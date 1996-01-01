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За безопасную связь

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На Дальнем Востоке всерьез займутся информационной безопасностью. Такое решение приняли на межведомственной комиссии при полпреде президента в ДВФО, куда впервые за всю историю пригласили специалистов, отвечающих за обеспечение и доступ к информации.

По словам помощника полпреда Александра ДРОЗДОВА, система безопасности в округе уже существует. Правда, она далека от совершенства. Он объяснил, что на территории Хабаровского края в особой охране от несанкционированного доступа к информации нуждается оборонной промышленность, объекты энергетики и т. д. Бороться со всевозможными утечками сейчас намерены, до предела информатизировав все процессы на особо важных объектах, чтобы максимально исключить человеческий фактор. В частности, планируется ускоренными темпами развивать оптико-волоконную связь и спутниковую связь. Правда, как признался Дроздов, в этом развитии тоже кроется палка о двух концах. По его словам, наличие в Интернете, например, порносайтов означает отсутствие всякой безопасности. "С этим надо категорически бороться", - заявил помощник полпреда.

Проект по обеспечению информационной безопасности, по мнению Александра Дроздова, станет пилотным для всех остальных округов. Правда, как признался генеральный директор Национального агентства "Информационный центр при Президенте Республики Саха (Якутия)" Анатолий БРАВИН, источники финансирования программы до сих пор не определены, но тут же предположил: "Я полагаю средства из федерального бюджета все-таки будут выделены".

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