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В Комсомольск-на-Амуре пришло доступное жилье

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Рынок доступного жилья будет сформирован в Комсомольске-на-Амуре в рамках приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России".

Как сообщили в администрации города, глава Комсомольска-на-Амуре Виктор МИХАЛЕВ подписал распоряжение об утверждении соответствующих мероприятий. Отделу экономики предписано провести мониторинг схем предоставления кредитов на приобретение жилья. Мэрия намерена выяснить, кто и на каких условиях взял эти кредиты, а также составить список комсомольчан, которые состоят на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий и хотят участвовать в ипотечном строительстве. В городе будут отведены два земельных участка под многоквартирные дома по линии ипотеки.

Предписано подготовить перечень площадок под многоэтажное строительство на ближайшие два года. Один земельный участок на территории Центрального округа будет выделен под строительство социального жилья: 5-этажный дом заселят малоимущие горожане. Всего в распоряжении главы Комсомольска-на-Амуре обозначены 26 мероприятий. Ответственность за его реализацию возложена на первого заместителя Юрия ЕСИПОВА и других заместителей.

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