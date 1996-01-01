Нет марки - нет "Хенесси"

Итак, алкогольная продукция со старыми акцизными марками уже исчезла с прилавков. Вместо нее должна появиться такая же продукция, но уже с новыми акцизами.

Она появляется, но вот импортного алкоголя в ее числе крайне мало. Утешает одно - на потребителе это почти не отразилось. Импортный алкоголь (в процентном соотношении) потребляет довольно малая часть населения. Именно поэтому большая часть такого алкоголя промаркировано акцизами довольно давно, и если бы не все эти акцизные перипетии, он продавался бы еще очень долго. Элитарные коньяки, во всяком случае, нередко ждали своего покупателя годами.

Много говорится об убытках, понесенных продавцами импортного элитарного алкоголя, но в чем-то они виноваты и сами. У них был довольно умеренный выход - распродать товар со старыми акцизами по демпинговым ценам. Но на такое решились лишь редкие торговцы. В итоге склады оптовиков забиты нераспроданной продукцией. По словам менеджеров компании "Глобус" - крупнейшего оптового поставщика импортного алкоголя, 99% их клиентов возвращают нераспроданный товар оптовикам. Новый "алкогольный портфель" наполнится, по мнению коммерсантов, лишь к сентябрю. Сейчас же самих поставщиков больше волнует вопрос, как легализовать товар со старыми акцизными марками? Будет ли это переклейка акцизов или новые марки будут клеиться вдобавок к старым? Судя по всему, этот вопрос решится также ближе к осени.

Что касается розничных торговцев, то у них своих забот полон рот. После вступления в силу нового Закона "О госрегулировании производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции" число магазинов, торгующих спиртным, сократится примерно на треть. Об этом сообщили в краевом министерстве пищевой промышленности и потребительского рынка. Из 1858 розничных предприятий края, торгующих алкоголем, 838 - индивидуальные предприниматели. У них был выбор: к 1 июля переоформиться в юридические лица либо перестать торговать спиртным. На сегодняшний день переоформилось около 350. Таким образом, около 500 предприятий ушли с рынка алкогольной розницы.

Только три краевых предприятия-производителя алкогольной продукции из пяти выдержали требование нового закона увеличить уставной капитал до 50 млн руб. Это удалось Хабаровскому ликеро-водочному заводу, Корфовскому ЛВЗ и Комсомольскому горпищекомбинату.

Николаевский и Советско-Гаванский горпищекомбинаты капитал не увеличили и с 1 июля выпускать алкогольную продукцию не будут.