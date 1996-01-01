1 млн рублей требуется затопленным поселкам

Более 1 млн рублей необходимо "Хабаровскэнерго" для полного восстановления электросетей после наводнения в ЕАО, сообщили в пресс-службе "Хабаровскэнерго".

"После спада уровня воды энергетики Западных электрических сетей приступили к обследованию трансформаторных подстанций и линий электропередачи, попавших в зону затопления, и уже провели аварийный ремонт оборудования, - рассказали в пресс-службе. - Энергоснабжение потребителей восстановлено".

Для полного восстановления энергооборудования в филиале "Западные электрические сети" Распределительной сетевой компании ОАО "Хабаровскэнерго" потребуются значительные затраты. После затяжных дождей и разлива реки Биры произошло затопление поселков и частных домов в Биробиджане. Пострадало энергетическое оборудование.