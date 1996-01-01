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Высотная гостиница, детский сад и школа с бассейном
Публичные слушания по проекту планировки территории в границах улиц Тихоокеанской - Руднева - Трехгорной состоятся в Хабаровске, сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска. Приглашаются все заинтересованные лица.
Проект предполагает дальнейшее освоение территории микрорайона под смешанную застройку с созданием полной инфраструктуры. На территориях, прилегающих к основным магистралям, запроектированы предприятия по обслуживанию населения, предусмотрена рекультивация оврага и организация парковой зоны. На большей части свободной территории предполагается разместить объекты малоэтажной застройки, а в зоне существующих пятиэтажек будет возведен высотный гостиничный комплекс с рестораном и торговым центром. Проект предусматривает и строительство в этом микрорайоне детского сада на 120 мест и школы на 850 мест со спортзалом и бассейном. Публичные слушания по проекту застройки состоятся 8 сентября 2006 года в 18.00 в актовом зале здания департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации Хабаровска.
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