Alax из Дании, а также пресервы производства Эстонии и Латвии.

Из отечественных производителей конкурентноспособной была продукция "Сальмон Интернешнл" (ГК "Ледово"). Пресервы изготавливались из нетрадиционных для 2003 года креветок и мидий. Пресервы из морепродуктов были основным товаром и "Дальпико Рыбсервис". Но зачастую эта продукция была оторвана от внешнего рынка по причине малых сроков хранения. ООО "Ноябрьскторгнефть" в 2003 году начинает выпуск новой серии пресервов - теперь ассортимент на российском рынке расширяется за счет добавления различных маринадов, соусов и заливок (более 30 видов). Основным игроком в производстве пресервов является ЗАО РПК "Южно-Морской" с торговой маркой "Рыбка моя" (пресервы "Матье"), имеющий свою плавбазу и способный перерабатывать рыбу самостоятельно. Предприятия, не располагающие такими возможностями, транспортируют сырье в Китай и вывозят оттуда готовую конечную продукцию.

Татьяна САЙКЕВИЧ, маркетолог Хабаровского рыбокомплекса, дает свой прогноз развития рынка пресервов: "Сейчас сложилась такая ситуация, когда все, что можно было придумать, - уже придумано. Следующий этап - борьба не с конкурентами, а за потребителя". В этой связи тот же ХПТРК готовится к выходу на рынки соседней Амурской области и к созданию собственной розничной сети.

Рыба в абрикосах

Разброс цен на пресервы достаточно велик, стоимость каждой банки складывается из таких составляющих, как сырье, упаковка, заливка и прочее. В среднем цена составляет от 18 до 35 руб. за 170-200-граммовую упаковку селедки, от 45 руб. и выше за банку форели или лосося. Не последнюю роль при выборе банки пресервированной продукции играет и заливка.

Сейчас все большую популярность наряду с традиционными соусами и приправами приобретают пресервы в нетрадиционных заливках: клюквенной, томатной, яблочной, лимонно-яблочной, абрикосовой, лимонно-винной, пряно-винной, пряно-чесночной и других. Практически нет спроса на распространенные в странах Западной Европы жареные пресервы в различных заливках.

Изготовление рыбных деликатесов - дело специфическое. Особенно важен рецепт заливок - главный секрет технолога рыбного цеха, который подчас держится в строжайшей тайне. На сегодняшний день рыбные цеха выпускают пресервы в пивном, винном, пряном и пикантном соусах, горчичной и майонезной заливке и, конечно, в растительном масле. И цена за продукт вполне разумная: баночка сельди или скумбрии стоит от 18 руб., форели или лосося - от 45 руб. и выше. Долгое время производители в качестве упаковки использовали пластиковую тару. На данный момент многие рыбные цеха применяют для этих целей вакуумную упаковку. Хабаровский рыбокомплекс, например, запустил в реализацию целую серию "национальных" пресервов: "по-венгерски", "по-армянски", "по-индейски" и т.д.

Спрос на рыбные пресервы зависит от сезонности. Летом с появлением овощей и фруктов потребление рыбных пресервов снижается, а с наступлением осени начинается подъем спроса. Это связано отчасти и с тем, что новый год в рыбпроме начинается как раз к моменту завершения путины - в сентябре-октябре. На это время планируются отраслевые выставки, к этому же периоду компании готовят новую продукцию.

Каждое отдельное наименование пресервов, прежде чем появиться на прилавках, проделывает достаточно долгий путь, который начинается с получения документации (ТУ и ГОСТов). До трех месяцев занимает получение разрешения санитарных инстанций. Чтобы вывести новинку на рынок, в среднем нужно до полугода.