Высотная гостиница, детский сад и школа с бассейном

Публичные слушания по проекту планировки территории в границах улиц Тихоокеанской - Руднева - Трехгорной состоятся в Хабаровске, сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска. Приглашаются все заинтересованные лица.

Проект предполагает дальнейшее освоение территории микрорайона под смешанную застройку с созданием полной инфраструктуры. На территориях, прилегающих к основным магистралям, запроектированы предприятия по обслуживанию населения, предусмотрена рекультивация оврага и организация парковой зоны. На большей части свободной территории предполагается разместить объекты малоэтажной застройки, а в зоне существующих пятиэтажек будет возведен высотный гостиничный комплекс с рестораном и торговым центром. Проект предусматривает и строительство в этом микрорайоне детского сада на 120 мест и школы на 850 мест со спортзалом и бассейном. Публичные слушания по проекту застройки состоятся 8 сентября 2006 года в 18.00 в актовом зале здания департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации Хабаровска.