Специалистов будут заманивать в ЕАО квартирами

С 1 января следующего года квалифицированным специалистам, приехавшим работать в муниципальные районы Еврейской АО, будут предоставлять жилье и пособие в размере 120 тыс. руб.

Законопроект "О финансовой поддержке молодых специалистов на территории ЕАО" 26 июля приняли депутаты Законодательного собрания автономии. Правда, пока только в первом чтении.

"Это решение позволит поддержать и закрепить на селе молодых специалистов, работающих в здравоохранении, образовании, культуре", - сказал председатель ЗС ЕАО Анатолий ТИХОМИРОВ.

В трех чтениях областные депутаты приняли Закон "Об областном стандарте максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг". Речь идет о снижении стандарта расходов граждан на коммуналку до 15%.